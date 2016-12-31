Яркие мероприятия, знаковые решения, масштабные проекты – «Псковская правда» решила выделить лишь часть наиболее значимых из них

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В 2016 году началось масштабное строительство новой школы. Место в деревне Борисовичи на улице Балтийской выбрали не случайно – район активно застраивается и развивается. Будущее учебное заведение рассчитано на 1350 мест. Псковская область получила более 787 млн рублей на ее строительство и оснащение.Проект соответствует всем современным требованиям. Здание школы будет в три этажа. Для удобства сделают лифт, который и позволит перемещаться по этажам без каких-либо трудностей. Рядом разместится большой стадион с волейбольной и футбольной площадками и тренажерами. В шаговой доступности от школы находится Ледовый дворец, бассейн, большой спортивный комплекс, которые создадут дополнительные возможности для занятий спортом как в основное учебное время, так и после уроков.Школу поделят на зоны: для младших школьников, основной школы и старшеклассников.Все кабинеты оборудуют интерактивными досками и самыми современными компьютерами. В школе предусмотрены мобильные лаборатории и компьютерные классы. Школьники смогут заниматься моделированием, программированием и робототехникой.Проектом предусмотрен большой актовый зал, специализированные кабинеты для занятий художественным творчеством, музыкой и хореографией.В школе предусмотрена доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Это касается не только обязательных пандусов и подъемников, но и информационно-образовательной среды, позволяющей учиться дистанционно.Сегодня это аудитория, библиотечный комплекс или помещение для коллективных мероприятий, а завтра – обычный учебный класс или учебная лаборатория. Они могут взаимозаменяться, а наличие мобильного учебного оборудования позволяет использовать как помещение школы, так и прилегающую территорию для учебных занятий и проведения полевых исследований.В школе разместится Инженерно-лингвистическая гимназия, а ее директор – Татьяна Светенко – станет руководителем нового учреждения образования. Набор желающих обучаться в новой школе уже ведется на сайте гимназии. В приоритете те, кто живет на прилегающих к школе улицах. Их полный перечень вскоре утвердит город. Совершенно точно в новую школу пойдут дети, которые проживают на улицах Венской, Балтийской, прилегающих домах Коммунальной улицы и Рижского проспекта. Вторым этапом станет прием учащихся, родители которых пожелают их перевести из соседних школ.Начальник управления образования Псковской области– В школе будут созданы условия для занятий проектной деятельностью. Появятся специализированные лаборатории для естественнонаучных дисциплин: химии, биологии, физики, с различными исследовательскими комплексами. Проектом предусмотрены астрономический комплекс и лингафонные кабинеты. Образовательная программа школы будет предусматривать занятия в первой половине дня по общеобразовательным предметам, а вторая половина должна быть связана с развивающими и творческими занятиями как в предметных областях, так и в дополнительном образовании.В 2016 году после многих лет обсуждений вариантов ее использования Покровская башня впервые была открыта для посетителей как место проведения выставок и мероприятий. Внутреннее пространство фортификационного сооружения было расчищено, там установили деревянный настил, провели свет. В августе на этой символичной площадке состоялось заседание Совета по охране культурного наследия при губернаторе области. А в сентябре в рамках Второго фестиваля памяти Сергея Довлатова «Заповедник» в стенах Покровки, как ласково называю ее горожане, открылась художественная выставка.Покровская башня является самой мощной в Европе. Ее параметры впечатляют: длина окружности составляет 90 метров, а высота – 52 метра. Башня стала символом легендарной 6-месячной осады Пскова войсками польского короля и великого князя литовского Стефана Батория в 1581 году во время Ливонской войны. Именно за нее развернулись самые ожесточенные бои. Успешная оборона Пскова решила исход войны: как писал известный историк Карамзин, тогда город спас не только себя, но и Россию.