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Псков стал городом января в известном телепроекте

17 Января 2017 - 09:53
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Теперь ждем передвижную студию телеканала «Россия» у нас в городе
Жители областного центра активно участвовали в интернет-голосовании. Несколько дней Псков шел вровень с Челябинском. Псковичи буквально вырвали победу! «И если бы город не победил в этот раз, псковичам нужно было бы дать приз за волю к победе!» – написали организаторы проекта в соцсетях. 

Многие зрители телеканала «Россия» наверняка обратили внимание на межпрограммные ролики, которые уже несколько месяцев появляются в эфире.

На экране – фактурные лица россиян самых разных возрастов и профессий. Участниками проекта становятся самые обычные люди, жители разных регионов России.
 

Когда и где ждать передвижную студию в Пскове, организаторы обещают сообщить чуть позже.

Акция «Я Россия» уже прошла в Севастополе, Иркутске, Москве, Новосибирске и Калининграде.

В этот раз в числе наших конкурентов были Омск, Самара, Волгоград, Екатеринбург и другие города, по численности населения в несколько раз превосходящие Псков.

За Псков отдавали свои голоса люди, которые много лет назад сменили прописку и сейчас живут в других городах. «Только мой любимый Псков!!!» – писали они в соцсетях. «Были в вашем городе! Очень понравился! Красивый город. Голосуем за Псков!» – присоединялись жители из разных уголков нашей страны. 

Для поддержки проекта и поиска новых участников телеканал «Россия» устраивает выездные экспедиции по всей стране. Съемочная группа разворачивает студию в самом популярном месте города и устанавливает большой экран, на котором все участники съемки смогут увидеть свое изображение.

Уже сейчас псковичи строят предположения, где будет развернута студия. Скорее всего, это будет центр города, к примеру Детский парк. 

Акция «Я Россия» вызвала настоящий ажиотаж. Организаторы признаются, что не ожидали такого приема: к студии выстраиваются очереди. На акцию приходят целыми семьями. 

Когда ждать передвижную студию в Пскове, организаторы обещают сообщить чуть позже. 

Все снимки обещают выкладывать на странице акции, но кроме этого у каждого есть шанс появиться в эфире телеканала «Россия». Тот, кто хочет стать участником проекта, может добавить свои фотографии-селфи в социальной сети «ВКонтакте» на странице проекта #ЯРОССИЯ.
 

Комментарии: 1
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Комментарии

Светланка
17 Января 2017 - 14:44
Это хорошая весть для рекламы туризма.
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