Глава Пскова – о самом важном для города в уходящем году

Большой Псков

Дворовая правда

Идеальное место

Кому нужен Довмонт

Человек непьющий

С Новым годом!

Глава города Пскова Иван Цецерский

Глава Администрации города Пскова Игорь Калашников



Подобно высшему руководству страны, под занавес года глава Пскова Иван Цецерский встретился с журналистами ведущих СМИ региона для разговора о делах областной столицы. Речь шла о вещах вполне приземленных, волнующих каждого горожанина: о новой школе, ремонте дворов и улицы Свердлова, воссоединении с городом новых улиц на Завеличье, второй ледовой арене, чистой воде из кранов и очередной доработке памятника князю Довмонту.– По «Чистой воде» мы, к сожалению, не завершили работу, поэтому привлекаем внимание всех, не стесняясь этого. Не просто так мы показывали подземный водозабор полномочному представителю президента. Мы ведем переговоры по включению этого проекта в программу тансграничного сотрудничества с Латвией или Эстонией. И ведем вопрос с Министерством строительства и ЖКХ. Мы понимаем, что люди не должны стать заложниками этого проекта, поэтому не повышаем тарифы. Вместе с губернатором делаем все, чтобы проект «Чистая вода» в следующем году был завершен.Нельзя не порадоваться новому проекту школы, которую мы откроем 1 сентября следующего года. Слухов очень много разных, предпосылки к переезду в это здание Лингвистической гимназии есть, но окончательное решение не принято. Мы очень щепетильны в этих моментах, потому что все нужно просчитывать. Идет анализ, как будет лучше детям. Оценка не может проходить втихаря. Решение будет принято после публичного рассмотрения на сессии городской Думы. Сейчас не хотелось бы обсуждать вопрос, по которому решение не принято.– С Андреем Анатольевичем Турчаком обсуждаем этот вопрос, понимаем необходимость решения, но не все люди хотят входить в состав города. За электроэнергию цена в районе чуть ли не в два раза ниже, чем в Пскове, то же самое с налогом на транспортные средства, на землю. Люди и так получают доступ к городским школам, к садикам, к поликлиникам. Проблем в этом отношении нет. Но работу надо завершать. Сейчас ведется строительство второй очереди объездной дороги. Все, что окажется внутри, надо включать в границы Пскова.– Шаг небыстрый, необходим ряд правовых процедур. Голосование в волостях, части которых отходят городу, голосование в Пскове депутатского корпуса. Я возглавляю рабочую группу, года за два мы должны завершить процесс. Думаю, Псков станет больше к Ганзе.Вопрос по инфраструктуре мы на рабочей группе обсуждаем второй год. Если бы на этих территориях все было безупречно, они соединились бы с городом давно. Но безупречности нет. Разве там есть школы и садики? Нет ничего, только магазины и дома. Нет транспортной развязки для автобусов, это никому не интересно. На Михайловской и Никольской по генплану должны быть школа и два детских садика, а до автобусной остановки людям надо идти пару сотен метров.– Наш опыт оказался уникален тем, что мы начинаем заблаговременно инвентаризовать дворы, выстраивать их в рейтинг по состоянию, а потом выходим к людям и согласовываем с ними проект. Жители могут сказать: вот это оставьте, а это уберите. Парковка нам не нужна, деревья не трогайте. Или наоборот, пилите. Только после подписания проекта старшим по дому и депутатом по округу начинается дальнейшая работа. До этого был случай на Завеличье: во время установки бордюров жильцы потребовали увеличить их количество. Пришлось на две недели остановить работы, делать корректировку проекта. На Красноармейской во время приемки уже готового двора жильцы потребовали парковку. После этого мы поняли, что лучше сразу людей вовлекать, они обсуждают проект, контролируют ход работ, приемка проходит только с согласия жителей.– С 2017 года по всей стране начнется проект «Наш двор». Мы работаем над тем, чтобы использовать его по максимуму и получить больше финансирования. Ганзейские дни уже через два года, с имеющимися средствами нам не успеть привести все в порядок. Нам нужно отремонтировать 300 дворов. В следующем году мы планируем сделать 150. Если удастся добиться выделения средств и в 2018 году еще на 150 дворов, тогда проблем нет, мы успеваем спокойно. Отремонтируем все дворы города Пскова без исключения. Пока этих денег у нас нет.– Завершаем прилегающие к улице Калинина улочки. Погода нам помешала, но идем в плане. На следующий год сумма финансирования по туркластеру составит 200 млн рублей. В следующем году псковичи могут наблюдать капитальный ремонт улицы Свердлова и парковой зоны за стеной. Единственное, мы пока не пришли к пониманию того, каким должен быть Зеленый театр. Я за то, чтобы он был крытым, а мне говорят, что крыть его нельзя. Мое мнение - надо людей прятать от дождей и от ветра, тогда он будет хорошо использоваться. Место там идеальное, он никому не мешает, рядом почти нет жилых домов. В первую очередь навес нужен над зрительным залом. Я сам много раз сидел, ежась от ветра и дождя. Артисты готовятся к выступлению, а из-за погоды в зрительном зале почти не остается людей.