100 ярких фактов 2016 года
100 фактов, о которых мы говорили, 100 фактов, последствия которых обсуждали. 100 фактов, без которых невозможно представить жизнь региона в 2016 году
1. В сентябре в самом центре Пскова, на набережной реки Великой, появилась надпись «Россия начинается здесь», которая тут же стала точкой притяжения псковичей и тысяч туристовФото вечернего города с этой светящейся надписью на фоне Кремля стали визитной карточкой Пскова.
Светящаяся конструкция была установлена в рамках фестиваля «Заповедник» (памяти Сергея Довлатова) и стала продолжением идеи, заложенной на прошлогоднем фестивале. Тогда на набережной была установлена инсталляция «Россия» – подсвеченные буквы, демонтированные с крыши одноименной московской гостиницы перед ее сносом в 2006 году.
2. В середине июня мир познакомился с акваторией Псковского озераРегион отстоял право принять 40-й чемпионат мира по парусному спорту яхт в классе «Микро». Впервые показательные выступления спортсменов мирового класса прошли в Пскове. 200 спортсменов из Польши, Франции, Германии, Италии, Латвии, Словакии, в том числе паралимпийцы и представители детско-юношеских команд, боролись за медали на базе пансионата «Кривск» на Псковском озере.
3. В апреле в Пскове открыли единственный в регионе аквапаркПлощадь зеркала воды в «Акваполисе» (кстати, название выбрали сами псковичи) составляет 650 м. кв. В бассейне три горки – 11 метров высотой, 16 метров (с выходом на улицу) и широкая семейная. 3 группы каскадов, 2 гейзера, 3 водопада, 2 фонтана с меняющейся подсветкой. Оборудованы 2 бани и 4 сауны.
4. Аниматор Константин Бронзит привез в Псков мультфильм «Мы не можем жить без космоса», номинированный на премию «Оскар»Этим показом в драматическом театре торжественно открыли Год кино в регионе.
5. 23-й Пушкинский театральный фестиваль в феврале прошел на ПсковщинеСпектакли на самый разный вкус, лучшее было показано на фестивале.
Напомним, международный Пушкинский театральный фестиваль с 1994 года проводится в Пскове в дни памяти великого русского поэта.
6. 27 января на центральной аллее Детского парка Пскова прошла акция «Хлеб той зимы»Волонтеры раздавали 125-граммовые пайки «черного хлеба» – символ мужества и стойкости ленинградцев и защитников города. В Псковской области проживает около 500 жителей блокадного Ленинграда.
7. 30 января все школы Пскова закрылись на карантин по гриппу и ОРВИВынужденные «каникулы», продленные до 14 февраля, позволили снизить заболеваемость. Всего же на территории региона из-за сезонного вируса были закрыты полсотни школ.
8. Макет поклонного креста на месте гибели 6-й ротыВ начале июля экспертный совет утвердил гранитный знак в виде креста высотой 2,6 метра и весом девять тонн с камнем в основании. На кресте выбита надпись «Ника», что означает в переводе с греческого «победа», а в основании – «Памяти павших».
Вариант памятного знака выбрали родители погибших солдат. Установку взяло на себя региональное отделение Российского военно-исторического общества. Договоренность об установке памятного знака была достигнута между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и Андреем Турчаком. Руководство Чечни взяло на себя обязательства по расчистке и разминированию высоты, благоустройству местности, охране и содержанию памятного места.
9. Регион получил шанс избавиться от заброшенной стройки на берегу Великой в центре Пскова, а также сделать роскошный подарок главному вузу региона – ПсковГУМинистерство образования и науки РФ поддержало идею создания студенческого центра на базе недостроенной гостиницы «Интурист» и подкрепило это финансовой поддержкой. Вуз на выделенные Минобрнауки средства уже выкупил здание, 19 мая было получено свидетельство о регистрации права собственности. Пять тысяч предложений по благоустройству здания и прилегающей территории поступило от студентов. Они просят многофункциональные учебные комнаты, библиотеку, компьютерные классы с Wi-fi, столовую, кафе, медпункт, наличие гостевых комнат, комнат для родителей, семейные комнаты, прачечную, наличие кухни с духовыми шкафами. Также спортзал, бассейн, многофункциональную уличную спортивную площадку с возможностью создания в зимнее время ледового катка, парковку для велосипедов. Комнату с аквариумом и растениями, кинотеатр под открытым небом, комнаты звукозаписи (для локального радио городка), танцевальный зал, конференц-зал (медиа-холл).
10. Зимний фестиваль ГТО15 марта в Пушкинских Горах около 100 победителей межмуниципальных соревнований состязались в стрельбе, прыжках в длину, отжимании, подтягивании, наклоне вперед из положения стоя, подъеме туловища из положения лежа и беге на разные дистанции.
