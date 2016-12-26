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Ольга Милонаец: Тот самый случай, когда неправильно собираться и договариваться

26 Декабря 2016 - 07:00
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Главный антимонопольщик региона о ценах на киносеансы в районах
Кинозалы в районах еще не открылись, но уже вызывают дискуссии. Это можно считать свидетельством их важности для региона. 

«Вредными советами» назвала руководитель регионального УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец рекомендации Дмитрия Месхиева руководству новых районных кинотеатров об установлении единой цены за билеты. Высказывания руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области были опубликованы в прошлом номере. В день выхода газеты Ольга Милонаец оперативно отреагировала на публикацию на своей странице в социальной сети:

– Тот самый случай, когда неправильно собираться и договариваться. Цена должна быть установлена в соответствии со своими расходами и финансово-хозяйственной деятельностью. И кстати: ценовой сговор – это не только соблюдение определенного уровня цен (картель единой цены) и согласованное их повышение, это и установление минимальной цены (картель минимальных цен), и процент скидок (картель согласованных размеров скидок), и типовая формула расчета (калькуляционный картель). Основные признаки ценового сговора: одинаковые цены, их синхронное изменение и повышение в одних и тех же пределах. Картели этого вида появились одними из первых.

Напомним, на пресс-конференции, посвященной итогам проведения в регионе Года кино, Дмитрий Месхиев рассказал, что до конца года откроются новые кинотеатры в Себеже и Порхове, а в ближайших планах открытие залов в Пушкинских Горах, Опочке и Новосокольниках. Каждый кинотеатр получит право самостоятельно определять цену билета. На взгляд Дмитрия Месхиева, стоимость сеанса в условном Порхове должна быть ниже, чем в Пскове. И на одном уровне с Себежем и Пушкинскими Горами.

– Было бы правильно им всем собраться и оговорить единую систему продажи билетов, чтобы не получилось, что в Пушкинских Горах билет стоит 500 рублей, а в Порхове 350. Это было бы некорректно, – говорит Дмитрий Месхиев. – Но я не буду насаждать эту точку зрения директорам.

На вопрос о том, не нарушает ли антимонопольное законодательство тот факт, что на весь райцентр будет всего один кинозал, Ольга Милонаец ответила, что «два, конечно, лучше, чем один, но один лучше, чем ни одного. Я очень рада, что появляются кинотеатры в районах, так вот пусть они спокойно без советов наших работают».
 

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