За своего героя псковичи голосуют SMSками
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
Он продлится до 18.00 30 января. По его итогам будут определены участники второго тура голосования. В него попадут по 3 претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
В этом году Первая общественная премия региона «Народное признание» будет вручаться уже в шестой раз. За эти годы ее обладателями в разных номинациях стали около ста человек, а участие приняли более 600. В прошлом году номинировались 109 псковичей.
В числе организаторов – «Псковская правда». Герои газеты неоднократно становились номинантами, а потом и победителями премии. В прошлом году самым трогательным моментом стало награждение в номинации «Рекорд». Впервые в истории премии победитель был известен заранее: им стала Александра Васильева, успешно штурмующая пьедесталы на соревнованиях по настольному теннису для спортсменов-паралимпийцев. «Псковская правда» рассказывала о том, как Саша, получившая серьезную травму, перестала ходить и пришла в спорт. Соперники девушки по номинации - главы Бежаницкого и Великолукского районов Сергей Михеев и Сергей Петров, а также заведующий отделением восточных единоборств ДЮСШ «Лидер» Илья Кучеров сняли свои кандидатуры в ее пользу.
Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, могли до начала голосования все желающие – любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти.
Среди сегодняшних номинантов – люди, о которых «Псковская правда» писала на своих страницах.
Например, пенсионер из Тямши Владимир Трофимов, который возродил футбол, собрал команду и вывел свой «Факел» за четыре года в чемпионы области.
Номинирован на премию и тренер из Печор Игорь Тезнев, во многом благодаря которому в местном детском саду появился искусственный каток. Печорская «Звездочка» – единственный детский сад в регионе, где совершенно бесплатно всех воспитанников учат кататься на коньках. В список претендентов на победу попал и удивительный проект двух друзей – Сергея Быкова и Михаила Соколова. Они на свои деньги построили в Порхове бассейн, в котором теперь может отдыхать и развиваться не только Порховский район, но и соседние муниципалитеты.
Список номинантов премии «Народное признание – 2016» уже определен. 29 декабря на сайте Псковского агентства информации стартовало голосование. В этом году победителей выберут в 11 номинациях. Народное голосование пройдет в два этапа, сначала из заявленных претендентов выберут тройку лидеров по каждой номинации. На последнем этапе к голосам, присланным по SMS, будут добавлены баллы профессионального жюри из 12 человек.
Вся процедура голосования бесплатная. Отдать свой голос можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ.
В этом году Первая общественная премия региона «Народное признание» будет вручаться уже в шестой раз. За эти годы ее обладателями в разных номинациях стали около ста человек, а участие приняли более 600. В прошлом году номинировались 109 псковичей.
В числе организаторов – «Псковская правда». Герои газеты неоднократно становились номинантами, а потом и победителями премии. В прошлом году самым трогательным моментом стало награждение в номинации «Рекорд». Впервые в истории премии победитель был известен заранее: им стала Александра Васильева, успешно штурмующая пьедесталы на соревнованиях по настольному теннису для спортсменов-паралимпийцев. «Псковская правда» рассказывала о том, как Саша, получившая серьезную травму, перестала ходить и пришла в спорт. Соперники девушки по номинации - главы Бежаницкого и Великолукского районов Сергей Михеев и Сергей Петров, а также заведующий отделением восточных единоборств ДЮСШ «Лидер» Илья Кучеров сняли свои кандидатуры в ее пользу.
Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, могли до начала голосования все желающие – любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти.
Среди сегодняшних номинантов – люди, о которых «Псковская правда» писала на своих страницах.
Например, пенсионер из Тямши Владимир Трофимов, который возродил футбол, собрал команду и вывел свой «Факел» за четыре года в чемпионы области.
Номинирован на премию и тренер из Печор Игорь Тезнев, во многом благодаря которому в местном детском саду появился искусственный каток. Печорская «Звездочка» – единственный детский сад в регионе, где совершенно бесплатно всех воспитанников учат кататься на коньках. В список претендентов на победу попал и удивительный проект двух друзей – Сергея Быкова и Михаила Соколова. Они на свои деньги построили в Порхове бассейн, в котором теперь может отдыхать и развиваться не только Порховский район, но и соседние муниципалитеты.
Список номинантов премии «Народное признание – 2016» уже определен. 29 декабря на сайте Псковского агентства информации стартовало голосование. В этом году победителей выберут в 11 номинациях. Народное голосование пройдет в два этапа, сначала из заявленных претендентов выберут тройку лидеров по каждой номинации. На последнем этапе к голосам, присланным по SMS, будут добавлены баллы профессионального жюри из 12 человек.
Как проходит голосованиеГолосование проходит на сайте Псковского агентства информации. Чтобы избежать накруток голосов, введена простая процедура верификации. После того как голосующий сделал свой выбор, ему необходимо ввести в специальном окошке внизу страницы свой номер мобильного телефона и нажать кнопку «Получить код», а также поставить галочку рядом с надписью «Я согласен», тем самым подтвердив готовность получить текстовое сообщение с кодом для подтверждения голосования. Страницу голосования необходимо оставить открытой. В течение нескольких минут на указанный номер придет SMS с кодом, который также нужно ввести в специальное окно и подтвердить свой выбор.
Вся процедура голосования бесплатная. Отдать свой голос можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ.
Прием заявок на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016» началось 7 ноября 2016 года. Почти за два месяца было номинировано 104 претендента.
КстатиУчредителями премии «Народное признание» являются СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты – Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».
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