11. Орден Русской православной церквиОт имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла награду Андрею Турчаку вручил митрополит Псковский и Порховский Евсевий 15 февраля. Евсевий поблагодарил Андрея Турчака за помощь РПЦ в духовном просвещении людей. При содействии областных властей в ведение церкви был передан комплекс зданий в Печорах (сейчас там Паломнический центр), выделено здание под воскресную школу в Порховском районе, а также построена православная Свято-Тихоновская гимназия в Пскове.
12. Отменили «Лыжню России»Из-за отсутствия снега этап Всероссийской массовой лыжной гонки 14 февраля пришлось отменить. До последнего организаторы надеялись, что гонка пройдет в Сенчитском бору под Великими Луками. Даже планировали подключать снеговые пушки.
13. Десантники спасли друг другу жизнь на учениях17 февраля в ходе массового десантирования из самолетов Ил-76 произошла нештатная ситуация – схождение двух десантников в воздухе на высоте около 400 метров. Основные парашюты раскрылись, но их купола из-за образовавшихся помех поочередно то гасли, то раскрывались. Скорость снижения и приближение парашютистов к земле стремительно возрастала. Сумев раскрыть у самой кромки земли один на двоих запасный парашют, десантники погасили скорость падения и приземлились, отделавшись лишь ссадинами и царапинами.
За умелые и мужественные действия командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов наградил контрактников медалями Министерства обороны Российской Федерации «Генерал армии В.Ф. Маргелов». Также по решению губернатора десантники, проявившие мужество и боевую выучку в ходе учений, получили награды на торжественном Губернаторском приеме, посвященном Дню защитника Отечества.
14. Торжественный парад Псковского гарнизонаУже по традиции 23 февраля перед жителями города парадным расчетом прошли более 500 военнослужащих – десантники, летчики, воины спецназа и специалисты территориального УФСИН, а также воспитанники военно-патриотического Центра «Патриот». Принимал парад в Крестах начальник Псковского территориального гарнизона, командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец.
15. Увеличили землю для фермеровМаксимальный размер земельных участков, которые предоставляют гражданам в собственность для ведения крестьянского хозяйства, увеличили с 22 до 300 гектаров, чтобы стимулировать введение в оборот неосвоенных и неиспользованных длительное время земель сельхозназначения, включая невостребованные земельные паи.
16. Мемориальная доска Герою России гвардии капитану Виктору Романову2 марта на доме № 3А по улице Мирной в Пскове установили памятную доску Виктору Романову, геройски погибшему 1 марта 2000 года при исполнении воинского долга в составе 6-й роты.
17. Псковская область вошла в пятерку лучших регионов по устройству детей-сирот в семьи
Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, с 2010 года сократился более чем на 78%. С 2010 года общее количество детей-сирот сократилось на 47%. Три года подряд в регионе преобладает число детей-сирот, устроенных в семьи, над количеством вновь выявленных детей-сирот.
18. Грандиозная стройка школы на 1350 местВ деревне Борисовичи Псковского района (в двух шагах от новостроек Завеличья) началось строительство школы. Ученики сядут за парты уже в 2017 году. Изюминка школы – помещения-трансформеры. Сегодня это аудитория, библиотечный комплекс или помещение для коллективных мероприятий, а завтра – обычный учебный класс или учебная лаборатория. Они могут взаимозаменяться, а наличие мобильного учебного оборудования позволяет использовать как помещение школы, так и прилегающую территорию для учебных занятий и проведения полевых исследований.
19. Впервые прошел конкурс на лучшее поселениеПочти 17 млн рублей раздали лучшим поселениям – районным центрам и волостям – за уже реализованные проекты по развитию. Почти 3 млн рублей из этой суммы раздали неожиданно и вне плана. Конкурс на лучшее поселение Псковской области проводился в этом году впервые. Идейными вдохновителями конкурса стали депутаты Дубровенской волости Порховского района. Они предположили, что победа в конкурсе станет дополнительным стимулом для активных и успешных коллег. Власть региона поддержала идею и разработала положение. Помимо пакета документов, презентации, поселениям предстояло подтвердить отчеты и показать свои достижения членам жюри. Всего было четыре номинации: «Экономика успеха», «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры». Победители – городские поселения получили по 1,5 млн рублей, сельские – по 1 млн рублей.
20. Акавов проиграл со счетом 116-1134 декабря пскович, чемпион Европы по боксу по версии WBO Артур Акавов проиграл бой за титул чемпиона мира действующему обладателю титула Билли Джо Сондерсу. Итог озвучили после единогласного решения судей по очкам: 116-113.
21. Проект «Дочки-бабушки»Летом 2016 года в Псковской области стартовал проект по развитию доступной среды, призванный сделать российские города удобными для людей. Он получил название «Дочки-бабушки»: ведь в особой заботе в равной степени нуждаются и маленькие дети, которые еще нетвердо стоят на ногах, и их родители, и самые пожилые люди.
