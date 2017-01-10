​В регионе приняли судьбоносное решение, к которому шли на протяжении 6 лет. Власти нашли способ перевести частников на белые зарплаты

Перед самыми праздниками, 29 декабря, администрация Псковской области, Псковский областной совет профессиональных союзов и региональный Союз промышленников и предпринимателей заключили соглашение о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) на 2017 год. Документ подписали губернатор, лидер региональных профсоюзови председатель РСПП, депутат Государственной ДумыСоглашением установлена минимальная зарплата для бюджетных государственных и муниципальных организаций на уровне минимального размера оплаты труда на территории РФ (с 1 июля 2016 года – 7,5 тыс. рублей), а для внебюджетного сектора экономики – на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения Псковской области в размере 11 450 рублей. Правило касается основного персонала предприятий.По мнению разработчиков, соглашение позволит как повысить доходы самих граждан, так и вывести часть бизнеса из тени, бороться с серыми зарплатами. Не секрет, что многие частники официально платят работникам минималку (и с нее же платят государству налоги и делают отчисления в Пенсионный и Соцстрах), а остальное приплачивают в конвертах, уклоняясь от социальной ответственности.Губернатор Андрей Турчак назвал подписание документа историческим и главным событием года.– Мы консультировались с нашими партнерами – профсоюзами, региональным Союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, общественными организациями, которые представляют интересы малого и среднего бизнеса, обсуждали этот вопрос на заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, изучали опыт других субъектов РФ, – сообщил Андрей Турчак. – Серые и черные зарплаты – для нас самая главная проблема. Установление размера минимально доступной оплаты труда позволит начать процесс вывода зарплат из тени. Надеюсь, что это послужит драйвером нашего социального сектора.– К подписанию этого документа мы шли с 2011 года, – рассказала Ульяна Михайлова. – Исторически минимальный размер заработной платы равнялся минимальному размеру оплаты труда, утвержденному на территории Российской Федерации, и это касалось всех категорий работодателей – и бюджетного, и внебюджетного сектора экономики, малого, среднего и крупного бизнеса. В 2016 году обозначились возможности для хотя бы частичного разрешения данной ситуации.Председатель областного Союза промышленников и предпринимателей, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский от лица работодателей региона назвал подписанное соглашение о МРОТ необходимым и взаимовыгодным. В случае возникновения сложных ситуаций в ходе реализации соглашения он призвал стороны решать вопросы коллегиально и идти навстречу друг к другу.Работа над документом велась до самого дня его подписания. Пока соглашение не коснется социально ориентированных общественных организаций и малого бизнеса, то есть тех предприятий, которые имеют годовой оборот до ста тысяч рублей и с численностью сотрудников до 50 человек.Подписание документа глава региона назвал только первым шагом. Теперь необходимо выявить подпадающих под него работодателей. Профсоюзный лидер Ульяна Михайлова уже пообещала отслеживать их присоединение к соглашению.