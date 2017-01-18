Региональные власти создают благоприятный климат, а инвесторы – пополняют бюджет и дают работу псковичам





Регион, привлекая инвесторов, смог за полтора года существенно сократить сроки согласований,

получения разрешений на строительство и т.д.

Земля без торгов и работа без барьеров

Поворачиваться в сторону человека

Как устроиться в «Моглино» на работу?

Цифры

Инвестиции – это рост ВВП, строительство новых предприятий, а значит, и появление новых рабочих мест. Псковская область по-прежнему рада инвесторам. Региональные власти стараются создать все необходимые условия для поддержки открывающихся в области новых производств. Несмотря на сложности в экономике, все налоговые льготы для инвесторов сохранены. Кроме того, специально для приходящих в регион новых предприятий строится особая экономическая зона «Моглино» – площадка с уже готовой для реализации инвестиционных проектов инфраструктурой.– В прошлом году в Псковскую область пришло больше 10 потенциальных инвесторов – с разными проектами, с разным объемом инвестиций. Общий объем инвестиций – не меньше 5 млрд рублей, – рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политикеПо словам председателя комитета, объем инвестиций за последний год снизился. Зато их структура устойчива. Традиционно порядка 60 % инвестиций дают такие отрасли, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, а также отрасли транспорта и связи.За примерами далеко ходить не надо – они на слуху: в сфере АПК – Великолукский свиноводческий комплекс, в сфере обрабатывающей промышленности – создание деревоперерабатывающего комплекса в Дедовичском районе и создание под Псковом завода компании «Криогаз». Сергей Михеев особо выделил крупный проект в сфере промышленности – создание промышленного электротехнического кластера.– В целом объем инвестиций по данному проекту запланирован порядка 600 млн до 2020 года. Этот проект направлен на производство электрогазового оборудования. Якорным предприятием является ЗАО «ЗЭТО». Проект реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли.Правда, стоит отметить, что в этом году регион не досчитался пятой части инвестиций.– На текущий момент мы можем оценить показатель объема инвестиций за 9 месяцев – это порядка 80 % от уровня предыдущего года. Спад характерен для всей российской экономики, – сообщил Андрей Михеев.Поэтому создание максимально комфортных условий для работы инвесторов по-прежнему является одной из главных задач комитета по экономическому развитию. Руководитель комитета рассказал о направлениях этой работы.– В 2015 году принят льготный порядок предоставления земельных участков для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов. Инвестор, помимо того что реализует проект, берет на себя определенные социальные обязательства. Если комиссия утверждает проект с социальными обязательствами, то инвестор имеет право получить земельный участок без проведения торгов. Мы планируем расширять эту работу в 2017 году.По его словам, один проект был признан крупномасштабным – это строительство комплекса с автокемпингом на Ленинградском шоссе, который должен реализоваться к Ганзейским дням в 2019 году, чтобы обеспечить возможность принять туристов в нашей области.Другое направление – работа по снятию административных барьеров и сокращение сроков для получения разрешения на строительство и т. п.– Определенные подвижки в этом направлении есть. За предыдущие полтора года сроки получения разрешения на строительство удалось сократить на 17 дней – со 115 до 98, по подключению к электросетям – с 243 до 181 дня, времени регистрации прав собственности – с 14 до 7 дней. Эта работа вестись будет постоянно в плановом режиме до 2020 года, – сообщил Андрей Михеев.Также для инвесторов сохранены налоговые льготы. Правда, изменился порядок их получения. Если раньше инвесторы могли получить инвестиционные льготы по налогу на имущество и по налогу на прибыль по заявлению, с 1 января 2017 года всем инвесторам предлагается идти по разрешительному порядку, который предполагает подачу документов в администрацию области на рассмотрение инвестиционной комиссии.– Если проект утверждается – инвестор имеет право получить инвестиционные льготы по налогу на имущество и по налогу на прибыль, – сказал председатель комитета, пояснив, что такие изменения связаны в первую очередь с тем, что «администрация должна понимать, куда и зачем эта льгота направлена».Еще больше налоговых льгот предоставляет специально созданная для потенциальных инвесторов особая экономическая зона «Моглино». Планируется, что уже в этом году на территории особой экономической зоны разместят свои производства как минимум пять компаний.– Заявлены инвестиции в размере 2,5 млрд и создание порядка 500 рабочих мест, – рассказала директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино». Она сообщила, что в настоящее время на территории особой экономической зоны завершается строительство дорог и готова практически вся инженерная инфраструктура.– С января мы начинаем эксплуатировать эти объекты. «Моглино» переформатируется из строительной компании в эксплуатанта. На площадке сейчас ведется строительство двух заводов. Еще три компании, которые являются нашими резидентами, закончили проектно-изыскательные работы и перешли к проектам, – рассказала Ольга Торбич. – Две компании уже запустили производство на территории одного из псковских заводов и наладили рынок сбыта. – Мы вынуждены были им помочь арендовать площади. И они уже отгружают продукцию. Причем в таком объеме, в каком сами не ожидали.«Плановые показатели» этого года – привлечение еще как минимум трех резидентов. Что касается эффекта от деятельности уже имеющихся, директор управляющей компании ОЭЗ считает, что этот эффект не может быть моментальным.– Вливание в бюджет безусловно важно для региона. Но кроме этого мы решаем другие вопросы. Наша задача – создать модернизированные рабочие места с хорошей заработной платой и хорошими условиями. Надо поворачиваться в сторону человека. В течение 10 лет «аховой отдачи» от налога на прибыль и налога на имущество ждать не приходится. Но создание новых рабочих мест и уплата того же НДФЛ от повышенной зарплаты поможет сохранить в регионе наших специалистов, – отметила Ольга Торбич.– Резюме соискателей мы отдаем нашим резидентам. Планируем сделать на сайте ящик и дать им к нему доступ. Возможно, в марте появится необходимость в рабочих специальностях, – сообщила Ольга Торбич.Чтобы выяснить, насколько эффективны инвестиционные льготы, был проведен сравнительный анализ:• В 2013 году на 1 рубль льгот приходилось 4 рубля инвестиций*• В 2014 году на 1 рубль льгот – 6,5 рубля инвестиций• В 2015 году на 1 рубль льгот – 7,2 рубля инвестиций* без учета НДС