Активисты начали измерять длину и уклон пандусов, наличие парковок для инвалидов, высоту бордюров, принялись искать проблемные места, принимать обращения жителей. Пешеходная инспекция уже составила интерактивные карты доступной (или не очень) среды Пскова, а также 11 райцентров региона. На карте официального сайта проекта видно по значкам, где и какие проблемы существуют. В создании карты проблемных участков для пешеходов может принять участие любой желающий. Для этого нужно найти сайт «дочки-бабушки.рф» и оставить свою отметку.
Инициатором проекта стали депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Васильев и депутат Псковского областного Собрания, общественница Марина Борисенкова.
22. Клад в центре ПсковаМонеты, ордена, посуду обнаружил на раскопе рабочий Владимир Пинчук. Предположительно, это часть нумизматической коллекции псковского собирателя древностей Федора Плюшкина.
23. Псковский боец Марат Алиасхабов стал чемпионом мира по панкратиону ММА в составе сборной РоссииСоревнования проходили в декабре в Италии. Для завоевания титула спортсмену пришлось провести три непростых поединка.
24. Неслышащие дети выступили на сцене драматического театраВ детскую театральную мастерскую «Гвозди» пригласили заниматься актерским мастерством неслышащих и слабослышащих девочек. Режиссер и обычные члены труппы общаются с неслышащими товарищами с помощью сурдопереводчика. Впервые труппа вышла на сцену на 110-летие псковского драмтеатра и поздравила взрослых коллег жестовой песней.
25. В Псковской области с 1 декабря прекратилось проводное радиовещаниеПричина – износ оборудования и невозможность его замены на новое. Чтобы принимать две радиостанции, которые транслировались по проводам, «Маяк» и «Радио России» надо обзавестись обычными радиоприемниками. Они вещают, как и прежде, но уже только на волнах FM.
26. Одаренные школьники в сочинском «Сириусе»Псковские школьники побывали в уникальном центре, созданном Образовательным фондом «Талант и успех» по инициативе президента Владимира Путина на базе олимпийской инфраструктуры города Сочи. В течение месяца 29 старшеклассников Псковской инженерно-лингвистической гимназии и один учащийся лицея «Развитие» были слушателями лекций, которые проводили ученые СПГУ, участвовали в исследовательских экспериментах, пресс-конференциях, дебатах, учились создавать тексты разных стилей, видов и типов, создавали фильмы. После поездки ребята встретились с губернатором региона Андреем Турчаком. Глава региона поздравил псковских школьников с самим фактом отбора в Образовательный центр «Сириус». На встрече было принято решение провести межрегиональный осенний чемпионат в новой школе, которая строится в Борисовичах, а весенний областной чемпионат – на базе Псковского педагогического комплекса или Псковского государственного университета.
27. В Пскове 23 сентября открылась новая выставочная площадкаПокровский комплекс, в состав которого входит самая крупная псковская башня и примыкающие к ней крепостные стены, вместил сразу три экспозиции. Все – в рамках фестиваля Сергея Довлатова «Заповедник».
28. «Псковская правда» помогла выбрать в регионе «Самый дружный первый класс – 2016»Победителей традиционного областного конкурса первоклашек выбирали в три этапа. Результаты огласили в начале декабря. Первое место получили лицеисты из Великих Лук – их ждет главный приз – билеты на Губернаторскую елку.
Класс 1 «Б» Бежаницкой средней школы за второе место в конкурсе получил билеты в аквапарк ТРК «Акваполис».
А за третье место первоклассникам средней школы Новосокольников подарили детские книги.
29. Проект «Чистая вода»Пробурены скважины, проведен современный водовод, около 15% городских сетей уже подают воду питьевого качества. Полпредство окажет региону поддержку в привлечении федеральных средств для завершения проекта.
30. В Куньинском районе в конце ноября открыли селекционно-генетический центрПринадлежит он Великолукскому свиноводческому комплексу. Сегодня это крупнейшее из аналогичных учреждений в России.
31. В феврале в псковском драмтеатре прошла 6-я церемония вручения общественной премии «Народное признание – 2015»На награду претендовали около 100 номинантов, а всего за них было отдано более 50 000 голосов. Главное темой церемонии стало импортозамещение. Свои награды в тот вечер на сцене драмтеатра получили 12 победителей. В номинации «Призвание» – зоозащитная организация «Шанс», в номинации «Талант» – молодежный хореографический ансамбль «Ивушки», в номинации «Поступок» – спасший двух провалившихся под лед школьников Олег Богуров, в номинации «Инициатива» – органисты Дина Ихина и Денис Маханьков, в номинации «Защита» – добровольный пожарный Артур Пииримяги, в номинации «Рекорд» – теннисистка Александра Васильева, в номинации «Лидер» – генеральный директор ООО «СевЗапИнвест» Николай Загоруй, в номинации «Наша марка» – Полистовский заповедник, в номинации «Сервис» – ПАО Сбербанк, в номинации «Открытие» – творческая мастерская «Детский дворик». Лучшей рекламой был признан аудиоролик Центра кровельных и фасадных систем, а в номинации «Идиотека» победу присудили рекламе пива, размещенной вокруг мемориальной доски Яну Фабрициусу.
