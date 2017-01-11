11 Января 2017
Псков
-6 .. -8 °C
Великие Луки
 ..  °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Туристов не смутили холода и Дед Мороз-женщина

11 Января 2017 - 09:48
Главная → Заметки → Общество
Гостей региона встречали псковским пирогом
Еще до окончания новогодних праздников появилась информация, основанная на данных систем бронирования отелей: на рождественских каникулах доля внутреннего туризма выросла на 15% по сравнению с прошлым годом.

Люди стали активнее ездить по своей стране. Все сильнее становится туристический ручеек, затекающий в Псков из общего потока. Пока специалисты по статистике считают сухие цифры прошедших каникул, «Псковская правда» на эмоциональном уровне подвела туристические итоги Нового года со Светланой Барановой, председателем Общественного совета по туризму при Госкомитете по культуре Псковской области. 

- Неожиданно для нас из Казани приехало много людей, этим я была приятно удивлена, - рассказала Светлана Баранова о географии. - Появляются новые регионы: Рязань, Саратов. Конечно, наши любимые Москва и Санкт-Петербург.

Гости турбюро, которым руководит Светлана Баранова, уже 15 лет встречают Новый год в усадьбе Римского-Корсакова. В этом году препятствием не стал даже проливной дождь. 

Что новенького

Новинкой 2017 года стала новогодняя программа в Королевстве Сетомаа «Дед Мор и розги».

- Даже грозное название не испугало наших гостей и тот факт, что Деда Мороза играла женщина. Впечатления были только «вау», уезжали, как от ближайших друзей и родственников. Спасибо Изборскому музею за самоотверженную работу 1 января.

 

Глинтвейн в стужу

В Пскове обкатали новую программу «Расскажи мне, Марьюшка». Для нее использовали псковский костюм, реконструированый в традициях XIII века. В Довмонтовом городе туристов встречали барканником – традиционным псковским пирогом с морковкой. 

- После первого глотка глинтвейна гости признавались, что любят Псков, - раскрыла Светлана Баранова секрет спасения в рождественскую стужу. - Народ выдерживал пешеходные прогулки по набережным в -20. Конечно, порой просили изменить маршрут, уточняли, сколько времени придется провести на улице. И все-таки к нам едет больше людей, которые понимают, что погода от нас не зависит. Готовы смотреть на Псков и познавать его при любых природных явлениях.
 

В новогодние праздники 2017 года Псковскую область посетили около 13 тысяч человек, 63% опрошенных прибыли в Псков на личном транспорте. Помимо достопримечательностей Пскова, туристов интересовали Печоры, Изборск и Пушкинские горы.


Комментарии: 1
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Как я купил новогоднюю...Сравниваем цены....За своего героя...

Комментарии

Анонимный
11 Января 2017 - 10:17
Если у Светланы Барановой председателем по туризму весь словарный запас умещается в ...вау и о-кей то большого потока туристов Пскову ещё долго не видать.
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаСотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолёта
Весь фото архив

Видео

20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 11 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#всевпсков – Рязанская область#всевпсков – Республика Карелия#всевпсков – Московская область#всевпсков – Ленинградская область#всевпсков – Курская область#всевпсков – Костромская область#всевпсков – Калужская область#всевпсков – Ивановская область#всевпсков – Владимирская областьМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50