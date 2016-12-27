О каких подарках мечтают дети на Новый год
Мы составили топ новогодних детских желаний
Чаще всего в письмах Деду Морозу при описании подарка присутствуют слова «большой» и «красивый».
Девочки традиционно просят кукол, резиночки для волос, детскую косметику, наборы врача и парикмахера, мягкие игрушки, мальчики – конструкторы и машинки.
Кому-то покажется, что запросы у детей достаточно скромные, но этот список мы составили на основе писем детей из малообеспеченных семей.
Шесть лет подряд акцию «Дерево детских желаний» успешно проводило региональное отделение Красного Креста. Два года назад эстафету подхватил Детский фонд.
– В прошлом году абсолютным хитом у детей из приюта стала маленькая переносная колонка, на которую можно закачать музыку, а потом слушать, – рассказывает координатор программ Детского фонда Евгения Истомина. – Скорее всего, такая колонка была у одного из ребят, а остальные просто подражали. Из необычных желаний нам запомнилось, как девочка четырех лет попросила набор юного химика, чтобы, как она написала, «проводить эксперименты». Еще одна девочка попросила маленького котенка. И абсолютно всех сотрудников Детского фонда умилила просьба еще одной девочки, которая захотела маленький блокнотик, который закрывается на ключик.
В роли Деда Мороза выступают обычные псковичи, которые хотят порадовать детишек.
– Дети просили спортивные костюмы, мячики, коньки, мягкие игрушки, компьютеры и велосипеды, – вспоминает председатель регионального отделения Красного Креста Петр Василевский. – Многие просили мобильные телефоны, видимо, время было такое. За шесть лет акции мы исполнили более четырехсот детских желаний.
Самое необычное желание, по воспоминаниям Петра Василевского, это набор для вязания с расходными материалами, который попросил мальчик.
– Мы очень удивились, решили, что этот набор ребенок просит для мамы, – продолжает Петр Василевский. – Через полгода мы с этим мальчиком встретились и узнали, что подарок он просил для себя, но связал шарф маме.
Однако в Красном Кресте от акции все же решили отказаться. Многих детей дорогие подарки соседа очень расстраивали.
Детей приглашали в Псков на елку и вручали подарки всем одновременно.
– Представьте, один мальчик попросил маленькую машинку, а второй велосипед, – объясняет Петр Василевский. – Когда дети писали письма Деду Морозу, они не знали, о чем просят товарищи. А во время вручения подарков многие переживали сильный стресс.
В этом году Красный Крест решил провести одну елку в Москвинской средней школе Псковского района. В роли Деда Мороза на этот раз выступят благотворители из Осло, которым передали детские письма.
Красный Крест обещает, что в будущем изменит формат мероприятия.
– Мы взяли тайм-аут, – говорит Петр Василевский. – Тайну откроем в конце 2017 года. Все дети точно будут счастливы!
Кукла или машинка
Мобильный телефон
Набор врача (парикмахера)
Конструктор
Девочки традиционно просят кукол, резиночки для волос, детскую косметику, наборы врача и парикмахера, мягкие игрушки, мальчики – конструкторы и машинки.
Кому-то покажется, что запросы у детей достаточно скромные, но этот список мы составили на основе писем детей из малообеспеченных семей.
Шесть лет подряд акцию «Дерево детских желаний» успешно проводило региональное отделение Красного Креста. Два года назад эстафету подхватил Детский фонд.
– В прошлом году абсолютным хитом у детей из приюта стала маленькая переносная колонка, на которую можно закачать музыку, а потом слушать, – рассказывает координатор программ Детского фонда Евгения Истомина. – Скорее всего, такая колонка была у одного из ребят, а остальные просто подражали. Из необычных желаний нам запомнилось, как девочка четырех лет попросила набор юного химика, чтобы, как она написала, «проводить эксперименты». Еще одна девочка попросила маленького котенка. И абсолютно всех сотрудников Детского фонда умилила просьба еще одной девочки, которая захотела маленький блокнотик, который закрывается на ключик.
В роли Деда Мороза выступают обычные псковичи, которые хотят порадовать детишек.
– Дети просили спортивные костюмы, мячики, коньки, мягкие игрушки, компьютеры и велосипеды, – вспоминает председатель регионального отделения Красного Креста Петр Василевский. – Многие просили мобильные телефоны, видимо, время было такое. За шесть лет акции мы исполнили более четырехсот детских желаний.
Самое необычное желание, по воспоминаниям Петра Василевского, это набор для вязания с расходными материалами, который попросил мальчик.
– Мы очень удивились, решили, что этот набор ребенок просит для мамы, – продолжает Петр Василевский. – Через полгода мы с этим мальчиком встретились и узнали, что подарок он просил для себя, но связал шарф маме.
Однако в Красном Кресте от акции все же решили отказаться. Многих детей дорогие подарки соседа очень расстраивали.
Детей приглашали в Псков на елку и вручали подарки всем одновременно.
– Представьте, один мальчик попросил маленькую машинку, а второй велосипед, – объясняет Петр Василевский. – Когда дети писали письма Деду Морозу, они не знали, о чем просят товарищи. А во время вручения подарков многие переживали сильный стресс.
В этом году Красный Крест решил провести одну елку в Москвинской средней школе Псковского района. В роли Деда Мороза на этот раз выступят благотворители из Осло, которым передали детские письма.
Красный Крест обещает, что в будущем изменит формат мероприятия.
– Мы взяли тайм-аут, – говорит Петр Василевский. – Тайну откроем в конце 2017 года. Все дети точно будут счастливы!
Топ детских желаний Мягкая игрушка
Кукла или машинка
Мобильный телефон
Набор врача (парикмахера)
Конструктор
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