32. Псковский драмтеатр 25 ноября отметил 110-летиеАртистов и зрителей поздравили министр культуры РФ Владимир Мединский и народный артист РСФСР Александр Калягин. Праздничные мероприятия длились несколько дней.
33. В Псковской области изменилась ставка транспортного налогаВладельцы автобусов, мотоциклов, мощных авто станут платить больше. Изменения не коснулись только владельцев машин с объемом от 75 до 100 лошадиных сил.
34. Первый ежегодный фестиваль молодежных театров прошел в Пскове в ноябреОн открылся спектаклем «Немое кино. Сантиментальная горячка». В постановке задействованы молодые актеры Учебного театра «На Моховой» из Санкт-Петербурга, студенты Российского государственного института сценических искусств.
35. Более сотни геймеров собрал турнир по компьютерным играм в Пскове, прошедший 21 ноябряОсновная часть была посвящена дисциплине «Контр-страйк гоу». Сразиться в виртуальном пространстве приехали игроки из Новгорода и Санкт-Петербурга.
Киберспорт с этого года – в реестре официальных видов спорта. Псковичи активно выезжают на соревнования в другие регионы.
36. В октябре под Псковом на аэродроме в Середке сделала остановку команда Саши Денч – английской исследовательницы «Фонда защиты дикой природы и болот»В группе – пятнадцать человек; на машинах и мотопараплане они следовали по пути миграции малого тундрового лебедя.
37. В Пскове восстановили кадетский корпусСовременный корпус предназначен для обучения мальчиков начиная с 12-13 лет. В первой половине дня кадеты занимаются по общеобразовательной программе на базе лицея «Развитие», а во второй половине дня – на территории 76-й дивизии. Здесь им преподают подготовку боевую, строевую, огневую и физическую.
38. 1 декабря в Псковской области сформировали отдел РосгвардииБоевые спецподразделения региона объединили в одну структуру. В отдел Росгвардии включили все спецподразделения, которые были в составе УМВД. Они собрались в один общий орган, который при слаженном действии быстрее и качественнее выполнит задачи.
39. Международный театральный фестиваль «Другое искусство»Необычность этого фестиваля в том, что актеры – люди с инвалидностью.
Псков представляли артисты театральной студии «Я и Ты».
40. В декабре председателем Избирательной комиссии Псковской области переизбрали Николая ЦветковаЕго кандидатуру на этот пост рекомендовала Центральная избирательная комиссия РФ.
41. Федерация тяжелой атлетики и клуб «Пауэр» в феврале переехали в КрестыПоводом для переезда послужил конфликт с владельцем здания – профсоюзами, которые в два раза подняли арендную плату.
42. 14 декабря юбилей отметила псковичка Нина Викторовна ЧеремисинаЭто выдающаяся рулевая в истории отечественной гребли, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Москве – 1980, многократный победитель чемпионатов СССР.
43. В декабре в Пскове выбрали лучший проект памятника князю ДовмонтуЖюри конкурса большинством голосов выбрало проект известного российского скульптора Салавата Щербакова – конную скульптуру Довмонта Псковского без шлема, с мечом и с Троицким собором в руках.
44. В декабре научно-методический совет при Министерстве культуры РФ отправил на доработку проект реставрации Псковского кремляПроект разработан ООО «Карат» из Кургана. Реставрацию объектов, входящих в состав ансамбля Псковского кремля, планируют сделать к 39-м Международным Ганзейским дням, которые Псков примет в 2019 году.
45. В декабре шесть новых кувезов поступили в медицинские учреждения Псковской областиТри кувеза передали в Псковский перинатальный центр, два – Детскую областную клиническую больницу и один кувез – в Великолукскую детскую городскую больницу.
46. В августе на базе Агентства инвестиционного развития Псковской области создали региональный Фонд развития промышленностиФонд будет предоставлять предпринимателям Псковской области льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции.
47. В сентябре в ОЭЗ «Моглино» состоялась торжественная церемония передачи указательных камней трем компаниям-резидентам, приуроченная к их выходу на строительную площадкуЗаводы будут производить малярно-штукатурные инструменты, теплообменное и холодильное оборудования. Первый выпуск продукции начнут во втором полугодии 2017 года.
48. Весной великолучанка Анна Мошкорина приняла участие в шоу «Голос. Дети»Анна дошла до полуфинала. А в декабре псковские артисты студии «Циркачонок» Владимир Чернов и Алевтина Воробьева участвовали в конкурсе юных талантов «Синяя птица». В финал они не попали.
49. 14 января в Пскове произошла серьезная коммунальная аварияПрорвало трубу диаметром 500 мм рядом с домом №60 на ул. М. Горького. В нескольких домах в частном секторе залило подвалы. Воду пришлось откачивать с помощью помп. От воды сильно пострадали заготовки на зиму, хранящаяся в подвалах картошка. Вода подмыла фундаменты домов и хозпостроек.
