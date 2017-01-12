Долги за «коммуналку» теперь могут списать с банковской карты, а общедомовые нужды больше не нужно оплачивать за соседа

Увеличение пенсионного возраста для госслужащих

Власти встали на защиту должников

Банкротство подешевеет

Полис ОСАГО переходит в интернет

Смена одного года на другой – это не только новая цифра в календаре, но и изменения в законодательстве. «Псковская правда» выяснила, какие новшества нас ждут с 1 января 2017 года.С 1 января 2017 года повышается пенсионный возраст для ряда категорий госслужащих. Повышение возраста выхода на пенсию коснется муниципальных и государственных служащих, а также лиц, занимающих государственные должности.• С января пенсионный возраст будет увеличиваться постепенно – ежегодно по полгода. Пока в итоге не вырастет до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.Теперь заниматься взысканием долгов смогут только внесенные в специальный реестр агентства. Кроме того, людям с судимостью запрещено общаться с должником. Такого права лишатся и коллекторы, которые находятся за пределами России. А все остальные теперь не имеют права угрожать, вводить в заблуждение или применять физическое и психологическое воздействие.• Закон также ограничивает время, когда взыскатель имеет право контактировать с должником. В будние дни разрешается общение с 8:00 до 22:00, в выходные дни – с 9:00 до 20:00. Количество личных встреч не может превышать одного контакта в неделю.• Следить за исполнением закона будет Федеральная служба судебных приставов, которая создаст специальное управление для контроля за коллекторами.С первого января объявить себя банкротом станет дешевле. Размер госпошлины, которую надо заплатить при обращении с заявлением о банкротстве, теперь будет составлять не шесть тысяч рублей, а всего 300 рублей. Но это касается только физических лиц. Для юридических лиц размер пошлины останется прежним (шесть тысяч рублей).С первого января полис ОСАГО начнут оформлять в электронном виде. Но при этом ужесточается ответственность покупателей электронных полисов. Если клиент указал неверные данные и стоимость страховки получилась меньше, чем положено, то страховая компания может взыскать с клиента всю выплату пострадавшему.

Оформление собственности станет быстрее и проще

Ужесточение ответственности туроператоров

С первого января оформить документы на недвижимость станет удобнее и быстрее. Создание Единого государственного реестра недвижимости позволит одновременно подать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав. Кроме того, можно будет подавать эти документы в любом офисе приема-выдачи, и неважно, где ваш объект расположен. К примеру, если вы живете в Пскове и владеете квартирой в Санкт-Петербурге, вам не нужно будет ехать в Северную столицу, чтобы оформить право собственности на нее. В регистрирующий орган нужно будет подать только одно заявление. И одновременно в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет – не более 5 дней.• С 1 января не будет выдаваться свидетельство о государственном праве на собственность.• Вместо него обладатели квадратных метров, соток и гектаров будут получать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в Росреестре.Наиболее серьезные изменения закона касаются организации фонда «Турпомощь». Вместо одного «компенсационного» туроператоры будут вносить средства в два – резервный (заменит компенсационный) и фонд персональной ответственности. Напомним, что закон предусматривает новую дифференциацию взносов в резервный фонд:50 тысяч рублей для тех туроператоров, которые имеют не больше 10 тысяч туристов в год в сфере выездного туризма. При этом необходимо, чтобы общая стоимость турпродукта в этой области за прошлый год не превышала 40 млн рублей. 100 тысяч рублей для тех туроператоров, которые имеют не больше чем 100 тысяч туристов в год в сфере выездного туризма. 300 тысяч рублей для туроператоров, которые имеют больше чем 100 тысяч туристов в год в сфере выездного туризма, но не больше чем 500 тысяч включительно. 500 тысяч рублей для тех туроператоров, количество туристов у которых превышает 500 тысяч человек в год в сфере выездного туризма.• На 100-процентную компенсацию сгоревших туров из фонда персональной ответственности смогут претендовать те, кто купил путевку, но по вине туроператора не вылетел на отдых.• А резервный фонд турпомощи будут задействовать для того, чтобы вернуть на родину россиян, находящихся за границей.По мнению ряда экспертов туриндустрии, данные поправки могут косвенно сказаться на стоимости путевок.