Шатер Покровской башни неоднократно разрушался и вновь восстанавливался. 1 июля 1687 года башня выгорела в результате пожара в Полонинском конце, устроенном ворами. К 1693 году шатер на Покровской башне «весь сломило без остатку» из-за ветреной бури. На следующий год он был восстановлен, но вскоре, при подготовке к Северной войне 1700-1721 годов, шатровую крышу разобрали, а изнутри засыпали грунтом. В 1955-63 годах башня была восстановлена по проекту выдающегося псковского реставратора Всеволода Смирнова. 24 апреля 1995 года в башне произошел пожар, из-за которого шатер полностью сгорел.Споры о будущемМежду тем, сейчас продолжается разработка проекта реставрации и приспособления Покровской башни в рамках проекта «Музейный квартал» при финансовой поддержке Всемирного банка. Как именно будет организовано музейное пространство – покажет уже ближайшее будущее.В мае 2016 года в Пскове прошел международный театральный фестиваль «Другое искусство». На сцене нашего драмтеатра свои спектакли представили актеры из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Латвии, Швеции и Германии. Необычность этого фестиваля в том, что актеры – люди с инвалидностью.«Другое искусство» – международный творческий фестиваль, призванный сформировать с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства уважительное отношения к людям с особенностями развития, показать их творческие достижения и подтвердить их право быть неотъемлемой частью нашей общей культуры.Псков представили артисты театральной студии «Я и Ты», где занимаются люди с ментальными нарушениями.В БКЗ филармонии выступил российско-германский молодежный коллектив «Рур-рок», после на сцену вышел известный музыкант Вадим Самойлов с песнями рок-группы «Агата Кристи». Музыкант отметил, что для него честь выступать на этом фестивале.В Псков приехали также известные актеры Ксения Алферова и Егор Бероев, основатели благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!».– Фестиваль – это удивительная возможность обычным людям познакомиться с особенными людьми, с их искусством, – сказала Ксения Алферова. – Для меня искусство – это что-то очень личное, душевное, теплое, когда это идет от сердца. Сейчас много неискусства. То, что показывают в Пскове, – это искусство с большой буквы, потому что искусство должно нести позитив, любовь.Московский театр неслышащих актеров «Недослов» в рамках фестиваля представил в Пскове свой спектакль «Воля Вольная». Театральный проект глухих актеров возник в Москве в 2003 году. Участники проекта – молодые профессиональные актеры, глухие и слабослышащие. Все они окончили театральный факультет Специализированного Института искусств. Спектакли «Недослова» ориентированы как на слышащего зрителя, так и на глухого. Театр регулярно дает представления в Москве на площадке Института искусств, гастролирует по России, участвует в студенческих и профессиональных театральных фестивалях России и США.– Еще в сентябре 2015 года по просьбе директора Центра лечебной педагогики Андрея Царева мы предоставили театральную площадку для показа театральной студии «Я и Ты», и на большую сцену вышли особые люди, – рассказывает Дмитрий Месхиев, руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области. – Я такой тишины в зале почти никогда не видел и не слышал. Женщины выходили из зала, рыдая. Эти люди в самом деле делают удивительные вещи. Они по-другому в зал смотрят – это совершенно завораживающее зрелище. Именно тогда родилась идея провести полноценный фестиваль.Новейший девиз Псковской области, родившийся в середине 2000-х годов, в сентябре 2016 года был монументально воплощен в самом центре региональной столицы, на набережной реки Великой, рядом с Псковским кремлем.Слоган «Россия начинается здесь» был придуман сотрудниками комитета по культуре Псковской области и впервые использован в июне 2006 года в рамках празднования в регионе Дня России. Тогдашний «министр культуры» области Виктор Остренко пояснял, что этот девиз выбран потому, что «Псковская земля – один из краеугольных камней Российской государственности, культуры, духовности».