50. 27 октября Псковский областной колледж искусств отметил свое 10-летиеЦентральным событием праздника стала акция «Ночь искусств», приуроченная к юбилею колледжа и 140-летию Псковского объединённого музея-заповедника.
51. В феврале под Островом установили бюст СталинаОн находитсяна въезде в военно-исторический музей «Линия Сталина». Руководство музея призвало не политизировать событие.
52. В августе в Пскове из окна пятого этажа выпала четырехлетняя девочкаРодителей в этот момент не было дома. В последний момент девочку поймали прохожие, ребенок отделался переломом таза.
53. В 2016-м году в Псковской области прошли выборыЖители выбирали депутатов Госдумы, депутатов Псковского областного Собрания, глав Новосокольнического и Куньинского районов, довыбирали нескольких депутатов в Себежском районе.
54. Николай Валуев поймал в Кунье сома с себя ростомВо время своей второй в этом году поездки в Псковскую область известный боксер и депутат Государственной Думы принял участие в записи программы, выходящей в эфир на канале «Охотник и рыболов». Боксер выудил из озера Двинское огромного сома.
55. Металлические арки системы «Платон» на трассахВсего таких рамок в регионе 13, они отслеживают перемещение грузового автотранспорта, зарегистрированного в системе.
56. Перемены в ОстровеВ мае Дмитрия Быстрова назначили главой администрации Островского района. С 2011 года он занимал должность председателя Госкомитета Псковской области по строительству и ЖКХ. Его предшественник Павел Мищенков должен был сосредоточиться на подготовке к Чемпионату мира по биатлону, который планировали провести в Острове в 2017 году.
57. Утрата доверияВ декабре губернатор Андрей Турчак освободил Наталью Вдовину от занимаемой должности председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в связи с утратой доверия. Проверка установила наличие в деятельности Натальи Вдовиной факты коррупционных правонарушений.
58. У дороги в Красногородском районе поисковики нашли большое количество человеческих костейПоначалу находку назвали останками советских пленных, которых немцы в Великую Отечественную гнали в концлагеря Прибалтики. Археологи эту версию опровергли. После осмотра места они сообщили, что дорожные рабочие наткнулись на средневековое кладбище.
59. В Пскове началось строительство первого в Пскове надземного пешеходного перехода у школы в ЧерехеПереход позволит детям безопасно пересекать федеральную трассу.
60. В августе Печерскому монастырю передали церковь Одигитрии XVI века, стоящую на берегу Великой в ПсковеДо революции там располагалось подворье монастыря, в советские годы храм был закрыт, последнее время в нем располагался онкодиспансер. Больница переехала в современное здание, а церковь вернули прежним владельцам.
61. День Скобаря провели на зимних каникулахСцена, похожая на рыбацкий амбар, бочки с кострами, ремесленные ряды, большая горка для детей, соломенный лабиринт, лагерь витязей, народные забавы, призы, подарки, угощения, музыкальный фейерверк – у входа гостей угощали иван-чаем реконструкторы, диковинные механизмы демонстрировали кузнецы. Открыли памятник – кованый логотип фестиваля с китоврасом. Самые активные участники получили орден Скобаря. 20-градусный мороз не помешал фестивалю.
Каждый гость праздника мог поучаствовать в создании самого длинного шарфа, прихватив с собой на площадку связанный заранее фрагмент. В 2017 году фестиваль проводиться не будет из-за нехватки денежных средств.
62. В декабре Союз биатлонистов России отменил чемпионат мира среди молодежи и юниоров на базе «Юность» в Островском районе в 2017 годуРешение было принято после обнародования данных о допинге в пробах российских биатлонистов и обращении ряда стран к международному сообществу с требованием запретить проведение спортивного состязания в России. Также наша страна отказалась от проведения этапа взрослого Кубка мира по биатлону в Тюмени.
63. Пилот с аэродрома в Середке Константин Лужецкий представил Россию на Всемирных авиаиграх в ДубаеСборная страны включала всего двух пилотов. Соревнования длились 12 дней, наш летчик занял 5-е место из 22 возможных. Среди его конкурентов – участники из США, Катара и стран Европы.
64. Перед Новым годом открылись кинотеатры в Порхове и СебежеОтреставрированный к/т «Родина» в Порхове, прекративший работу более 15 лет назад, открылся перед самым Новым годом с показа (как и в Себеже) комедии «Елки-5».
В 2017 году откроются залы в Пушкинских Горах, Опочке и Новосокольниках. Ведется работа по Острову и Печорам. Всего в регионе планируется открыть 17 новых кинозалов. Также в 2017 году начнется реконструкция псковского кинотеатра «Октябрь» .
65. В декабре артиллерийский полк 76-й десантной дивизии получил новые «Ноны»Это модернизированные образцы самоходных артиллерийских орудий с автоматизированной системой управления, позволяющей за секунды решать боевые задачи.
