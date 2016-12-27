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Рубль к пяти

27 Декабря 2016 - 09:02
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О чем депутаты спросили губернатора перед голосованием по бюджету
В понедельник, 26 декабря, бюджет Псковской области на 2017-й год и плановый трехлетний период принят областным Собранием депутатов во втором и третьем чтениях. После первого чтения над поправками в финансовый документ работала согласительная комиссия. Перед итоговым голосованием в региональном парламенте выступил губернатор Андрей Турчак.

На прощлой неделе «Псковская правда» более подробно останавливалась на отдельных параметрах бюджета. В своем выступлении перед депутатами в этот понедельник глава региона отметил, при верстке финансового документа областные власти исходили из задач сохранения социальной направленности бюджета, обеспечения дополнительных поступлений, недопущения роста госдолга и перевода займов из коммерческих банков под бюджетное крыло. Также необходимо продолжать важные инфраструктурные проекты: строительство перинатального центра, путепровода в Великих Луках, Северного обхода в Пскове, новых школ, а еще газификацию, расселение ветхого и аварийного жилья. 

Нынешний созыв областного Собрания сформирован в ходе сентябрьских выборов. Для депутатов-новичков принятие бюджета – шанс заявить о своей позиции и о себе. Особое внимание общественности вызывает единоросс Лидия Драгунова, получившая мандат в 23 года. Она спросила о судьбе реконструкции Дома губернатора, где ранее располагалась детско-юношеская библиотека имени Каверина. 

– Работы должны начаться в 2017 году, этому есть четкое подтверждение. После их окончания библиотека вернется в свои помещения, – заверил Андрей Турчак. 

По итогам его разговора с депутатами жители региона смогли узнать, что налоговая нагрузка в 2017 году меняться не будет, а строительство путепровода в Великих Луках завершат качественно и в срок.
 

18 поправок подготовила в бюджет согласительная комиссия, в составе которой работали депутаты, представители администрации Псковской области и районов. 


Депутат из Порхова Геннадий Григорьев поблагодарил губернатора Андрея Турчака за поддержку районных учреждений культуры. В частности, за открывшийся на днях после реконструкции кинотеатр «Родина» в Порхове. Олег Савельев из Куньи отметил, что впервые за многие годы в Куньинском районе отремонтированы детские сады, распаханы земли, построены дороги. А Николай Бурый из Струг Красных назвал руководство области «грамотной командой», которая много сделала для привлечения в область финансовых средств, и призвал коллег оставить критику и проголосовать за бюджет.

Особый разговор – о госдолге. Лидер местного отделения «Справедливой России» Олег Брячак выступил с критикой кредитных вливаний в бюджет. В ответ на это вице-спикер Собрания (фракция «Единая Россия») Борис Полозов заметил, что на каждый кредитный рубль из федерального бюджета привлечено как минимум 4-5 рублей. «За последние 6-7 лет с точки зрения инфраструктуры в Псковской области сделано больше, чем за предыдущие 25 лет», – подчеркнул депутат. В свою очередь парламентарий-единоросс Александр Братчиков напомнил коллегам о том, что и реконструированный театр драмы, и Финский парк, и объездная дорога вокруг Пскова, и путепровод в Великих Луках – все эти и другие объекты останутся в Псковской области и ими будут пользоваться жители региона.

– Во-первых, ситуация с госдолгом у нас сегодня абсолютно типична для большинства российских регионов, – заявил Андрей Турчак во время своего выступления перед депутатами. – Во-вторых, еще раз хочу напомнить, зачем и на что мы брали с вами эти кредиты. Главная причина – это софинансирование федеральных программ. Мы берем кредит и участвуем в программах, по сельскому хозяйству, здравоохранению, по тем же дорогам. При этом, коллеги, федеральные деньги по этим программам, а это пять безвозмездных федеральных рублей к нашему одному, вкладываются в регион без процентов и навсегда.

Бюджет региона принят, в следующий год Псковская область идет с четким пониманием финансовой ситуации.
 

Цифры

21 млрд 787,2 млн рублей – доходы бюджета области на следующий год
23 млрд 977,1 млн рублей – расходы
5 млрд рублей – ожидаемые дополнительные поступления из федерального бюджета в течение года
 

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