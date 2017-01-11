Туристов не смутили холода и Дед Мороз-женщина
Гостей региона встречали псковским пирогом
Еще до окончания новогодних праздников появилась информация, основанная на данных систем бронирования отелей: на рождественских каникулах доля внутреннего туризма выросла на 15% по сравнению с прошлым годом.
Люди стали активнее ездить по своей стране. Все сильнее становится туристический ручеек, затекающий в Псков из общего потока. Пока специалисты по статистике считают сухие цифры прошедших каникул, «Псковская правда» на эмоциональном уровне подвела туристические итоги Нового года со Светланой Барановой, председателем Общественного совета по туризму при Госкомитете по культуре Псковской области.
- Неожиданно для нас из Казани приехало много людей, этим я была приятно удивлена, - рассказала Светлана Баранова о географии. - Появляются новые регионы: Рязань, Саратов. Конечно, наши любимые Москва и Санкт-Петербург.
Гости турбюро, которым руководит Светлана Баранова, уже 15 лет встречают Новый год в усадьбе Римского-Корсакова. В этом году препятствием не стал даже проливной дождь.
- Даже грозное название не испугало наших гостей и тот факт, что Деда Мороза играла женщина. Впечатления были только «вау», уезжали, как от ближайших друзей и родственников. Спасибо Изборскому музею за самоотверженную работу 1 января.
- После первого глотка глинтвейна гости признавались, что любят Псков, - раскрыла Светлана Баранова секрет спасения в рождественскую стужу. - Народ выдерживал пешеходные прогулки по набережным в -20. Конечно, порой просили изменить маршрут, уточняли, сколько времени придется провести на улице. И все-таки к нам едет больше людей, которые понимают, что погода от нас не зависит. Готовы смотреть на Псков и познавать его при любых природных явлениях.
Люди стали активнее ездить по своей стране. Все сильнее становится туристический ручеек, затекающий в Псков из общего потока. Пока специалисты по статистике считают сухие цифры прошедших каникул, «Псковская правда» на эмоциональном уровне подвела туристические итоги Нового года со Светланой Барановой, председателем Общественного совета по туризму при Госкомитете по культуре Псковской области.
- Неожиданно для нас из Казани приехало много людей, этим я была приятно удивлена, - рассказала Светлана Баранова о географии. - Появляются новые регионы: Рязань, Саратов. Конечно, наши любимые Москва и Санкт-Петербург.
Гости турбюро, которым руководит Светлана Баранова, уже 15 лет встречают Новый год в усадьбе Римского-Корсакова. В этом году препятствием не стал даже проливной дождь.
Что новенькогоНовинкой 2017 года стала новогодняя программа в Королевстве Сетомаа «Дед Мор и розги».
- Даже грозное название не испугало наших гостей и тот факт, что Деда Мороза играла женщина. Впечатления были только «вау», уезжали, как от ближайших друзей и родственников. Спасибо Изборскому музею за самоотверженную работу 1 января.
Глинтвейн в стужуВ Пскове обкатали новую программу «Расскажи мне, Марьюшка». Для нее использовали псковский костюм, реконструированый в традициях XIII века. В Довмонтовом городе туристов встречали барканником – традиционным псковским пирогом с морковкой.
- После первого глотка глинтвейна гости признавались, что любят Псков, - раскрыла Светлана Баранова секрет спасения в рождественскую стужу. - Народ выдерживал пешеходные прогулки по набережным в -20. Конечно, порой просили изменить маршрут, уточняли, сколько времени придется провести на улице. И все-таки к нам едет больше людей, которые понимают, что погода от нас не зависит. Готовы смотреть на Псков и познавать его при любых природных явлениях.
В новогодние праздники 2017 года Псковскую область посетили около 13 тысяч человек, 63% опрошенных прибыли в Псков на личном транспорте. Помимо достопримечательностей Пскова, туристов интересовали Печоры, Изборск и Пушкинские горы.
Комментарии: 1
Комментарии
Анонимный
11 Января 2017 - 10:17
Если у Светланы Барановой председателем по туризму весь словарный запас умещается в ...вау и о-кей то большого потока туристов Пскову ещё долго не видать.
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
11 Января 2017
- Весь январь в псковском гипермаркете будут собирать корм для бездомных животных10.01, 14:54
- В Бежаницах открыли хоккейную площадку10.01, 12:58
- Псков приобрел сцену за три миллиона рублей10.01, 12:27
- Полицейские опубликовали фото и приметы пропавшего Павла Каменева10.01, 12:19
- У нового перинатального центра будет своя эмблема10.01, 11:47
- Премьера спектакля «Пиковая дама» состоится 4 февраля10.01, 11:44
- Главный синоптик Псковской области обещает теплую, но не очень комфортную погоду10.01, 11:09
- 2100 жалоб от горожан поступило в праздники10.01, 10:47
- Региональный маткапитал можно использовать во благо детей-инвалидов10.01, 10:40
- В деревню Бор Новосокольнического района пришел газ10.01, 10:22
- Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания10.01, 10:22
- На псковских трассах развернули пункты обогрева10.01, 09:59
- Ранее судимая порезала своего собутыльника в Великих Луках10.01, 09:42
- Льготные проездные в Пскове подорожали10.01, 09:39
- В Святогорском монастыре в Пушкинских Горах скончался схиархимандрит Мартирий10.01, 09:31
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН09.01, 13:42
- Псковским автомобилистам раздали необычные пирожные09.01, 12:43
- Псковские спасатели дежурят на водоемах области09.01, 11:40
- В Острове и Красногородске поймали водителей, повторно севших пьяными за руль09.01, 11:34
- Тест: Псковичам предлагают проверить знание русской литературы09.01, 11:08
Лидеры обсуждений
- В борьбе с пробками в Пскове сотрут ещё несколько зебр
- Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
- Появились фотографии людей, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогодние представления в Ледовом дворце
- Какие профессии исчезнут через 10 лет
- Главный синоптик Псковской области обещает теплую, но не очень комфортную погоду
- 750 литров спирта без документов задержали под Опочкой
- На Рождество порядок в Псковской области охраняли свыше 300 полицейских
- Афиша на 31 декабря
Фото
Псковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаСотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолётаВесь фото архив
Видео
20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»Весь видео архив