Сравниваем цены. Что изменилось в магазинах за год (ТАБЛИЦА)
Традиционно сверяем цены на основные продукты питания с ценами годичной давности
За минувший год в регионе на одну торговую сеть стало больше. Именно поэтому мы добавили в таблицу еще один столбец. Пусть проанализировать рост или падение цен в этом магазине не представляется возможным, мы зафиксируем цены для сравнения через год. Итак, что же изменилось на полках. И как это повлияло на наши кошельки. Мы обошли семь крупнейших псковских магазинов и сравнили цены на одни и те же продукты с теми, что были год назад. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что на некоторые продукты цены не только не повысились, а напротив – стали ниже.
Повысилась стоимость куриных тушек. Гречка подорожала на 40 рублей, но по карте покупателя ее можно приобрести почти по той же цене, что и в прошлом году. Молоко примерно в той же цене. Зато дешевле на несколько рублей стал лук и сахар, и даже на 50 копеек меньше теперь цена на хлеб.
В магазинах этой сети подешевели лук, сахар и макароны. Значительно подорожали греча и мука.
Кликните на картинку, чтобы увеличить.
«Дикси»Картофель и курица – вот те продукты, цена на которые значительно выросла за год в этом магазине. Мясо птицы стало стоить на 17 рублей дороже, а картофель – на 15 рублей. Дороже стало стоить молоко (на 6,60 рубля), яйцо (на 3,50 рубля), хлеб (на 3 рубля). На один рубль подорожали макароны и греча. Неизменным остался ценник на два продукта – лук и муку. В цене упал только сахар, причем сразу на 8,40 рубля.
«Магнит»За год на 17 рублей выросла цена на мясо птицы. Вместо 98,90 рубля теперь приходится покупать куру за 115,90 рубля. Почти на 15 рублей подорожало молоко. Еще год назад в «Магните» его можно было купить за 26 рублей, теперь ничего дешевле 45 рублей нет. Подорожали макароны (рост составил 10 рублей), греча (рост 8,40 рубля), картофель (рост 6 рублей). Меньше цена поднялась на яйцо (десяток стал стоить на 2,10 рубля дороже) и хлеб (за буханку теперь приходится платить на 3,90 рубля больше). Единственный продукт, который стал стоить дешевле, – это сахар. Цена на него упала на 5,40 рубля.
«Лента»За год совершенно не изменилась цена на муку. Килограмм этого продукта по-прежнему можно купить за 30,49 руб. Молоко выросло в цене всего на 60 копеек, а яйцо даже стало на 10 копеек дешевле. Курица подешевела сразу на 50 рублей (!), но стоит отметить, что в день, когда мы узнавали цены (9 января), курицу продавали по акции. Картофель и лук подорожали на 6 рублей. Сахар подорожал на 12 рублей, гречка на пять.
«Империал»Стоимость многих продуктов – на уровне прошлого года. На ряд продуктов цены выросли, но незначительно. Так, на несколько рублей подорожала мука, макароны, яйцо.
Повысилась стоимость куриных тушек. Гречка подорожала на 40 рублей, но по карте покупателя ее можно приобрести почти по той же цене, что и в прошлом году. Молоко примерно в той же цене. Зато дешевле на несколько рублей стал лук и сахар, и даже на 50 копеек меньше теперь цена на хлеб.
В магазинах этой сети подешевели лук, сахар и макароны. Значительно подорожали греча и мука.
«Вольный купец»
«Пятерочка»Стоимость основного набора продуктов в этой торговой сети осталась фактически на прежнем уровне. Небольшой рост демонстрируют лишь кура, греча и мука. Зато картофель, лук, сахар, макароны и яйцо подешевели за год.
ВажноУказанная цена актуальна для держателей карт и отражает проводимые в торговых сетях акции на 9 января 2017 года.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
11 Января 2017
- Весь январь в псковском гипермаркете будут собирать корм для бездомных животных10.01, 14:54
- В Бежаницах открыли хоккейную площадку10.01, 12:58
- Псков приобрел сцену за три миллиона рублей10.01, 12:27
- Полицейские опубликовали фото и приметы пропавшего Павла Каменева10.01, 12:19
- У нового перинатального центра будет своя эмблема10.01, 11:47
- Премьера спектакля «Пиковая дама» состоится 4 февраля10.01, 11:44
- Главный синоптик Псковской области обещает теплую, но не очень комфортную погоду10.01, 11:09
- 2100 жалоб от горожан поступило в праздники10.01, 10:47
- Региональный маткапитал можно использовать во благо детей-инвалидов10.01, 10:40
- В деревню Бор Новосокольнического района пришел газ10.01, 10:22
- Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания10.01, 10:22
- На псковских трассах развернули пункты обогрева10.01, 09:59
- Ранее судимая порезала своего собутыльника в Великих Луках10.01, 09:42
- Льготные проездные в Пскове подорожали10.01, 09:39
- В Святогорском монастыре в Пушкинских Горах скончался схиархимандрит Мартирий10.01, 09:31
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН09.01, 13:42
- Псковским автомобилистам раздали необычные пирожные09.01, 12:43
- Псковские спасатели дежурят на водоемах области09.01, 11:40
- В Острове и Красногородске поймали водителей, повторно севших пьяными за руль09.01, 11:34
- Тест: Псковичам предлагают проверить знание русской литературы09.01, 11:08
Лидеры обсуждений
- В борьбе с пробками в Пскове сотрут ещё несколько зебр
- Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
- Появились фотографии людей, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогодние представления в Ледовом дворце
- Какие профессии исчезнут через 10 лет
- Главный синоптик Псковской области обещает теплую, но не очень комфортную погоду
- 750 литров спирта без документов задержали под Опочкой
- На Рождество порядок в Псковской области охраняли свыше 300 полицейских
- Афиша на 31 декабря
Фото
Псковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаСотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолётаВесь фото архив
Видео
20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»Весь видео архив