66. После осенней трагедии с подростками Псковское областное Собрание депутатов обратилось в Госдуму с инициативой принятия федерального законаОн должен ограничить СМИ в возможности публикации информации о половых преступлениях против детей. Данные смогут появиться в СМИ только с подачи официальных ведомств. Первая попытка предложить такой законопроект Госдуме еще прошлого созыва успехом не увенчалась.
67. Скорбные датыВ 2016 году скончались глава местного отделения КПРФ Александр Рогов, депутат областного Собрания Александр Василевский, музыкант Игорь Остафийчук, президент областной федерации бокса Евгений Лазебный, организатор событий для молодежи и основатель компании «Астра-видео» Александр Иванов, глава Куньинского района Андрей Белугин, бывший главный художник драмтеатра Николай Минченко и бывший руководитель комитета по телевидению и радиовещанию Псковского облисполкома Семен Грибовский, почетные граждане Пскова Иван Калинин, Анатолий Захаров и Маргарита Лукачева, а также известный детский окулист Эрика Григорьева, бывший глава Себежского района Владимир Афанасьев.
68. Утвержден перечень мероприятий по подготовке к Ганзейским дням в Пскове в 2019 годуВ рамках федеральной поддержки город получит дополнительные средства на реконструкцию стадиона «Машиностроитель», Ботанического сада, улицы Свердлова и других объектов инфраструктуры.
69. В марте область получила субсидию в размере 2,5 млн рублейДеньги отпущены на оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Федеральная субсидия позволит оказать участникам региональной программы по переселению различные виды соцподдержки.
70. В Псковском районе педофил заманил девочку велосипедом и лимонадомРебенок оказался беззащитным на детской площадке возле дома. Взрослый мужчина воспользовался доверчивостью девочки и предложил ей прокатиться на велосипеде и угостить конфетами. Вывез в поле. Угостил лимонадом, который на деле оказался водкой, насильно заставлял пить… Девочка госпитализирована, прооперирована. Преступник задержан на месте преступления.
71. В канун 9 мая в центре Пскова вновь состоялась легкоатлетическая Эстафета на призы газеты «Псковская правда»Впервые Эстафета состоялась в победном мае 1945 года, с тех пор на протяжении более чем 70 лет бегуны выходят на старт. Даже в самые сложные годы традиция не прерывалась. Псковская область - уникальный регион. С каждым годом число участников постоянно растет. В этом году все рекорды прошлых лет побили команды предприятий – сразу 60 команд заявились на Эстафету (в составе каждой – от 8 до 12 человек). Еще 53 команды (548 человек) выставили на маршрут псковские школы. Бежали студенты, военные и силовики, руководство города и области, представители районов. И это только бегуны! Болельщики, группы поддержки, любители спортивных зрелищ столпились вдоль городских улиц.
72. Прекращением уголовного дела в отношении экс-директора псковского радиозавода «Плескава» и экс-депутата областного Собрания Андрея Букина завершилась 8-летняя тяжбаДело о якобы имевшем место мошенничестве было возбуждено еще в 2009 году. Следствие считало, что Букин с 2005 по 2008 год своими мошенническими действиями нанес заводу «Плескава» ущерб на сумму 251,8 млн рублей. Букин назвал процесс «рейдерским захватом» завода, а выгодоприобретателем – лидера местных справедливороссов Олега Брячака.
73. 13 сентября началось строительство второй части псковской объездной дорогиНовый мост через реку Великую за поселком Родина протянется на 404 метра. Заработает он к 2019 году, когда Псков будет принимать Ганзу. Мост станет частью масштабного Северного обхода, который освободит Псков от грузовиков и улучшит транспортную инфраструктуру особой экономической зоны «Моглино». Второй пусковой комплекс обхода заложили 13 сентября. Благодаря новой дороге у водителей фур отпадет надобность проходить Псков хотя бы по касательной, в городе станет меньше транспорта, а сами псковичи из новых микрорайонов смогут быстрее добираться в центр.
Работы по строительству второго пускового комплекса объездной дороги города Пскова («Северного обхода») идут в соответствии с графиком. Новая трасса соединит автодорогу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и дорогу Псков – Изборск до границы с Эстонией с мостом через Великую.
74. Школьники со всей страны сражаются за шанс вновь посетить Псковскую область«Псковская правда» инициировала всероссийский конкурс селфи, эссе и рисунков для ребят из 19 регионов России, которые в рамках государственной программы развития детского туризма посетили регион с экскурсиями в прошлом году. Мы выбираем лучшие селфи школьников, побывавших в нашем регионе по федеральной программе. Также будут награждены авторы рисунков и эссе о Псковской области.
75. Акция «Стоп-пакет» прошла в БежаницахМестные школьники раздали прохожим холщовые сумки, на которых своими руками рисовали изображения обитателей Полистовского заповедника. Перед этим ребята провели социологический опрос: «Как используют полиэтиленовый пакет жители поселка». Полиэтилен токсичен и полностью не разлагается, отличная замена – экологические сумки из натуральной ткани, производство которых не вредит окружающей среде. Одна экосумка позволяет заменить до тысячи пластиковых пакетов.