Надпись «Россия начинается здесь» появилась в рамках фестиваля «Заповедник», посвященного памяти Сергея Довлатова. Это было своего рода продолжение и творческое развитие идеи, заложенной на прошлогоднем фестивале. Напомним, тогда на набережной была установлена инсталляция «Россия»: подсвеченные буквы, демонтированные с крыши одноименной московской гостиницы перед ее сносом в 2006 году.Известный галерист и художник Айдан Салахова, курировавшая в 2015 году арт-программу фестиваля «Заповедник», так поясняла смысл инсталляции «Россия»: «Этот объект ready-made отражает двойственную природу России и человека. Россия в виде букв на набережной Псковского кремля твердо располагается в физическом мире, а душа у нее, как речная гладь, – непредсказуемая, красивая, загадочная и перевернутая».Гостиница «Россия» была построена в 1964-1967 годах на месте исторического района Зарядье. Примечательно, что это место – один из семи московских холмов – еще называлось Псковской горкой: ведь именно здесь поселили в 1510 году три сотни лучших псковских семей, которые по приказу царя Василия III после присоединения Пскова к Московскому государству были вывезены в столицу.Эта постановка стала одним из наиболее ярких событий фестиваля памяти Сергея Довлатова «Заповедник», состоявшегося в Псковской области в конце сентября. Предпремьерный показ спектакля Бориса Бирмана состоялся на сцене Псковского театра драмы 24 сентября. Премьера прошла месяц спустя, 29 октября. К этой дате спектакль был «обкатан» и доработан: некоторые сцены сокращены, другие – усилены.В «Человеке…» петербуржский режиссер соединил сразу несколько произведений Сергея Довлатова:«Заповедник», «Встретились – поговорили», «Компромисс», «Чемодан», «Наши». Действие на сцене разворачивается в Таллине, Ленинграде, Пушкинском заповеднике, Нью-Йорке.Борис Бирман: «Большая такая мозаика получилась, но в целом, как мне кажется, довольно связанная. Связанная прежде всего личностью автора, самого Довлатова и его персонажа Далматова. Он себя называл по-разному, но мы взяли эту фамилию – Далматов, и его творческий жизненный путь там прослежен».Главную роль – альтер эго писателя Далматова сыграл приглашенный из Петербурга актер Всеволод Цурило. Но Борис Бирман признался, что также видел в этой роли Михаила Пореченкова и Максима Виторгана.Каждому из 14 псковских актеров, задействованных в «Человеке…», досталось по несколько ролей. К примеру, Максим Плеханов сыграл девять персонажей: «Любовник, Чикваидзе, Барабанов, Гиго Терматеузов, Ося Малкиель, Леня Гурьянов, Турист из Риги, Диссидент Матейка, Официант».«В центре стремительного калейдоскопа – сам автор. Мечущийся и сомневающийся, талантливый и неустроенный, выпивающий, чтобы уйти от пасмурной действительности, противостоящий, тихо бунтующий и в то же время порой идущий на компромиссы, так же, как все, стремящийся к простому человеческому счастью. Сквозная тема постановки – творческий человек в окружающем его мире абсурда. О времени, о быте и поэзии, о любви и литературе и о любви к литературе, о России и Америке. А в целом о нас с вами», – так охарактеризовали спектакль в театре.« – Идете в родильный дом. Дожидаетесь первого новорожденного. Записываете параметры.Опрашиваете счастливых родителей. Врача, который принимал роды. Естественно, делаете снимки.Репортаж идет в юбилейный номер. Гонорар (вам, я знаю, это не безразлично) двойной.– С этого бы и начинали.– Меркантилизм – одна из ваших неприятных черт, – сказал Туронок.– Долги, – говорю, – алименты...– Пьете много.– И это бывает.– Короче. Общий смысл таков. Родился счастливый человек. Я бы даже так выразился – человек, обреченный на счастье!Эта глупая фраза так понравилась редактору, что он выкрикнул ее дважды.– Человек, обреченный на счастье! По-моему, неплохо. Может, попробовать в качестве заголовка?«Человек, обреченный на счастье»...– Там видно будет, – говорю».Сергей Довлатов, «Компромисс».Фестиваль памяти Сергея Довлатова «Заповедник» впервые состоялся в сентябре 2015 года. В его рамках в Пскове и Пушкинских Горах писатели, поэты, режиссеры, литературоведы, критики, журналисты и артисты вспоминают и обсуждают творчество писателя. Кроме того, на фестивале демонстрируются спектакли и фильмы, основанные на произведениях Довлатова либо косвенно связанные с ним.