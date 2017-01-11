Гостей региона встречали псковским пирогом

Что новенького

Еще до окончания новогодних праздников появилась информация, основанная на данных систем бронирования отелей: на рождественских каникулах доля внутреннего туризма выросла на 15% по сравнению с прошлым годом.Люди стали активнее ездить по своей стране. Все сильнее становится туристический ручеек, затекающий в Псков из общего потока. Пока специалисты по статистике считают сухие цифры прошедших каникул, «Псковская правда» на эмоциональном уровне подвела туристические итоги Нового года со, председателем Общественного совета по туризму при Госкомитете по культуре Псковской области.- Неожиданно для нас из Казани приехало много людей, этим я была приятно удивлена, - рассказала Светлана Баранова о географии. - Появляются новые регионы: Рязань, Саратов. Конечно, наши любимые Москва и Санкт-Петербург.Гости турбюро, которым руководит Светлана Баранова, уже 15 лет встречают Новый год в усадьбе Римского-Корсакова. В этом году препятствием не стал даже проливной дождь.Новинкой 2017 года стала новогодняя программа в Королевстве Сетомаа «Дед Мор и розги».- Даже грозное название не испугало наших гостей и тот факт, что Деда Мороза играла женщина. Впечатления были только «вау», уезжали, как от ближайших друзей и родственников. Спасибо Изборскому музею за самоотверженную работу 1 января.

Глинтвейн в стужу

В новогодние праздники 2017 года Псковскую область посетили около 13 тысяч человек, 63% опрошенных прибыли в Псков на личном транспорте. Помимо достопримечательностей Пскова, туристов интересовали Печоры, Изборск и Пушкинские горы.

В Пскове обкатали новую программу «Расскажи мне, Марьюшка». Для нее использовали псковский костюм, реконструированый в традициях XIII века. В Довмонтовом городе туристов встречали барканником – традиционным псковским пирогом с морковкой.- После первого глотка глинтвейна гости признавались, что любят Псков, - раскрыла Светлана Баранова секрет спасения в рождественскую стужу. - Народ выдерживал пешеходные прогулки по набережным в -20. Конечно, порой просили изменить маршрут, уточняли, сколько времени придется провести на улице. И все-таки к нам едет больше людей, которые понимают, что погода от нас не зависит. Готовы смотреть на Псков и познавать его при любых природных явлениях.