76. 8 февраля под Островом разбился вертолет Ми-8На место выехала поисково-спасательная группа, которая констатировала, что в результате аварии три летчика из состава экипажа и один техник-инструктор погибли. Вертолет совершал плановый учебно-тренировочный полет.
77. В Северо-Западном федеральном округе сменился полпред президентаС марта 2013 года этот пост занимал Владимир Булавин. Теперь на его место назначили Николая Цуканова, с 2010 года занимавшего пост губернатора Калининградской области.
78. 8 июля в Сирии погиб 24-летний летчик из Псковской области Евгений ДолгинЛетчик погиб, выполняя боевое задание во время облета Пальмиры. Крупный отряд боевиков атаковал позиции сирийских войск. Прорвав оборону, террористы смогли захватить господствующие высоты. Но грамотными действиями экипажа МИ-35М ВКС России наступление террористов было сорвано. Однако вертолет был сбит боевиками. Экипаж погиб.
79. 14 ноября в поселке Струги Красные произошла трагедияДвое подростков, скрываясь от родителей в частном доме, взломали сейф с оружием и из открытого окна открыли огонь по прибывшим на вызов сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские в течение нескольких часов пытались уговорить несовершеннолетних сдаться, но подростки покончили с собой.
80. Многодетных стало большеВ Псковской области в 3 раза увеличилось количество получателей пособия на 3-го ребенка. По состоянию на 1 ноября 2016 года в регионе 3015 семей стали получателями этих выплат. Увеличился и размер ежемесячной денежной выплаты - с 8 012 рублей до 10 339 рублей.
81. 24 октября в Пскове открыли после реконструкции мост 50-летия ОктябряСтороны моста делали попеременно. Рабочие трудились на объекте в две смены. Особенностью нового моста стало то, что его проезжая часть расширилась на целый метр, а тротуары – сузились. Псковичи надеются, что вновь введенный в эксплуатацию мост поможет разгрузить центральные улицы города.
82. Бесплатный проезд продленПо поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака временные рамки бесплатного проезда ветеранов Великой Отечественной войны в общественном транспорте в честь празднования 71-й годовщины Победы расширены с 1 по 15 мая. Новые сроки предоставления бесплатного проезда распространены на территории всего региона.
83. Создана охранная зона памятника природы Псковской области «Урочище Заозерье»Охранная зона расположена в границах городского поселения «Пушкиногорье» Пушкиногорского района, на юго-запад от д. Загоски, с западной стороны озера Заозерного.
84. Псковский областной онкологический центр начал работу в новом зданииЭтого события ждали несколько лет. Заболеваемость онкологией в Псковской области довольно высокая и растет год от года. Новый онкоцентр позволит повысить количество выявленных на ранних стадиях заболеваний и снизить смертность, которая сейчас на втором месте после сердечно-сосудистых патологий.
В учреждении ведется прием по всем основным направлениям: хирургия, маммология, радиология, гинекология и другим.
Онкоцентр оснащен новейшим оборудованием.
Реанимация, которая даже вынесена в отдельный блок, чтобы пациентам ничто не мешало приходить в себя, напоминает центр управления полетами. Все 8 мест подключены к мониторам круглосуточного наблюдения. Особая гордость – палата для инфекционных больных.
На реконструкцию здания бывшей железнодорожной больницы и строительство современного лучевого каньона было направлено порядка 1,5 млрд рублей.
85. 850-летие Великих ЛукУходящий год – особый для жителей города на Ловати. Он ознаменован важной памятной датой – 850-летием его первого летописного упоминания. Этого праздника ждали, к нему готовились. Юбилей позволил привлечь в город значительный объем средств, которые позволили отремонтировать и построить важнейшие социальные объекты.
В частности, проведена модернизация станции переливания крови, построен гемодиализный центр, отремонтирован хирургический корпус Великолукской городской больницы, реконструирован детский сад на улице Розы Люксембург и созданы дополнительные места для дошкольников. На острове Дятлинка построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, появился современный спортивный комплекс для подготовки лучников, реконструирован стадион «Экспресс», введен в эксплуатацию универсальный спортивный комплекс для занятий теннисом и другими видами спорта.
Кроме того, создана историческая экспозиция в краеведческом музее и оснащен звуковой аппаратурой Дом культуры имени Ленинского Комсомола.
86. Потомок псковского губернатора стал президентом АвстрииДед Александра Ван дер Беллена (и его полный тезка) был представителем дворянского рода Белленов, которые в Псковской губернии известны с XVIII столетия. Александр фон дер Беллен руководил губернией в 1917 году, сразу после февральской революции. На должности губернского комиссара Временного правительства он находился до начала 1918 года, когда окончательно сменилась власть. После чего он вместе с семьей переехал сначала в Эстонию, затем в Австрию, хотя изначально не планировал покидать Россию.
