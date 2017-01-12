​Лишь спустя пару месяцев правоохранители признали свою ошибку и отменили постановление

живет в Острове, а работает сестрой-хозяйкой в деревне Заборовье в Гривском доме-интернате, куда каждое утро добирается на автобусе. Пятница, 15 июля 2016 года, выдалась у нее обычным рабочим днем. А спустя пару месяцев она узнала, что в этот же день была задержана за управление скутером без шлема в Печорах, где не была уже 6 лет. Мистика какая-то!26 октября Оксана получила извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю. Речь шла о неоплаченном штрафе за совершенное правонарушение. Однако в чем именно оно заключалось, объяснить женщине пристав не смогла.– Я было подумала, что правонарушение как-то связано с машиной, которая оформлена на меня, – рассказывает Оксана. – Потом стала вспоминать, а не могла ли я сама, в качестве пешехода, нарушить какие-то правила. Но так и не смогла вспомнить.Ситуация заинтриговала жительницу Острова, она попыталась в ней разобраться. Подстегнул ее интерес еще и тот факт, что спустя пару дней с ее банковской карты были списаны деньги в размере 500 рублей. Однако то, что Оксане удалось узнать, еще больше ее озадачило. По данным полиции, оказалось, что она 15 июля в 12.45 была задержана за управление скутером без шлема в городе Печоры. Тот факт, что Оксана живет в Острове, скутера у нее нет, а в Печорах она не была лет шесть, у правоохранителей подозрения не вызывал.– Инспектор, что вела дело, объяснила, что в этот день в Печорах были задержаны на скутере женщина с мужчиной, со слов женщины записали ее данные и был составлен протокол о правонарушении. Что интересно, инициалы и паспортные данные, указанные женщиной, совпадали с моими, а вот телефон был назван другой.Каким образом она получила штраф за другого человека, выяснить удалось не сразу. Оксана пыталась объяснить, что ее явно с кем-то спутали, но ее словно никто не слышал.– Судебные приставы сказали мне, что сделать уже ничего нельзя, потому что прошло много времени с момента происшествия. Посоветовали мне два варианта: первый – подать в суд на отмену постановления; второй – заплатить штраф и успокоиться. Второй вариант, естественно, меня категорически не устраивал. Почему я должна платить за то, чего я не совершала? И кто даст мне гарантию, что в следующий раз меня незаконно не оштрафуют. Зарплата у меня небольшая, и 500 рублей для меня ощутимая сумма.В поисках справедливости Оксана обращалась в ОГИБДД г. Острова и г. Печоры, в Островскую прокуратуру, в Печорский и Островский суд – а дело не двигалось.– В итоге я написала заявление в Островскую прокуратуру, в котором жаловалась на бездействие ОГИБДД г. Печоры. Однако в прокуратуре заявление мое не приняли, ссылаясь на то, что правонарушение было совершено в Печорах, постановление тоже там выносили, поэтому и обращаться надо в прокуратуру г. Печоры. К этому времени деньги с моей зарплатной карты были сняты, и мне ничего не оставалось, как обратиться за помощью к адвокату. Он помог составить жалобу в Островский суд в отношении незаконных действий ОГИБДД г. Печоры. Мою жалобу в Островском городском суде не приняли и направили меня в суд г. Печоры. Во всей этой ситуации я одного не понимаю – почему я, законопослушный гражданин, житель города Острова, должна была тратить свое время, финансы и здоровье, доказывая свою невиновность.Уже совсем отчаявшись, Оксана обратилась в СМИ – коллеги посоветовали. Ее письмо получили и мы – «Псковская правда». Как только вышел первый материал – лед тронулся.– Буквально на следующий день я получила письма практически из всех инстанций, в которые ранее обращалась. Среди них был ответ и от руководства Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области. В нем говорилось об отмене постановления. С этим ответом я сразу же отправилась к приставам. Они все необходимые документы переслали в Печоры и заверили меня, что через 2-3 месяца деньги мне вернут.Никаких объяснений или хотя бы извинений в полученном Оксаной письме не было.– А я, честно говоря, больше ни в чем не хочу разбираться. Устала. И так слишком много времени на все это потратила.