Сергей Довлатов (1946-1990) – советский и американский писатель и журналист, один из самых известных, читаемых и издаваемых русскоязычных авторов XX века. Для целых поколений его книги, наполненные уникальным юмором и точными наблюдениями, стали настольными. В честь Довлатова названы улицы в Нью-Йорке и Ухте, памятник ему установлен в Петербурге на улице Рубинштейна.С Псковской землей Довлатова связывает важный этап в его биографии: два летних сезона 1976 и 1977 годов он приезжал работать экскурсоводом в Пушкинский заповедник. События и впечатления этих месяцев легли в основу, пожалуй, самой известной книги Сергея Довлатова «Заповедник». В деревенском доме, в котором жил писатель, сегодня открыт музей.Летом 2016 года в Псковской области стартовал проект по развитию доступной среды, призванный сделать российские города удобными для людей. Он получил название «Дочки-бабушки»: ведь в особой заботе в равной степени нуждаются и маленькие дети, которые еще нетвердо стоят на ногах, и их родители, и самые пожилые люди.Под доступностью среды сегодня понимается то, как городская инфраструктура приспособлена к нуждам так называемых маломобильных граждан: пожилых людей, детей, беременных женщин, молодых мам и людей с ограниченными возможностями. То есть, по сути, для большей части населения.Инициатором проекта стал депутат Государственной думы РФ от Псковской области, лидер общественного движения «Убитые дороги» Александр Васильев. В качестве еще одного лица проекта выступила псковская общественница Марина Борисенкова.Александр Васильев – борец за права автомобилистов и пешеходов. Созданное им движение борется с нарушениями, допускаемыми при проектировании, строительстве, эксплуатации и ремонте дорог. В декабре 2011 года он был избран депутатом Госдумы РФ. В сентябре 2016 – успешно переизбрался.Марина Борисенкова – известная спортсменка-паралимпиец, руководитель псковского отделения Всероссийского общества инвалидов, а с сентября 2016 года – еще и депутат областного Собрания.Сама находясь в инвалидном кресле, она лучше, чем кто-либо, знает, с какими проблемами ежедневно сталкиваются маломобильные граждане.Активисты начали измерять длину и уклон пандусов, наличие парковок для инвалидов, высоту бордюров, принялись искать проблемные места, принимать обращения жителей. Пешеходная инспекция уже составила интерактивные карты доступной (или не очень) среды Пскова, а также 11 райцентров региона. На карте официального сайта проекта видно по значкам, где и какие проблемы существуют. В создании карты проблемных участков для пешеходов может принять участие любой желающий. Для этого нужно найти сайт «дочки-бабушки.рф» и оставить свою отметку.Уходящий год – особый для жителей города на Ловати. Он ознаменован важной памятной датой – 850-летием его первого летописного упоминания. Этого праздника ждали, к нему готовились. Юбилей позволил привлечь в город значительный объем средств для реализации запланированных мероприятий, это около 6 млрд по федеральной части плана и более 30 млн – по муниципальной. Эти средства позволили отремонтировать и построить важнейшие социальные объекты.В частности, проведена модернизация станции переливания крови, построен гемодиализный центр, отремонтирован хирургический корпус Великолукской городской больницы, реконструирован детский сад на улице Розы Люксембург и созданы дополнительные места для дошкольников. На острове Дятлинка построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, появился современный спортивный комплекс для подготовки лучников, реконструирован стадион «Экспресс», введен в эксплуатацию универсальный спортивный комплекс для занятий теннисом и другими видами спорта.Кроме того, создана историческая экспозиция в краеведческом музее и оснащен звуковой аппаратурой Дом культуры имени Ленинского Комсомола.Все пункты плана, сроки исполнения которых перенесены или еще не наступали, будут реализованы.– В стадии строительства находится путепровод через железнодорожные пути, идет реконструкция Великолукского драмтеатра, продолжаются работы по реконструкции и музеефикации Великолукской земляной крепости. Межведомственная рабочая группа будет четко отслеживать все пункты плана, – заверил губернатор Псковской области Андрей Турчак.