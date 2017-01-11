Оказывается в псковском лесничестве ёлки продают и буквально за копейки

В канун Нового года услыхал я, что в псковском лесничестве ёлки продают и буквально за копейки. Зачем платить 800 руб, когда за 50 купить можно, да еще самим выбрать в лесу и срубить, какую захочешь. Сомневался не долго, время есть, завтра 30 декабря, так и быть с утра доеду в лесхоз. До 12-00, далее встреча с друзьями-рыбакам и была назначена, управлюсь.

На утро взял с собой сапоги, комбинезон с курткой, чтобы в лесу переодеться и топор захватил. Приехал, зашел в конторку – там, после вчерашнего корпоратива, на месте никого, лишь где-то в углу шум новогодний. Выглянул оттуда мужчина, подошел. Спрашивает: «А вы оплатили?» «Нет». «Ну, вот там смотрите цены, а я сейчас вам бумаги необходимые выдам». На вторую часть его предложения я как-то сразу не обратил внимания. А цены, я глянул на цены и обомлел. Таких просто не бывает! За елку до 2-х метров – 5р 98 коп за штуку, за деревце от 2,1 до 3-х метров – 11 руб 28 коп. Как говорится, почувствуйте разницу! И тут же какой-то червячок в голове шевельнулся – «а как они здесь сдачу людям дают? Как они с этими копейками разбираются?».

А оказывается – никак! Наличные они не принимают. А выдают квиток для оплаты. И лишь после оплаты и предъявления квитанции рассказывают, что да как дальше и выдают необходимые сопроводительные документы.

- Ну, нет, это мне не подходит – так я сгоряча решил. Но бумаги на всякий случай взял. Возвращался в город через Кресты, но мысль преследовала – время еще есть, где-нибудь в городке все же оплачу. Вернусь, тут же рядом. Но где пункт оплаты я не знал, съехал в сторонку и спросил у женщины. Та направила меня на почту, отделения сбербанка у них нет, только банкомат. Заехал на почту, там полным ходом разгрузка посылок. Заполнил бланк, подаю. «А мы такое не оплачиваем…» ???. «Бланк квитанции двойной должен быть, а у вас…» «А где можно?» «В Сбербанке. Ближайший – на ул.Металлистов».

Ну, вот, оттуда я точно уже назад не поеду. Продолжил ехать в город по Октябрьскому проспекту. Смотрю на время – я еще вполне успеваю и оплатить, и вернуться. Сворачиваю на Металлистов и тут новая засада – припарковаться нет никакой возможности. Медленно, вглядываясь в плотные ряды авто, доехал почти до «янушки», там приткнулся. Пошел пешком в обратную сторону, уже понимая, что время поджимает – если будет очередь в банке, то брошу я эту затею. Но, какая радость – никого, 2-3 минуты и квиток оплаты у меня в руке.

Вернулся в лесхоз – на месте опять никого, но из того же угла быстро выглянули и сразу же подошли двое сотрудников. Я радостный – вот, оплатил, протягиваю квитанцию. «Хорошо – говорит один из мужчин, - сейчас мы с вами договор заключим и выдадим необходимые бумаги. Какой там будет номер?» «404-й» -ответил второй, что то записывая в толстый журнал. «Давайте ваш паспорт» – продолжил первый. Оп-па, опять засада, какой паспорт? «У меня только удостоверение водителя». «Нет, только паспорт». «И что, два часа времени елочке под хвост?»

Сжалились все же надо мной. Извиняющимся голосом сотрудник лесничества предложил: «Вы не будете против, я свои паспортные данные укажу». Да мил человек, будьте так любезны, конечно. Бумаги оформлялись небыстро – заключили-подпис али договор, занесли данные в журнал, спросили, где я собираюсь рубить (руби где хочешь, но в порубочном талоне им необходимо указать конкретное место – Черняковицы, например, или Кебь и т.п.), чего рубить – ель или сосну, сегодня буду рубить или завтра. Расписался в четырех местах, но уходить было еще нельзя. Все документы – договор и еще что-то - надо было еще отксерокопироват ь. Один из мужчин ушел это делать в другое помещение. А оставшемуся я высказал свое недоумение –почему нельзя принимать деньги прямо здесь (ну, нельзя – причин много), что значит цифра 404 (столько разрешений выдано на выруб елок), а зачем столько бумаг (а кто его знает, нам самим это такой геморрой, одной бумаги перевели больше, чем заработали на елках). Вернулся дяденька, вручил мне три бумажки.

И я помчался. Время -11-00, успеваю, но под самый край. Далеко не поеду, сверну на Порхов, там на первую же лесную дорожку – много времени не займет. Первый поворот в лес (влево с порховской дороги) и очередное разочарование – ёлок и близко ни одной не видать, сосенки, да, попадаются, а елок – ни одной. И дорога чем дальше от асфальта – хуже и хуже и, в конце концов, уперлась в огромную кучу мусора, вываленную не одним самосвалом прямо посреди моего пути. Делать нечего, елок и в окрестности не видать, развернулся и опять выехал на порховскую дорогу. Времени уже не оставалось вовсе, но не возвращаться же из лесу без елки. Свернул направо – и там елок не встретил, метров через триста уперся в глубокую канаву вырытую поперек дороги и полузасыпанную мусором. Опять вернулся на асфальт и решил сделать еще одну последнюю-препос леднюю попытку найти в лесу елку. За Фомкино свернул направо, проехал метров 400 и… Ура! Сбоку от дороги стали мелькать такие желанные деревца. Остановился, переодеваться и переобуваться было уже некогда, схватил топор и почти бегом направился к самой пушистой. Но вот парадокс – елок много, а выбрать так с ходу и не чего – то реденькие веточки, то однобокая, то огромная, то цвет какой-то желтоватый. Все же у одной затормозил, обошел пару раз вокруг – годится. Махнул два раза топориком, даже как-то жалко было. Но… Бегом к машине, подогнал длину, впихнул быстренько в салон и быстрее в обратную дорогу. Если меня кто видел со стороны, то ему ничего другого, кроме как о елочном воришке в голову точно не пришло.

К намеченному мероприятию в городе опоздал на 2 минуты. Знал бы, что так трудно покупать в лесхозе елку, то ни за что бы не поддался на эту авантюру.

Елка супруге понравилась. И в следующем году мы поедем в псковский лесхоз за новогодним деревцем уже вдвоем. Думаю, еще веселее будет.

