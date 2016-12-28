Подводя итоги уходящего года, председатель регионального парламента рассказал, какое из событий ему запомнилось больше всего, что его радует и что огорчает

О самом ярком событии в регионе

О самом значимом проекте, который удалось завершить

О законопроектах, которые войдут в историю

О депутатах прошлого созыва

О самом важном в личной жизни

О разочаровании года

О результатах работы в округе

О том, что просят избиратели

О санкциях в адрес коллег

О Молодежном парламенте

О диалоге с властью



О важной встрече

О том, каким будет новый год

Уважаемые жители Псковской области! Дорогие земляки!

Председатель Псковского областного Собрания депутатов А.А. Котов

– Вряд ли можно найти что-то сопоставимое по значимости с избирательной кампанией 2016 года, с середины апреля мы готовились к этому. И в результате выбрали депутатов регионального парламента и Государственной Думы на предстоящий период – на ближайшие пять лет.– Онкологический центр, наш долгосрочный проект. Еще год назад, в декабре 2015-го, депутаты областного Собрания, выезжая на объект, знакомясь с ходом строительства, обратились в Госдуму с предложением предусмотреть необходимые средства в бюджете на 2016 год именно для реализации этого проекта. Результат налицо. Благодаря участию в целевой программе на условиях софинансирования нам удалось проект завершить. Центр начал свою работу.– Не могу не отметить нашу инициативу по внесению изменений в федеральный закон о СМИ (о запрете самостоятельно собирать информацию о половых преступлениях против несовершеннолетних). Разрабатывали законопроект при помощи администрации области, следственного управления СК РФ. Эта проблема актуальна для всех регионов страны. Мы разослали предложение во все субъекты. Нас уже поддержали коллеги из 11 регионов СЗФО на конференции Парламентской Ассоциации. Думаю, Госдума должна прислушаться к мнению регионов. Сейчас проект находится на рассмотрении.– Вторая значимая законодательная инициатива – проекты зон охраны практически всех памятников истории и культуры на территории области. Ранее были универсальные настройки, фактически у нас была одна граница – это территория Пскова. В таких условиях работать было немыслимо. К нам постоянно обращались предприниматели. Огромная многолетняя работа уже проделана, мы приблизились к финалу, внесли изменения в Постановление Псковского областного Собрания депутатов 1995 года и тем самым решили очень важную задачу – конкретизировали территории зон охраны, установили режимы, дали больше свободы предпринимателям для осуществления предпринимательской деятельности вблизи памятников. Мы привели к здоровому компромиссу органы охраны памятников и представителей бизнеса.И третье – приведение в порядок налоговых льгот, установленных региональным законодательством. Стараемся корректировать налоговое законодательство. Да, к сожалению, это порой не самая популярная мера, так как сопровождается ростом налогов. Но региональный парламент должен в том числе думать и о том, как наполнять бюджет (а не только о том, как рационально распределять доходы).– После выборов состав Собрания у нас изменился, в этом созыве 15 новых депутатов. После первых заседаний стало ясно, что новый состав настроен на более конструктивную работу. Это видно по настрою. Но все же в этом созыве не достает таких депутатов, как Игорь Николаевич Савицкий. Его работа в составе регионального парламента очень сильно оживляла дискуссию. Было понятно, что он переживает душой за то, что происходит в регионе. Он всегда принимал активное участие в обсуждении. И надо отдать ему должное, его выступления всегда были очень взвешенными, основанными на анализе, с конкретными цифрами, фактами несмотря на то, что были очень эмоциональными. Он всегда говорил по существу.– Приятно, что на этих выборах я вновь получил поддержку избирателей. Люди оценили мою работу на протяжении последних пяти лет. И самое главное то, что избранные депутаты вновь доверили мне руководить Псковским областным Собранием. Я действительно этим очень дорожу. Это накладывает большую ответственность, предстоящий период – все пять лет – я должен это доверие оправдывать. И не периодически, а каждый день. Но я уже привык, и эта работа мне по душе. Будем трудиться!– Меня всегда очень беспокоит и очень сильно огорчает неконструктивная работа. Не люблю критику, которая не подтверждается фактами, без анализа обсуждаемой проблемы. Очень сильно огорчает желание привлечь внимание к своей персоне, шум и абсолютная пустота выступления. Это не методы работы депутата.Я за то, чтобы законопроекты готовились тщательно. Я – за дискуссию, за обсуждение (мы всегда обсуждаем острые вопросы заранее – на фракциях, на комитетах). На сессии уже надо не обсуждать, а высказывать конкретные предложения, подводить итоги тех обсуждений, которые были в рамках комитетов, совещаний, круглых столов. Сессия – это итог, голосование по проекту.– В уходящем году мы пытались решать те вопросы, с которыми обращались избиратели. Естественно, не все удалось. Многое еще предстоит сделать. В любом случае все просьбы избирателей у нас на контроле. Рад, что удалось решить вопрос с ремонтом школы поселка Заплюсье. Уже выполнен капитальный ремонт спортзала, приведены в порядок кровля, фасад. Процесс, правда, еще не завершен. Также удалось отремонтировать детский сад в поселке Плюсса. Там же буквально на днях сдали в эксплуатацию новый 16-квартирный жилой дом, в который переедут граждане по программе переселения из ветхого жилья. Продолжаются ремонтные работы дорожного полотна в Плюссе и Стругах Красных.