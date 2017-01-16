В области появится главный архитектор, на месте концлагеря будет музей, а собственников заброшенных исторических зданий станут увещевать публичным позором

Город-баннер

Музей оккупации



Пока что на месте концлагеря стоят новостройки и скромный памятный знак.

Единая установка



Левый берег реки Великой, который видят все во время прогулок по новой набережной, пока не обихожен.​

Архитектурная коллизия

Кстати

По местам, в которых проходят заседания Общественного совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области, можно следить за развитием отрасли в регионе. В канун нового года эксперты собрались в новом отеле «Покровский» прямо в день его открытия.Каждая российская семья должна побывать в Пскове. Прямо так и заявил на открытии «Покровского» замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев. Он высоко оценил проделанную в регионе работу по развитию туризма.Еще в начале декабря появились данные, что на новогодние праздники мест в гостиницах Пскова уже нет. «Покровский» позволяет принять одновременно 190 человек и дал городу 100 новых рабочих мест. Плюс взял на себя обязательства обеспечить дополнительными выставочными площадями Псковский музей. В отеле спа-центр, крытая и закрытая парковки, парикмахерская, спортзал, ресторан, конференц-зал. Его обновили эксперты губернаторского совета по культурному наследию.Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев обратил внимание на большое количество подсвеченных ночью объектов: «Едешь по городу, и душа радуется». Он обратился к членам Совета с просьбой подсветить также памятник Пушкину и крестьянке в Летнем саду, «один из лучших в России» памятников Пушкину, по его словам.Руинированные памятники деревянной архитектуры закрыть баннерами предложил руководитель Театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев. Такой баннер уже изображает целый дом на ул. Некрасова, завешенное им строение видно из окон областной прокуратуры.– Наверно, собственники готовят проекты, – предположил Месхиев, – но все эти здания годами в таком виде находятся. Нужно обязать собственников хотя бы баннерами затянуть. Облик сгоревших особняков отрицательно влияет на имидж города. Делается улица Калинина, а рядом на Советской из крыши деревья растут.Губернатор Андрей Турчак предостерег от того, чтобы превращать Псков в город-баннер. Он предложил устанавливать баннеры с именем собственника. Так неухоженное здание станет для его владельца позорным столбом.– Придумаем выверенный механизм, – наметил Турчак план работы, – и начнем методично публично преследовать, высвечивать.К слову, во время новогодних праздников одна такая заброшка превратилась в новый объект городской инфраструктуры. Двухэтажный деревянный Дом Бабинина за пожарной частью на Четырех углах открылся в качестве кафе. Не все горожане на фотографиях в соцсетях смогли сразу опознать в свежевыкрашенном голубом строении покосившуюся развалюху мутных цветов, которая стояла тут годами.Также губернатор обратил внимание на то, что при реконструкции театра драмы в Великих Луках трубы по вестибюлю пускают наружным способом, что уродует всю созданную там красоту.– Кто будет за этим следить? Разобрать! – распорядился глава региона. – Все должно быть углублено. Сэкономить не выйдет, иначе получится ларек.Документальные кадры, снятые немецкими военными в концлагере Шталаг-372, увидели члены Совета. В современном Пскове территория лагеря ограничена улицами Юбилейной, Шестака, Доставалова и Генерала Маргелова. По акту государственной чрезвычайной комиссии, составленному в апреле 1945 года, от нечеловеческих условий проживания, голода, холода и болезней погибли 75 тысяч человек, то есть около 2,5 тысячи человек в день. Погибших хоронили в огромных рвах на территории лагеря, часть покойников, по воспоминаниям окрестных жителей, по ночам сжигали на кострах.На архивных кадрах видно, что советские военнопленные одеты в буденовки. Такое обмундирование в 41-м году выдавали со складов призванным с гражданки. Необученные бойцы сразу были пущены в бой и попали в плен. Хроника показывает сцену избиения одного из пленных внутренней полицией. Она формировалась из рядов узников, на такую работу соглашались преимущественно бывшие уголовники, за надзор за товарищами по несчастью они получали увеличенный паек.Жили пленные в конюшнях Омского пехотного полка, расквартированного в Пскове до революции.– Трубы на зданиях – это не печи, а вентиляция. Она использовалась для вывода лишнего тепла, вырабатываемого на конюшнях лошадьми. Положение военнопленных эти трубы ухудшали, – комментировал архивные кадры Юрий Алексеев, руководитель фонда «Справедливая история», который много лет занимается увековечением памяти советских военнопленных, погибших в лагерях на территории Пскова и в окрестностях.