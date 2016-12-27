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Организаторы новогоднего шоу в Ледовом дворце Пскова оказались мошенниками?

27 Декабря 2016 - 09:45
Главная → Заметки → Общество
В Пскове отменили новогодние представления в рамках тура «Дед Мороз. Начало», которые должны были пройти 24 и 25 декабря
Как сообщил руководитель Дирекции спортивных сооружений Владимир Шмелёв, организаторы шоу сняли кассу и убыли в неизвестном направлении, отключив телефоны. Покупатели билетов пострадали на общую сумму около 1 млн рублей. Также пострадал сам Ледовый дворец, который не получил оплату аренды в размере 260 тысяч рублей.

При этом в Псков прибыла труппа артистов для участия в шоу и техническая группа, которая успела смонтировать оборудование.

На праздник приехали дети не только из Пскова, но и из районов. Для них в Ледовом дворце бесплатно организовали массовые катания на коньках.

Руководство Ледового дворца вызвало сотрудников отдела полиции по Псковскому району для розыска сбежавших организаторов. Также полицейские принимают заявления от пострадавших покупателей билетов. 

26 и 27 декабря представления должны были пройти в Великом Новгороде, а 3-4 января 2017 года – в Петрозаводске.

Вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков обратился к руководству регионального УМВД с просьбой взять под контроль вопрос поиска и привлечения к ответственности лиц, виновных в срыве новогоднего представления.


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