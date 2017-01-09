Регион 60 за праздники прирос 60 новорожденными

Кстати

Мальчик или девочка – кто первым появился на свет в псковском роддоме с наступлением нового года? Этот вопрос мы традиционно адресуем врачам.- Девочка! – раскрыл интригу главврач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк.По его словам, в первый день 2017-го года на свет появились 4 ребенка, а всего за праздники, с 1 по 9 января в перинатальном центре увидели свет 60 малышей. Псковская область – регион 60, именно этими цифрами наш край закодирован на автомобильных номерах. Будем считать число новорожденных хорошей приметой наступившего года., а всего 1 января 2016-го года акушеры перинатального центра приняли 7 малышей. За прошлые каникулы в псковском роддоме регион пополнился 90 жителями, правда, и каникулы были длиннее, в прошлом году они продолжались до 11 января.1 января 2015-го года родилось 6 детей, а первым был мальчик. Тогда, с 1 по 10 января, в Псковском перинатальном центре родилось 75 детей.