По словам Юрия Алексеева, на сегодняшний день про Шталаг-372 известно больше, чем про любой другой концлагерь в мире. Одна из конюшен, где содержали пленных, сохранилась. В ней «Справедливая история» и предлагает сделать музей оккупации Пскова. Кроме того, историк добивается ограничения застройки на месте массовой гибели узников. На этой земле уже стоят жилые дома, а над одним из захоронений высится магазин бытовой химии.– Мы хотим в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Законом об увековечивании памяти погибших при защите Отечества установить иную градостроительную зону, – предлагает Юрий Алексеев. – Развиваться городу там некуда, там захоронения.Андрей Турчак дал распоряжение определить границы мемориального комплекса, а новый музей в случае необходимости пообещал принять на баланс областного военно-исторического музея. Глава администрации Пскова Игорь Калашников заявил, что вопрос об изменении градостроительной зоны будет вынесен на публичные слушания 20 февраля.Архитектор Владимир Шуляковский представил свой взгляд на левый берег реки Великой, который после реконструкции набережной, напротив, стал выглядеть окончательно убого.– Левый берег представляет собой огромную историческую ценность и значение для Пскова, здесь находятся древнейшие памятники архитектуры, – напомнил Владимир Шуляковский, очевидно, имея в виду Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря XII века. – Отсюда лучшие виды на Кремль и исторический центр города. Задача формирования благоустроенного берега осложняется тем, что его облик никогда не формировался сознательно, тут не было набережной.– Здесь нельзя делать набережную, – сказал Андрей Турчак. – Нужно оставить все как есть.Благоустройство будет там, где студенческий кампус и больничный городок.– Необходимо разработать комплексный проект благоустройства. Он должен решить задачу транспортного обслуживания, прокладки инженерных коммуникаций и озеленения, – продолжил архитектор. – Кампус, новый жилой дом над ним и Дом Батова проектируются отдельно.– Установка для проектировщиков по университетскому городку и проектированию жилого комплекса была единой, – внес Андрей Турчак уточнение. – Не получится лоскутное одеяло.– Несмотря на отвратительную погоду, наш Псков выглядит просто прекрасно и восхитительно. Можно ходить сколько угодно хоть по грязи, хоть по льду и восхищаться. А набережная требует срочного концептуального решения, – стоял на своем Шуляковский.В мае на Госсовете регионы получили поручение создать должность главного архитектора субъекта. Новая единица окажется в прямом подчинении губернатора.– Я хотел посоветоваться, кто это должен быть. Хотя бы шорт-лист фамилий назовите, – призвал губернатор Псковской области Андрей Турчак членов Совета. – Я понимаю – должность главного архитектора города, района. Но области? Это должен быть непререкаемый авторитет. Может, соберемся кругом, и вы мне подскажете, как из этой коллизии интеллигентно выйти.Пока решили приписать новую единицу к Госкомитету по ЖКХ, а члены Совета получили «домашнее задание» – во время новогодних праздников подумать над фамилиями возможных кандидатов.В 2017 году Псков плотно займется включением 18 памятников в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В сентябре правительство включило их в перечень особо ценных объектов культурного наследия. Это Покровская башня, Гремячая башня, Троицкий кафедральный собор с колокольней, собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (с остатками колокольни, воротами и оградой), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Успения с Пароменья со звонницей, церковь Николы со Усохи, церковь Петра и Павла с Буя, церковь Старое Вознесение, церковь Василия на Горке, Приказная палата в Кремле, Поганкины палаты.На сайте Министерства культуры размещена информация. Солодежню, Дом Печенко и Дом Батова отдают в аренду на 49 лет за рубль (в рамках федеральной программы «Аренда за рубль»). Программа была запущена для сохранения объектов, которые находятся в неудовлетворительном (фактически аварийном) состоянии и для инвестора являются скорее обременением, чем удачным вложением средств. Объекты передаются в аренду по результатам торгов на открытом аукционе с установлением начального размера арендной платы – 1 рубль за объект в год. Определенный по результатам проведения аукциона размер арендной платы увеличению в период действия договора аренды не подлежит. Всего в России 24 таких объекта, три из них – в нашем регионе, 8 – в Кронштадте, 6 – в Петергофе.