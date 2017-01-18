Эксперты рассказали, как уберечься от мошенников

В течение 2016 года мошенники похитили со счетов россиян 1,5 млрд рублей.

Мошенники зарятся на выплаты пенсионерам

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Аферисты тоже идут в ногу со временем и используют современные технологии.В полиции ежедневно регистрируют новые случаи мошенничества с использованием компьютеров и мобильных телефонов.– В прошлом и наступившем году самым распространенным видом мошенничества стали случаи, при которых злоумышленники звонят и говорят, что ваш близкий родственник оказался в полиции. Передают трубку якобы следователю и убеждают перевести деньги либо выпытывают реквизиты банковской карты, – рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области. – В последние два-три месяца также люди получают сообщения с неизвестных номеров, либо с текстом о спорной банковской операции, либо о случайном списании средств с просьбой перезвонить. Если человек перезванивает, злоумышленники представляются сотрудниками банка и опять же просят либо назвать реквизиты карты, либо люди сами идут к банкомату и переводят деньги на счета мошенников.Также Александр Полатовский призвал не терять бдительности, если вы пользуетесь услугами популярных сайтов объявлений в интернете. Очень распространенный вид мошенничества, когда при продаже каких-либо дорогих вещей аферисты просят перевести задаток. Естественно, потом покупатель свой товар не получает.– Не переходите по ссылкам, если вам приходят подозрительные СМС-сообщения, – призвал Александр Полатовский. – Если ваш смартфон не защищен антивирусной программой или в ваших настройках не стоит галочка против пункта «запретить установку приложений из неизвестных источников», вам скрытно установится приложение с хакерского сайта, которое в автоматическом режиме с вашего номера начнет отсылать СМС с командами в банк о переводе денег.В Псковской области при населении в 650 тысяч человек действует 770 тысяч банковских карт.– Чаще всего жертвами мошенников становятся излишне доверчивые люди, пенсионеры, – заметил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ. – Хочется обратиться к молодому поколению, чтобы они лишний раз напоминали близким о том, что бдительность терять не стоит, и объяснили основные правила безопасного обращения с современными гаджетами. Основной способ защиты от мошенников – соблюдение этих правил.– Незамедлительно звоните в банк и заблокируйте карту, – советует Глеб Чирков. – Это позволит минимизировать потери. Часто мошенники, чтобы не привлекать внимания служб безопасности банков, снимают деньги с карты в несколько этапов небольшими суммами. Затем стоит обратиться в банк с письменным заявлением и выразить несогласие с совершенной транзакцией. Желательно второй экземпляр с отметкой банка оставить у себя. Это в дальнейшем подтвердит, что вы своевременно обратились в кредитную организацию. Безусловно, очень важно обратиться в правоохранительные органы с заявлением.После получения заявления специалисты банка проводят внутреннее расследование.Компенсация в отдельных случаях возможна, считает Глеб Чирков. Но нужно выполнить несколько условий. Доказать, что держатель карты не нарушал правил ее использования, соблюдал меры безопасности и обратился в банк не позднее следующего дня, как узнал о мошенничестве. В других случаях, тем более если человек сам сообщил мошенникам все коды, компенсация вряд ли возможна.Однако, если вы не согласны с решением банка, его можно обжаловать в суде.– Около трех лет назад был случай, когда пенсионерка перевела мошенникам 90 тысяч рублей на три номера, якобы для спасения попавшего в полицию внука, – рассказал директор псковского регионального отделения СЗФ ПАО «МегаФон». – Пожилая женщина сразу же позвонила своей дочери и рассказала о случившемся. Дочка незамедлительно обратилась к нам. И из трех платежей два удалось остановить. Свою роль, конечно, сыграло то, что пенсионерка переводила деньги на номера нашего сотового оператора. В противном случае мы вряд ли смогли бы ей помочь.В январе все пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей. Для мошенников эти деньги тоже лакомый кусок.– В последнее время участились случаи, когда мошенники звонят пожилым людям и говорят о предстоящей выплате или грядущем перерасчете пенсии, – рассказал заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области. – Они просят реквизиты банковской карты для зачисления средств. Работнику Пенсионного фонда не могут потребоваться эти данные, поскольку граждане сообщают их при оформлении пенсии. Они у нас уже есть.Также Александр Мордишов напомнил, что сотрудники Пенсионного фонда никогда не ходят по домам.Александр Полатовский признал, что раскрываемость таких преступлений невысока. Чаще всего мошенники действуют из других регионов, которые находятся очень далеко от Псковской области. Чтобы их найти, нужно много времени, средств и сил. Однако и наши оперативники могут похвастаться положительными примерами. В 2016 году в Великих Луках задержали трех мошенников, которые под видом псевдорозыгрышей бытовой техники в социальных сетях обманывали как жителей нашей области, так и других регионов. Дело скоро направят в суд.Основные правила защиты от мошенников:1. Ни в коем случае не сообщайте ПИН-коды, cvv-коды (три цифры на обороте банковской карты), реквизиты карты, кодовое слово третьим лицам.2. Не открывайте ссылки, которые приходят с незнакомых номеров.3. Установите на свой телефон антивирусник.4. Не совершайте онлайн покупки на сомнительных сайтах.5. Если вы часто совершаете покупки онлайн, заведите отдельную карту для расчетов в интернете и положите на нее небольшую сумму, которой не страшно рисковать.Бесплатный телефон горячей линии Пенсионного фонда, по которому можно сообщать о случаях мошенничества: 8-800-775-795.Ваше заявление банк должен рассмотреть в течение 30 дней. Если проблема связана с международными операциями, то 60 дней.