Празднование юбилея Великих Лук началось с освящения храма Святителя Тихона. Под сводами собора собрались сотни горожан. О празднике возвестили колокола Свято-Тихоновского собора. Новый пятиглавый храм на улице Гражданской освятил епископ Великолукский и Невельский Сергий. Собор стали строить четыре года назад на пожертвования и средства спонсоров. К юбилею города все работы были завершены. Благоустроена территория. В Северном микрорайоне этот храм единственный и первый, построенный в Великих Луках за последние сто лет. Планируется, что он станет городским кафедральным собором.В рамках торжеств прошел первый фестиваль-конкурс мажореток и барабанщиц на Кубок города Великие Луки. Участие в мероприятии, который открылся марш-парадом, приняли коллективы из Великих Лук, Пскова, Брянска, Беларуси и Эстонии. Соревновались девушки по двум дисциплинам: собственно марш-парад, должный продемонстрировать синхронность исполнения и хореографическое мастерство, а также – парад-дефиле, который состоялся на летней эстраде. Кроме этого, гостей и жителей города поздравили известные певицы Теона Дольникова, Мари Карне и Пелагея, а также камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема.Эта сравнительно недавно созданная в Пскове структура стала одним из активных участников развития внешнеэкономической деятельности в регионе.Центр поддержки экспорта как одно из подразделений Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области был создан 1 июля 2015 года. Первые несколько месяцев Светлана Ярлыковская, как руководитель этого Центра, являлась также его единственным сотрудником. Сейчас у нее в подчинении два специалиста. Втроем они поддерживают до полутора сотен потенциальных и действующих псковских экспортеров, осваивая за год чуть более 4 миллионов рублей федеральной субсидии.Светлана Ярлыковская: «Миссия центра – содействие увеличению объемов экспорта несырьевой продукции, производимой предприятиями малого и среднего бизнеса Псковской области, а также формирование положительного имиджа региона и повышение его инвестиционной привлекательности. Мы вовлекаем субъекты малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность, оказываем им информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку, а также содействие выходу на международные рынки товаров, услуг и технологий, повышению конкурентоспособности и эффективности. Помимо этого, мы помогаем псковским предпринимателям устанавливать деловые контакты с иностранными компаниями».Ряд псковских предприятий уже воспользовались такими услугами Центра, как создание на иностранном языке и модернизация существующих сайтов, формирование и продвижение экспортного предложения, содействие в сертификации продукции, участие в международных выставках по индивидуальным заявкам и в формате коллективных стендов региона. Помощь оказывается предпринимателям бесплатно – за счет федеральной субсидии.Особое внимание в этом году уделялось организации образовательных и конгрессных мероприятий по тематике ВЭД: было проведено 2 круглых стола, 3 вебинара и 19 практических семинаров-тренингов с привлечением ведущих специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда.Весьма успешным получился проект «Школа “Как стать экспортером”», в рамках которой предприниматели региона, желающие начать экспортную деятельность, проходили комплексное обучение у ведущих специалистов нашей страны. Итогом обучения стал большой экзамен под названием «Экспортная прокачка» – формат новый не только для Пскова, но и для России. Предприниматели выступили перед аудиторией, а эксперты, выслушав и задав вопросы, указали на ошибки и дали рекомендации по дальнейшей работе.В целом за 2016 год услугами Центра поддержки экспорта воспользовались более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства региона. Это обеспечило некоторое оживление псковичей на международном рынке. Если в начале 2015 года доля псковского экспорта в общей корзине Северо-Запада составляла всего 0,1 %, то к началу 2016 года – уже 0,2 %, а к концу первого полугодия текущего года – 0,4 %.