– Очень много проблем, вызванных состоянием школ, детских садов. Необходимо до конца завершить ремонтные работы детского сада в поселке Плюсса, школы в Заплюсье. Важную проблему в Стругах Красных еще предстоит решить – строительство новой котельной в самом центре поселка. Она заменит четыре существующие. Уже выполнена значительная часть работ, закуплено оборудование. Надеюсь, что в 2017 году удастся приступить к строительству. Много обращений по ремонту дорог (особенно региональной сети). И это справедливо. Многое уже удалось сделать, но значительный объем предстоит выполнить в следующем году.– Проблема любого парламента, любого коллективного органа – некорректные высказывания в адрес коллег, оскорбления на заседаниях. Моя задача – этого не допускать. К сожалению, такой отрицательный опыт уже есть. У нас создана комиссия по депутатской деятельности, которая, безусловно, будет реагировать на некорректные выступления. Думаю, абсолютное большинство депутатов понимают, что от этого надо уходить. У меня есть право в рамках существующего регламента останавливать или прерывать выступления. Дай Бог, чтобы я этим правом пользовался как можно реже.– Новый состав Молодежного парламента значительно отличается от предыдущего. Мне очень импонирует то, что половина – это активные ребята, у них есть желание проявить себя, предложить свою помощь. Нам хочется, чтобы они выдвигали идеи, сами тщательно их прорабатывали. Да, у них пока нет опыта, но с ними нужно работать, им надо помогать. Уже сейчас видно, что некоторые из них когда-нибудь смогут стать заменой депутатам Псковского областного Собрания.–У нас полное взаимопонимание с органами власти – и муниципальными, и региональными. Для решения проблем избирателей без этого никак. В тех случаях, когда необходим серьезный объем финансирования, обращаюсь к губернатору. Надо отдать должное, Андрей Анатольевич реагирует на такие обращения. Уже много лет существует практика, когда он на встречи с жителями муниципалитетов берет с собой депутата по одномандатному округу (и речь не только о моем округе).Я вообще стараюсь как можно чаще выезжать на сходы граждан. На встречах с избирателями есть возможность прямого контакта – можно ответить лично на вопросы, которые ранее были поставлены, отчитаться о своей деятельности. В результате удается двигаться вперед.– Я бы отметил встречу с делегацией Витебского областного совета. У них в этом году был избран новый председатель. Он вместе с делегацией побывал у нас. Мы договорились продолжить взаимодействие между депутатами областного совета и депутатами Псковского областного Собрания. Будем планировать поездку на следующий год к ним. Подумаем о том, чтобы заключить соглашение о взаимодействии. Будет всем полезно. В каждой работе есть свои особенности, и обмен опытом имеет огромное значение. Будем продолжать укреплять связи. Тем более есть обоюдное желание. Это наши соседи, и мы будем поддерживать с ними дружеские отношения.– Мы настраиваемся на серьезную кропотливую работу. Я уверен, что все социальные обязательства, которые предусмотрены нашим региональным законодательством, будут выполнены. Мы обеспечим работу всех бюджетных учреждений. Да, жить будет непросто. Мы оцениваем ситуацию, отталкиваясь от бюджета. Но с принятием бюджета работа не заканчивается. Большой объем работы предстоит выполнить лично губернатору в правительстве и в министерствах. Очень многое будет зависеть от органов исполнительной власти. Я коллег-депутатов также призываю к тому, чтобы мы все вместе работали. Я рассчитываю, что поправками в бюджет следующего года мы все-таки доведем объем финансирования до размеров не только уходящего года, но и превысим его. У нас остаются незаконченными целый ряд проектов: и перинатальный центр, и школа в Борисовичах, и Северный обход, и путепровод в Великих Луках. От того, как мы будем работать над финансированием этих проектов, будет зависеть, сдадим ли мы эти объекты в эксплуатацию в установленные сроки.От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!Мы стоим на пороге нового отрезка времени. Уходящий 2016 год принес нам разные эмоции: торжество побед и грусть разочарований, боль утрат и радость приобретений – такова наша жизнь.Конечно, мгновения наступающего года тоже будут окрашены разными красками. Наверняка нам придется решать сложные задачи, преодолевать трудности, работать над собой. Но вместе с тем, уверен, 2017 год обязательно подарит нам радость от общения с близкими, встречи со старыми друзьями и новые интересные знакомства, веселые праздники, яркие впечатления, смелые идеи, удачные проекты.Нам с вами не дано изменить течение жизни, но в наших силах наполнить каждый из 365 дней наступающего года добром и любовью. Давайте уделять внимание тем, кто рядом, заботиться о тех, кому трудно, не скупиться на теплые слова и достойные поступки.Пусть 2017-й станет продолжением всего хорошего, что есть в жизни каждого из нас, и началом пути к новым высотам. Счастья, здоровья, любви, мира и добра! С Новым годом!