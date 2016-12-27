В Пскове отменили новогодние представления в рамках тура «Дед Мороз. Начало», которые должны были пройти 24 и 25 декабря

Как сообщил руководитель Дирекции спортивных сооружений, организаторы шоу сняли кассу и убыли в неизвестном направлении, отключив телефоны. Покупатели билетов пострадали на общую сумму около 1 млн рублей. Также пострадал сам Ледовый дворец, который не получил оплату аренды в размере 260 тысяч рублей.При этом в Псков прибыла труппа артистов для участия в шоу и техническая группа, которая успела смонтировать оборудование.На праздник приехали дети не только из Пскова, но и из районов. Для них в Ледовом дворце бесплатно организовали массовые катания на коньках.Руководство Ледового дворца вызвало сотрудников отдела полиции по Псковскому району для розыска сбежавших организаторов. Также полицейские принимают заявления от пострадавших покупателей билетов.26 и 27 декабря представления должны были пройти в Великом Новгороде, а 3-4 января 2017 года – в Петрозаводске.Вице-губернатор Псковской областиобратился к руководству регионального УМВД с просьбой взять под контроль вопрос поиска и привлечения к ответственности лиц, виновных в срыве новогоднего представления.