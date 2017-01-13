Летом 2017 года они именно через Псков проведут свой второй автопробег «За мир!» из Берлина в Москву и обратно

В первом автопробеге участвовало 70 машин.



Во время первого автопробега участники преодолели 4200 км, из них 2000 по территории России, и были приятно удивлены их качеством. Не сломались даже автомобили 80-х годов выпуска.

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Обычные жители Германии больше не согласны с формированием образа врага в лице России. Отправляясь в автопробег «Берлин – Москва – Берлин», они протестуют против пропаганды.Участников автопробега собрали через социальные сети. Среди его организаторов – известные в Германии активисты движения за мир профессор Райнер Ротфусс и немецкий музыкант Ове Шаттауер, «рассерженный немец». Так его назвали после видеоролика, где он эмоционально отозвался о работе немецких СМИ, поддерживающих официальную линию государства. Куратором автопробега выступает Сергей Фильберт, известный в Германии блогер, автор проекта «Голос Германии», в конце декабря он приехал в Псков.– Идея мира основная, – подчеркнул Сергей Фильберт на встрече в пресс-центре «Псковской правды». – Люди уже привыкли к конфликтам и войнам и стали забывать, что мир – единственная приемлемая форма существования людей.Сергей – потомок поволжских немцев, родился и вырос в России, но с 2002 года живет в Германии.– Тринадцать лет я не интересовался политикой, – продолжает он. – Но отголоски Майдана достучались до меня. Я возмутился и начал искать единомышленников. 95 % немцев не хотят конфронтации с Россией, далеко не все думают так, как предписывает официальная пропаганда. Мы не просто хотим рассказать немцам, что такое Россия на самом деле, но и создать информационный прецедент в немецком медийном пространстве.В автопробег позвали немецких журналистов, в том числе и с телеканалов, финансируемых государством. По словам Сергея Фильберта, в сюжете в основном присутствовали кадры, где участники автопробега ходят в майках с портретом Путина и звучит слово «пропаганда».Но все-таки журналистам решили дать второй шанс.Первый автопробег прошел в августе 2016 года, он собрал 230 участников от 5 до 86 лет, людей всех социальных слоев – от безработных до врачей и предпринимателей.Пробег занял три недели и прошел через сорок городов. В некоторых городах, как, к примеру, в Пскове, участники автопробега останавливались на один-два дня и жили в местных гостиницах. В среднем автопробег обошелся в 300-400 евро на человека. Все расходы немцы оплачивали сами. У автопробега был небольшой благотворительный фонд, сложившийся из пожертвований, но его в основном израсходовали на гуманитарную помощь жителям Донбасса.– У многих немцев остались представления о России еще из 90-х годов – разруха, безработные, бездомные на улицах, – говорит Сергей Фильберт. – Участники автопробега не ожидали, что ситуация давно изменилась. Вообще немцы были очень удивлены, что их приняли с открытой душой. Это основное впечатление всех участников от автопробега.Участники первого автопробега прибыли в Псков с опозданием и поэтому не смогли увидеть организованный для них концерт.– Нас задержали на литовской границе, – рассказал Сергей Фильберт. – Хорошо, что у одного из участников были контакты родственников президента Латвии. Проблему удалось решить.К немецким участникам пробега присоединялись машины и на территории России, а в Москве добавились еще и байкеры.Во второй автопробег, который пройдет с 23 июля по 13 августа, выразили желание поехать уже больше 160 участников.Предстоящий автопробег, скорее всего, разобьют на пять маршрутов.– Немцам интересны простые россияне, – говорит Сергей Фильберт. – Они хотят зайти в гости, узнать об истории города, зайти в местный краеведческий музей.Прошлогодний визит немцев в Псков стал своеобразной проверкой готовности к Ганзейским дням, которые пройдут в 2019 году.По словам Сергея Фильберта, во многих гостиницах персонал не знал английского и немецкого и не смог предложить экскурсионную программу.– Псков готовит ответный автопробег, – рассказал заместитель председателя Молодежного парламента Псковской области, куратор автопробега Артур Евтеев. – Мы стартуем из Петербурга примерно 15-16 июля, проедем через Псков, потом через Варшаву, в Берлине присоединимся к участникам немецкого автопробега и с ними поедем обратно в Россию.Если вы хотите принять участие в автопробеге, звоните Артуру Евтееву – 8 921 211 04 47 и регистрируйтесь. Также зарегистрироваться можно на сайте www.druschba.info