87. Псковская ФАС доказала сговор страховщиковДело в отношении страховых компаний было возбуждено по многочисленным заявлениям. Суть обращений - одновременно разные страховые компании в Пскове и области отказывали в заключении обязательного договора ОСАГО, ссылаясь на одни и те же причины, среди которых было отсутствие бланков страховых полисов, очередь и загруженность сотрудников. При этом все страховые агенты активно «предлагали» заключить договор на дополнительный вид страхования (жизни, смерти, имущества – любой по выбору) – в таком случае полис ОСАГО выдавался немедленно.
Проведенный анализ показал, что страховые компании, совершая согласованные действия, резко увеличили количество заключенных договоров как ОСАГО, так и дополнительных видов страхования. Согласованные действия прекратились в апреле, когда повысилась стоимость ОСАГО.
88. В ноябре директором Псковской областной филармонии назначен Артем ТатаренкоГалина Иванова, которая ранее возглавляла филармонию, перешла на должность консультанта – художественного руководителя филармонии.
89. «Зебры» в формате 3D появились в ПсковеНа улице Труда в Пскове полоски пешеходного перехода выглядят лежащими на дороге объемными брусками. Новые зебры призваны снизить количество ДТП с участием пешеходов.
90. На улицах Пскова начали продавать водуВ 80 российских городах, включая соседние Тверь, Смоленск и Великий Новгород, водоматы (автоматы по продаже питьевой воды) уже стоят. И вот проект добрался до нас.
91. В ноябре в Пскове состоялась первая в истории «Ночь в архиве»Архивисты рассказали всем желающим, как восстановить родословную, с чего начинать и в каком направлении двигаться.
92. Лагерь «Нептун» закрыли из-за массового отравления детейГлавный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук принял решение закрыть лагерь «Нептун» в Псковском районе, в котором 13 июля отравились 11 детей, воспитанники псковской школы плавания «Барс». До окончания смены оставалось пять дней.
93. 18 псковских объектов культурного наследия вошли в список особо ценныхЭто Покровская башня, Гремячая башня, Троицкий кафедральный собор с колокольней, собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Успения с Пароменья со звонницей, церковь Николы со Усохи, церковь Петра и Павла с Буя, церковь Старое Вознесение, церковь Василия на Горке, Приказная палата, Поганкины палаты. Следующим шагом станут усилия Пскова по включению этих объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
94. Почтовая марка подполковника Евтюхина5 октября марка в честь псковского десантника Марка Евтюхина, получившего звание Героя РФ посмертно в ходе контр-террористической операции, вышла в почтовое обращение в рамках серии «Герои Российской Федерации».
95. Псковский школьник покорил жюри международного конкурсаБаянист Алексей Манушин по итогам выступлений на многих серьезных конкурсах занимал первые места, несколько раз брал Гран-при. На сей раз в Санкт-Петербурге на финальном этапе III Международного конкурса юных исполнителей ему не было равных. Все судьи единогласно отдали ему пальму первенства, оценив артистизм и высочайший технический уровень игры.
96. В Пскове назначен главный доктор всех поликлиник1 июля все три псковские поликлиники объединились в одну единую, нумерацию сохранили для удобства пациентов. Главврачом объединенного лечебного учреждения назначили Галину Неваленную. В поликлиниках ввели должности дежурных администраторов.
97. Губернатор в СоветеГубернатор Псковской области Андрей Турчак вошел в состав Совета глав субъектов РФ при МИДе на период с 2016 по 2017 год. Помимо Андрея Турчака в совет также включены 7 губернаторов.
98. Театр кукол переезжает в соседнее зданиеПсковский областной театр кукол и Госкомитет Псковской области по охране объектов культурного наследия переедут из старинных зданий в помещения на Конной, 2. В рамках туристического инвестпроекта по созданию новых гостиничных номеров также будут задействованы два здания по улице Пушкина, 3/13 (здание напротив драмтеатра), и Герцена, 3 (на берегу Псковы, с правой стороны Троицкого моста).
99. Фонд Натальи Водяновой подарил псковскому Центру лечебной педагогики игровой комплексФонд оплатил покупку и установку уникального комплекса за 2 млн 650 тысяч рублей. Там есть «качели-гнездо», на которых может качаться ребенок, самостоятельно не передвигающийся, «лазалки» для детей с расстройствами аутичного спектра.
100. Школьник нашел сейф с полковой кассойНеобычная находка обнаружена во время рядовой экспедиции поискового отряда «Патриот-60» в конце октября. В Невельском районе в 1941 году советские войска выбирались из окружения. 14-летний школьник услышал сигнал металлодетектора, начал копать, старшие товарищи ему помогли и обнаружили ящик, в котором находились письма домой, документы, монеты, личные вещи солдат: нательное белье, полотенца, портмоне.
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