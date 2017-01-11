Традиционно сверяем цены на основные продукты питания с ценами годичной давности

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«Дикси»

«Магнит»

«Лента»

«Империал»



«Вольный купец»

«Пятерочка»

Важно

За минувший год в регионе на одну торговую сеть стало больше. Именно поэтому мы добавили в таблицу еще один столбец. Пусть проанализировать рост или падение цен в этом магазине не представляется возможным, мы зафиксируем цены для сравнения через год. Итак, что же изменилось на полках. И как это повлияло на наши кошельки. Мы обошли семь крупнейших псковских магазинов и сравнили цены на одни и те же продукты с теми, что были год назад. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что на некоторые продукты цены не только не повысились, а напротив – стали ниже.Картофель и курица – вот те продукты, цена на которые значительно выросла за год в этом магазине. Мясо птицы стало стоить на 17 рублей дороже, а картофель – на 15 рублей. Дороже стало стоить молоко (на 6,60 рубля), яйцо (на 3,50 рубля), хлеб (на 3 рубля). На один рубль подорожали макароны и греча. Неизменным остался ценник на два продукта – лук и муку. В цене упал только сахар, причем сразу на 8,40 рубля.За год на 17 рублей выросла цена на мясо птицы. Вместо 98,90 рубля теперь приходится покупать куру за 115,90 рубля. Почти на 15 рублей подорожало молоко. Еще год назад в «Магните» его можно было купить за 26 рублей, теперь ничего дешевле 45 рублей нет. Подорожали макароны (рост составил 10 рублей), греча (рост 8,40 рубля), картофель (рост 6 рублей). Меньше цена поднялась на яйцо (десяток стал стоить на 2,10 рубля дороже) и хлеб (за буханку теперь приходится платить на 3,90 рубля больше). Единственный продукт, который стал стоить дешевле, – это сахар. Цена на него упала на 5,40 рубля.За год совершенно не изменилась цена на муку. Килограмм этого продукта по-прежнему можно купить за 30,49 руб. Молоко выросло в цене всего на 60 копеек, а яйцо даже стало на 10 копеек дешевле. Курица подешевела сразу на 50 рублей (!), но стоит отметить, что в день, когда мы узнавали цены (9 января), курицу продавали по акции. Картофель и лук подорожали на 6 рублей. Сахар подорожал на 12 рублей, гречка на пять.Стоимость многих продуктов – на уровне прошлого года. На ряд продуктов цены выросли, но незначительно. Так, на несколько рублей подорожала мука, макароны, яйцо.Повысилась стоимость куриных тушек. Гречка подорожала на 40 рублей, но по карте покупателя ее можно приобрести почти по той же цене, что и в прошлом году. Молоко примерно в той же цене. Зато дешевле на несколько рублей стал лук и сахар, и даже на 50 копеек меньше теперь цена на хлеб.В магазинах этой сети подешевели лук, сахар и макароны. Значительно подорожали греча и мука.Стоимость основного набора продуктов в этой торговой сети осталась фактически на прежнем уровне. Небольшой рост демонстрируют лишь кура, греча и мука. Зато картофель, лук, сахар, макароны и яйцо подешевели за год.Указанная цена актуальна для держателей карт и отражает проводимые в торговых сетях акции на 9 января 2017 года.