Скажу честно, мне и самому представленный проект не понравился, за исключением строительства на стадионе ледовой арены. Заход на трибуны сделан спереди, но это вчерашний день! Три тысячи человек после окончания мероприятия выходят к полю, этого нельзя делать с точки зрения безопасности. Ни один кордон их не удержит. Зачем заранее провоцировать проблему? Проект подвергся серьезной критике и замечаниям. Но, с другой стороны, движение к получению нового спортивного комплекса с ледовой ареной есть. Имеющегося Ледового дворца городу недостаточно, споры доходят до ругани, когда решают, какое время отвести хоккейным командам, секции фигуристов, массовому катанию. Конечно, это здорово, что у нас появится еще один спортивный комплекс.– Первое место в конкурсе получил проект, предложенный Салаватом Щербаковым. А ведь никто не знал имени автора до завершения голосования псковичей и жюри! И хорошо, что получил он, потому что Щербаков обладает хорошими контактами на уровне Министерства культуры и Российского военно-исторического общества. Памятник может быть доработан еще чуть-чуть, потому что этот проект тоже не идеален. Щербаков готов подстроиться под замечания и все поправить.Что касается долгостроя, главное - просчитать стоимость. Если она будет запредельная, лучше не начинать, так свидетельствует опыт. Важно место установки. Если окажется, что под памятником нужно открывать археологический раскоп, то это еще 1,5 – 2 млн сверху, не меньше. На стоимость повлияют размеры памятника, материал. Можно же и из золота делать. Оргкомитет продолжит работу.– Бизнесмены готовы участвовать, простые псковичи тоже. Как только к памятнику привлечено внимание людей, он становится народным. Каждый понимает, что это – его. Будет за памятник переживать, не будет вандализма. Довмонт в первую очередь нужен псковичам. Он не нужен области, тем более федерации, он нужен городу. Но Военно-историческому обществу он интересен, так что есть возможность привлечь их средства, а также средства спонсоров. Муниципалитет, я убежден, поучаствует, ну, и мы обратимся к жителям.– Не реагирую на критику ради критики, а если это хорошее предложение, его прорабатывают специалисты. Иногда даю ответ в комментариях, которые всем видны, иногда пишу личное сообщение. Бывает, открыто говорю, что написали ерунду и если я дам общедоступный ответ, то унижу человека. За этот год из списка своих «друзей» удалил двоих за оскорбления. Мне такие друзья не нужны. Пишите, что хотите, но не надо оскорблять. Я сначала написал личное сообщение, корректное настолько, насколько у меня хватило сил: «Зачем вы у меня в «друзьях»? Предлагаю вам уйти». Раз не захотели уходить добровольно, пришлось удалить самостоятельно.Некоторые только благодаря «Фейсбуку» попадают ко мне на прием.– В 3 часа ночи 1 января я приду к главной городской елке и лично поздравлю псковичей. Не могу даже вспомнить, когда в последний раз пил водку в Новый год, а шампанское я вообще не пью. И я не могу позволить себе выступать выпившим перед людьми. Приеду на елку на своей машине. Люди ехидничают: ага, вас, как главу города, не остановят. Здрасте! Что же теперь, пить за рулем можно? Исключено! Мне эта водка не нужна вообще.«Новый год – это всегда ожидание ярких событий и перемен к лучшему.Мы загадываем самые заветные желания и надеемся, что они обязательно исполнятся. Впереди нас ждут новые свершения, а пока мы провожаем уходящий год, вспоминая, каким он был непростым для всех нас, но плодотворным.Город пошагово приближается к 2019 году, когда Псков станет столицей 39-х Международных Ганзейских дней. Завершена в нашем городе реконструкция улицы Калинина в рамках создания туристско-рекреационного комплекса «Псковский».В этом году началось строительство сразу нескольких важных объектов. Уже 1 сентября 2017 года свои двери откроет новая школа для 1300 юных псковичей. Заложен первый камень в строительстве объездной дороги «Северный обход». Впервые за долгие годы сделан капитальный ремонт моста 50-летия Октября. Благоустроены 46 дворов, установлены 12 новых детских площадок, и в следующем году мы планируем отремонтировать еще 150 дворовых территорий.Шагнула вперед медицина – в уходящем году открылся новый онкоцентр, в городской больнице заработало отделение реабилитации, на подходе сдача перинатального центра. Мы стремимся к тому, чтобы и в 2017 году для всех нас открылись большие перспективы по дальнейшему преображению нашего древнего и красивого города.За каждым положительным изменением стоит труд псковичей. Спасибо всем, кто внес свой вклад в развитие Пскова, за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели в этом году и сможем в следующем сделать вместе. Благодарим вас за понимание и поддержку! Пусть новый год станет годом добрых перемен, мира и согласия, а Рождество подарит вашему дому любовь родных, тепло и уют. Прекрасных и незабываемых новогодних впечатлений, исполнения всех желаний! Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях!С Новым годом и Рождеством!»