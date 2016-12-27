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Новогоднее чудо: Ольге Огинской помогли купить автомобиль

27 Декабря 2016 - 10:00
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Старушку «Оку» заменит «Дэу-Матиз» 2008 года выпуска
Аукцион в пользу мамы двух дочек Ольги Огинской прошел в конце ноября, в канун Дня матери. Об этом мероприятии «Псковская правда» подробно рассказывала месяц назад. И вот история получила счастливое развитие.

На днях Наталья Никифорова, председатель регионального отделения Союза женщин России, написала в соцсетях: «Новогоднее чудо. Ура!!! Дорогие друзья! Поздравляю всех!!!! У Ольги Огинской – машина!!! Сегодня мы передали все собранные деньги, недостающую часть добавила «Почта России»! Документы получены, машина тоже у владелицы!!!!! СПАСИБО ВСЕМ!!!»

– Вряд ли кто-то в нашей области из женщин-колясочников родил двоих детей. Рожать, будучи в коляске, очень опасно. Врачи, как правило, в таких случаях женщин отговаривают. А двое детей – вообще подвиг, – объяснила свое желание помочь именно Ольге Наталья Никифорова. – Ольга из тех людей, которые ничего ни у кого не просят и сами пытаются чего-то добиваться. После аварии она не сидит в четырех стенах, а ведет активную жизнь. Машина семье Огинских действительно необходима. 

В Союзе в пользу Ольги Огинский организовали благотворительный аукцион и собрали 100 тысяч рублей. 

– Машину я нашла по объявлению, – говорит Ольга. – Из Союза женщин России приехали в день сделки, посмотрели, машина им тоже понравилась. Мне продавец все помог оформить. Так что 20 декабря стала полноправной владелицей автомобиля.

Правда, чтобы сесть за руль своего нового автомобиля, Ольге придется подождать еще месяц. Так как Ольга передвигается в инвалидном кресле, машину необходимо оборудовать ручным управлением.

– Ручное управление я заказала в Набережных Челнах, – рассказала нам Ольга. – Такое же, как было у меня на «Оке», чтобы не пришлось переучиваться, привыкать к другому. Но оно прибудет только через месяц. Под праздники попали, не успевают прислать. Так что пока не могу в полной мере воспользоваться подарком. 

Пока еще Ольгу выручает старушка «Ока». Заменить ее должен «Дэу-Матиз» 2008 года выпуска. За тринадцать лет эксплуатации «Ока» полностью пришла в негодность и не подлежит ремонту. А без машины женщине, передвигающейся в инвалидной коляске и при этом ведущей активный образ жизни, просто никак. Семья Огинских находится в очень стесненном финансовом положении, поэтому Ольга обратилась за помощью в Союз женщин России. 
 

Только цифры

101 610 рублей собрали на аукционе. 
15 300 рублей пожертвовала «Почта России». 
10 000 собрали знакомые и друзья Ольги. 
Машина стоила 115 000. 
Ручное управление 9300.
Оформление машины обошлось в 6850 рублей.
 

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