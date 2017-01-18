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С какого числа повышать зарплату до уровня МРОТ

17 Января 2017 - 11:38
Главная → Заметки → Общество
Новый областной закон вызвал вопросы у читателей
 – Я главный бухгалтер частной фирмы, которая занимается торговлей. Узнала об областном соглашении о повышении минимального размера оплаты труда. Где узнать, подпадает ли наша компания под действие этого соглашения и с какого числа повышать зарплату? Вопрос связан с численностью компании, ежегодным оборотом. Где все это можно уточнить?
 
Людмила Владимировна Алексеева

Напомним, в самом конце прошлого года, 29 декабря, администрация Псковской области, Псковский областной совет профессиональных союзов и регио-нальный Союз промышленников и предпринимателей заключили соглашение о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) на 2017 год. Документ подписали губернатор Андрей Турчак, лидер региональных профсоюзов Ульяна Михайлова и председатель РСПП, депутат Государственной Думы Александр Козловский. Об этом мы подробно сообщали в номере от 11 января 2017 года. 

Соглашением установлена минимальная зарплата для бюджетных государственных и муниципальных организаций на уровне минимального размера оплаты труда на территории РФ (с 1 июля 2016 года – 7,5 тыс. рублей), а для внебюджетного сектора экономики – на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения Псковской области в размере 11 450 рублей. Правило касается основного персонала предприятий.

Новый закон призван бороться с серыми зарплатами и вывести бизнес из тени. 

– Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 года, – пояснила заместитель председателя Псковского областного Совета профсоюзов Надежда Партхаль. – Это четко прописано в самом документе.

Соответственно, и все положения этого закона действуют с 1 января 2017 года, а значит, и зарплату до уровня МРОТ нужно повышать с 1 января. Текст соглашения опубликован на сайте Государственного комитета по труду и занятости населения, там с ним можно ознакомиться и, если возникнут какие-то вопросы, адресовать их в сам комитет. 
 

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– В  соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям, не участвовавшим в заключении соглашения, присоединиться к нему, – обратился к работодателям Псковской области председатель Госкомитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников. – Обращаю внимание, что, если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения в Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения работодатели, не участвовавшие в заключении соглашения, не представят в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса РФ порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.
 

Кстати

Почти пять миллионов человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом 12 января заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на Гайдаровском форуме.
 

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