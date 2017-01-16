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Татьяна Толмакова: В соревнованиях начала участвовать, чтобы устроиться на работу

16 Января 2017 - 10:45
Главная → Заметки → Общество
Тренер из Пскова стала серебряным призером чемпионата мира по бодибилдингу и фитнесу
В детстве она занималась художественной гимнастикой и даже получила мастера спорта. Окончив Великолукскую академию физкультуры, преподавала в спортивной школе, работала с детьми-инвалидами. Потом устроилась инструктором групповых программ в один из залов города, увлеклась бодибилдингом. В 2009 году впервые вышла на сцену.

– В соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу «Mr. & Ms. Universe», которые проводит федерация NAC (Национальный атлетический комитет) в Гамбурге, я участвовала в третий раз. Первый раз в 2011 году был пробный: выступили, показались, отметились. В прошлом году пришлось перейти в категорию «бодибилдинг», так как, к сожалению, из-за веса не прошла в свою категорию «фигура». Несмотря на это, выступление было удачным. Я была шестой, а это хороший результат. В этом году решила, что надо поехать еще раз.

Татьяна вместе со своим тренером Яном Смирновским подали заявку на участие в российскую федерацию NAC в Казани. Заявку одобрили и Татьяну включили в российскую сборную. Она единственная представляла Псковскую область. 
 

Третье, первое и второе места на чемпионате.

Выступлению спортсменки в Гамбурге предшествовала большая работа. До чемпионата «Mr & Ms Universe» Татьяна приняла участие в четырех соревнованиях: Кубок Литвы, Кубок Балтии, Кубок Латвии и Турнир в Лиепае – и везде взяла золото.

– Когда в фитнесе или бодибилдинге готовятся к соревнованиям, не бывает так, что выступают только на одном чемпионате или турнире. Ради одного турнира не имеет смысла проводить такую большую подготовку. Спортсмены участвуют в нескольких соревнованиях. Последние соревнования в сезоне, как правило, самые крупные. 

Татьяна выступает с 2009 года. Ее первые соревнования – чемпионат Псковской области по бодибилдингу и фитнесу.

– Я хотела сменить место работы, что оказалось делом трудным. Мне сказали, что надо как-то себя проявить в направлении фитнеса. Напарник предложил подготовиться и выступить на областных соревнованиях. Я сначала восприняла это как-то несерьезно, а потом решилась. Заняла второе место. Процесс подготовки и сами выступления оказались делом весьма увлекательным, мне понравилось, с тех пор не могу остановиться.

После выступления на работу в свой клуб Body Fitness Style Татьяну пригласил Ян Смирновский, ставший впоследствии ее тренером.

– Я сама тренер, но для подготовки к соревнованиям нужен человек, который будет тебя вести, оценивать, корректировать. Мой тренер обладает несокрушимым спокойствием, верой в успех, он тонко продумывает всю подготовку до мелочей. Я у него до сих пор учусь многим вещам, которые пригождаются мне не только в спорте и работе, но и в жизни. Тренерская деятельность не проста, потому что результат зависит от двух людей сразу – тренера и спортсмена, необходимо полное доверие друг другу и важно «смотреть в одну сторону», если союз складывается, то успех обязательно будет. Мне с тренером повезло!


Сейчас Татьяна работает персональным тренером в тренажерном зале клуба и ведет занятия стретчинга. Случается ей и самой готовить спортсменов к соревнованиям. 

– В прошлом году на Международный турнир по бодибилдингу и фитнесу «Довмонтов кубок» готовила спортсменку. Девочка выступала в категории «фитнес-бикини». Выступила достаточно успешно, заняла четвертое место. Вообще, попробовать себя в этом спорте могут все. Вопрос в том – сможет ли человек пройти весь путь до конца.

А путь, действительно, не из легких. Регулярные тренировки, особый режим питания, различные ограничения и строжайшая дисциплина под силу не каждому. 

– Тренировки должны проходить несмотря на усталость, на плохое настроение и даже на недомогание.

Ты не имеешь права выходить из режима питания, который составлен. Многие не считают фитнес спортом – может быть, спорить не буду. Но формирование своего тела средствами физической культуры – долгий и трудоемкий процесс, творческий и интересный, требующий силы воли и терпения. Подготовка же идет не день и не два. Та же самая «сушка», о которой так много говорят, длится как минимум три месяца. 

Требует она и больших финансовых затрат от спортсмена. Кроме обычных продуктов необходимо спортивное питание, витамины, а еще костюмы, туфли, украшения и все остальное, что необходимо для красоты, здоровья и отличного настроения.

– Подготовка к соревнованиям для меня – это ничем не заменимый опыт в профессиональной деятельности, а еще проверка на прочность и стойкость характера.
 

Слово тренеру

Ян Смирновский:

– Тренируемся с Таней с 2010 года. С этого времени было 4 соревновательных сезона. Последний наиболее удачный. На данный момент Таня – единственный спортсмен, кого я тренирую несмотря на плотный рабочий график, как раз из-за ее качеств. Великолепная целеустремленность, жесткая дисциплина, безоговорочное выполнение тренерских указаний, терпение. Плюс мы за это время наладили обратную связь, что позволяет достаточно быстро вносить коррективы в тренировочный процесс и программу питания. Татьяна очень увлечена спортивной составляющей своей жизни, что не может не вдохновлять на работу с ней как со спортсменом.
 

Спорт заполняет всю жизнь Татьяны. Она признается, что хотела бы, к примеру, порукодельничать, но физически не хватает времени. Свой очередной отпуск, например, провела, готовясь к соревнованиям. 

 

Кстати

13-летний сын Татьяны Андрей довольно спокойно относится к маминым достижениям в спорте, но обязательно желает ей удачи, когда она уезжает на соревнования. Сам он увлекается народными танцами и учится играть на гитаре.
 
Фото предоставлены Татьяной Толмаковой

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