За общедомовые нужды будем платить по нормативу

Работодатели сдают отчетность по-новому

Дольщики под защитой

Правила перевозки детей ужесточились

Долги за ЖКХ будут списывать с банковских карт

Непомерные счета за ОДН в квитанциях за «коммуналку» вызывали у граждан справедливое возмущение. Поэтому с 1 января 2017 за общедомовые нужды мы будем платить по нормативу. Нормативы в каждом регионе рассчитали свои. (О том, какие нормативы установили для Псковской области, читайте в одном из ближайших номеров).• До 1 января 2017 года ОДН рассчитывали следующим образом: смотрели, сколько воды и электричества поступило в дом по коллективному прибору учета. Затем вычитали из этих показаний сумму поквартирного потребления по индивидуальным счетчикам. Оставшуюся разницу распределяли между жильцами. Новый способ оплаты будет более справедливым. По крайней мере, за соседа платить мы точно не будем.• Общедомовые нужды теперь будут обозначены отдельной строкой в квитанции. Раньше платеж входил в состав коммунальных услуг.Получить ответы на вопросы по новой системе оплаты ОДН вы сможете в одном из ближайших номеров «Псковской правды». 17 января Андрей Агапов, руководитель госкомитета по делам строительства и ЖКХ, в нашем пресс-центре ответит на вопросы, связанные с платой за воду, свет и тепло, которые используются всеми жильцами дома . Свои вопросы А. Агапову можно задать заранее по тел. (8112) 57-31-23 или прислать на почту pravda@pravdapskov.ru.Пенсионный фонд утвердил новые форматы данных сведений застрахованных лиц (форма СЗВ-М). В связи с этим отчетность по форме СЗВ-М будет приниматься только по новому формату.Для формирования документов (СЗВ-М) необходимо использовать последние версии программ подготовки документов ПФР и заблаговременно провести проверку с применением программы CheckPFR. Информацию об обновленных программах для подготовки и проверки отчетности можно получить в территориальных органах ПФР по месту регистрации плательщика и на сайте ПФР РФ.Сроки представления ежемесячной отчетности продлены. Страхователь обязан представить ежемесячную отчетность не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.• Отчетность за декабрь 2016 г. необходимо представить не позднее 16 января 2017 г. в связи с тем, что 15 января 2017 г. является выходным днем.• За непредставление отчетности в законодательно установленные сроки либо представление неполных и (или) недостоверных сведений предусмотрены финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.• Кроме того, КоАП дополнен новой статьей 15.33.2, в соответствии с которой с 1 января 2017 г. должностное лицо привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300 до 500 рублей за непредставление сведений персонифицированного учета, а также за представление таких сведений в неполном или искаженном виде.С 1 января 2017 года в силу вступили поправки в закон «Об участии в долевом строительстве». Чтобы защитить дольщиков, создают компенсационные фонды. Теперь застройщики должны будут перечислять в фонд около 1 % от рыночной стоимости проекта строительства многоквартирного дома. Эти деньги позволят либо выплатить компенсацию обманутым дольщикам, если стройка будет заморожена, либо завершить объект силами нового застройщика.Правда, некоторые эксперты теперь прогнозируют подорожание квартир в новостройках чуть ли не на 20 %.С 1 января 2017 года ужесточаются требования к водителям, перевозящим в своих легковых авто детей до 12 лет . Как показала практика, единственным способом повысить их безопасность является только специальное кресло, подобранное по весу и росту ребенка. Разрешенные до последнего времени накладки на ремни безопасности, таким образом, использоваться больше не должны.Всех, кто будет пренебрегать новыми правилами перевозки детей в легковых автомобилях, ждет штраф в размере до 3000 рублей.Также с нового года водителям запрещено оставлять несовершеннолетних детей в автомобиле одних, к примеру на стоянке. Размер штрафа, предусмотренного за данное нарушение ПДД, составит 500 рублей.С этого года с наших зарплатных карточек или банковских счетов могут списывать деньги за неоплаченные услуги ЖКХ, связи и налоги.• Принудительное взыскание может коснуться всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.В ситуациях, когда долги очевидны и не вызывают сомнений, действовать будут быстро, минуя исполнительное производство.Налоговая инспекция, управдом или компания-оператор связи смогут просто принести документы в суд, и судья выпишет судебный приказ о взыскании денег с должника. А затем за дело возьмутся судебные приставы. Человека должны ставить в известность о всех стадиях судебного и исполнительного производства.До списания средств с карты или счета гражданина должны несколько раз уведомить.

Лихачей будут штрафовать за опасное вождение

С этого года в Кодексе об административных правонарушениях появилась статья о наказании за опасное вождение. Скорее всего, водителей-лихачей будут наказывать при помощи штрафа. Его сумма составит, вероятно, 5000 рублей. Само понятие опасного вождения появилось в ПДД летом прошлого года. Согласно пункту 2.7 ПДД таковым считаются опасные маневры, включая непредоставление преимущества, перестроения при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, препятствование обгону, а также неоправданное резкое торможение. Отслеживать нарушения будут камеры в машинах ГИБДД и стационарные комплексы видеофиксации. Кроме того, в ГИБДД намерены принимать записи с частных видеорегистраторов.