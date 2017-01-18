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Церковь приютила непроданные ёлки

18 Января 2017 - 09:54
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​Псковский предприниматель рассказал, от чего зависит доход елочных базаров и куда отправляются непроданные ёлки
В этом году продажи главного элемента праздничного убранства – новогодней елки – шли не так хорошо, как в прошлом. Многие новогодние красавицы остались невостребованными. И виной тому не только появление во многих домах искусственных елей, которые не осыпаются и служить могут не один год, но и погода.

– Продажи очень здорово от погоды зависят. Если на улице снег лежит, елка получше продается, если на улице дождь идет, она никому не нужна. Потому что настроения у людей новогоднего нет, – поясняет «Псковской правде» псковский предприниматель, владелец нескольких точек по продаже елок Дмитрий

По его словам, в прошлом году елки разбирали хорошо, а два-три-четыре года назад – тоже неважно шли продажи, поскольку новогодние праздники в те года, как и в нынешний, были без снега. 
 

Выращивают для праздника

Но несмотря на то, что доход от продажи елок нестабилен и «год на год не приходится», Дмитрий занимается организацией елочных базаров уже 15 лет. 

– Конечно, это не основной вид деятельности, – замечает он. – Но работаем давно. Заработать на этом можно. Хотя сложности, конечно, тоже есть. В свое время, когда начинали, конкуренция была не такая сильная. Сейчас гораздо больше продавцов по городу. Да и продажи с каждым годом все хуже и хуже. 

Тем не менее многие псковичи верны традиции покупать настоящие, пахнущие хвоей елки. 

– Все-таки остались приверженцы натуральных елок, запаха. И люди их выбирают, скорее, ориентируясь не на цену, а на качество, – замечает предприниматель. – Если качественный товар, то его проще реализовать. 

А поскольку красивую ель в лесу найти достаточно сложно, Дмитрий уже давно занялся выращиванием своих деревьев. У предпринимателя есть питомники, где подрастают и ждут своего часа сосны и ели. С момента посадки саженца до момента, когда дерево годится для продажи, проходит в среднем 5-7 лет. 

– Мы получаем разрешение на рубку деревьев (это неотъемлемое условие), но товар берем со своих плантаций, которые уже давно были заложены. Потому что с самого начала предполагали, что с качеством могут быть проблемы.
 

Некрасивые, чтобы не привлекать хулиганов

Елочные базары в Пскове выглядят довольно простенько и в отличие от европейских точек с аналогичным товаром совсем не привлекательны. Но объясняется все просто: предприниматели и рады бы украсить свои объекты торговли, но опасаются хулиганов.

– Чтобы украсить елочный базар, нужны финансовые вложения порядка 10 тысяч рублей на каждую точку. Далеко не у всех эти деньги есть. Кроме того, на ночь придется все баннеры и прочие украшения демонтировать, потому что наши псковские вандалы не оставляют камня на камне. Деревянные «загоны», которые остаются на ночь, никто не охраняет. Только в этом году две наши точки развалили.
А иногда и больше было. Люди отдыхают, гуляют, силу пробуют показать…
 

Почему так дорого? 

Конечно, псковичи могут сами буквально за копейки получить разрешение на рубку ели и привезти хорошенькую елочку из леса. Но, как считает предприниматель, все мероприятие обойдется ничуть не дешевле, чем купить ель на елочном базаре.

– Как-то одному из покупателей, который спросил, почему мы так дорого продаем елки, мы объясняли, из чего складывается цена. Да, действительно, ель можно выписать по 5,5 или 7 рублей. Но, во-первых, вы потратите время и свои ресурсы (билет на автобус или средства на бензин), чтобы доехать и оформить документы. Потом нужно ехать искать елку. Если вы не знаете, где ее искать, потратите 250 рублей минимум, а то все 500 за бензин в одну сторону и 250 – в другую. Потратите на это полдня и примерно 600 рублей. Проще прийти и из 30 штук на точке выбрать одну. Вам ее упакуют, сложат, обработают, и довольными пойдете домой!
 

Полезные советы

Как такового срока годности у ели нет. По словам предпринимателя, ель без корней не сыпется, если лежит на улице, не в помещении, в естественных условиях влажности. А вот для того, чтобы как можно дольше сохранить зеленую красавицу живой дома, нужно соблюдать несложные правила:

Ставить ель подальше от обогревательных приборов.

Давать дереву подпитку – воду.

– Мы на точках продаем специальные металлические подставки. Елка «выпивает» до полулитра воды в сутки. Поэтому ее надо ставить в ведро с землей и постоянно наливать туда воды либо в специальную подставку, позволяющую поставить под нее банку с водой, – поясняет Дмитрий. 
 

Кстати

Непригодившиеся елки идут вовсе не на свалку или дрова. 

– Елки, которые не реализуем, отдаем в церкви для проведения Рождества Христова. Их украшают и выставляют возле храмов или еще где-нибудь.
 

Как правильно выбросить елку?


Для начала нужно расстелить под елкой ткань или бумагу для падающих иголок, а затем снять с нее все игрушки и аккуратно сложить их в коробку или ящик. Стеклянные экземпляры лучше переложить бумагой или ватой. После того как все игрушки и гирлянды будут сняты, нужно надеть на руки перчатки и извлечь дерево из кадки или подставки. Если ваша елка очень высокая, то ее следует распилить на несколько частей и упаковать в пакеты, чтобы не засорить иголками весь дом; а если она маленькая, то можно сразу надеть на нее мусорный пакет большого объема и перевязать в нескольких местах бечевкой.

Ни в коем случае нельзя выбрасывать елку в мусоропровод, даже предварительно разделив на несколько частей! Выносить на лестничную клетку тоже нежелательно. Такое «украшение» может не понравиться не только соседям, но и пожарной инспекции. Идеальным вариантом будет вынести предварительно упакованное деревце к контейнеру для крупногабаритного мусора, который стоит в каждом дворе.  

К слову, даже отслужившая свой праздничный век елка или сосна может вам пригодиться. У нас есть замечательный рецепт витаминного напитка из хвои для укрепления иммунитета: стакан промытой хвои залейте литром воды и доведите до кипения. Затем настаивайте в течение суток. Принимайте по полстакана настоя перед едой, добавляя лимон.
 

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