«Надежда»: спортсменам с ограниченными возможностями нужна помощь
Любителям спорта с ограниченными возможностями надоело стоять с протянутой рукой. Они просят вспомнить о них
С 2010 года на базе Детско-юношеской спортивной школы «Надежда» работает отделение адаптивной физической культуры (для людей с ограниченными возможностями). И с каждым днем в небольшом одноэтажном здании на Гагарина, 5а, становится все теснее.
В названии спортшколы «Надежда» есть слова «детско-юношеская». Однако в отделении адаптивной физкультуры занимаются люди всех возрастов. Самому взрослому спортсмену Владимиру Рябову – 75 лет, он играет в настольный теннис.
– Это, пожалуй, единственная на Северо-Западе школа, куда приходят заниматься люди со столь разными медицинскими диагнозами, – говорит директор Сергей Кравченко. – У нас есть представители Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, люди, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Всего в отделении адаптивной физкультуры занимаются более 150 человек. В Пскове это единственное место, где люди с ограниченными возможностями могут заниматься спортом.
Кто-то приходит сюда, чтобы начать профессионально им заниматься, кто-то просто ищет общения и новых знакомств, а кому-то нужна реабилитация. А бывает, что человек хочет просто разнообразить свой досуг, но неожиданно добивается больших спортивных успехов.
Неожиданно для всех школьница просто заболела теннисом. Ее даже приходилось сдерживать.
Тренеры объясняли, что шестичасовые тренировки каждый день – это слишком. Пожалуй, из псковских инвалидов никто столько не тренируется, сколько она. Поначалу у нее сильно болела спина, но она не сдавалась.
Александра Васильева выиграла Европейские молодежные паралимпийские игры.
И результат не замедлил сказаться. Сейчас Александра Васильева – двукратная чемпионка России, в прошлом году она выиграла Европейские молодежные паралимпийские игры.
– Я всегда говорю своим ребятам: если хотите чего-то добиться, необходимо несколько составляющих – ваше желание, талант, упорство и поддержка близких, – продолжает Темержан Нургалиев. – Сашу Васильеву в ее стремлении играть в теннис очень поддерживают родители. На каждую тренировку ее привозит отец.
– Я по телевизору увидела сюжет про Веру, – рассказывает Оксана. – И поняла: штанга – единственное, что может восстановить мои руки.
За год физическое состояние Оксаны значительно улучшилось. Другим стало и настроение. Появилась уверенность, что дальнейший прогресс будет обязательно, главное – не останавливаться.
После того как появились первые успехи в спортшколе, Оксана решила заняться спортивным ориентированием. Неожиданно для всех и для себя выиграла чемпионат России.
– Все мои друзья из здоровой жизни считали, что я сверхоптимист, – говорит Оксана, – меня это ставило в странное положение на их фоне, но, оказавшись в этой среде, я поняла, что есть оптимисты и посильнее. Я ни с кем так не смеялась, как здесь с ребятами.
Оксана приезжает в клуб три раза в неделю, остается здесь до шести вечера.
– Я дожидаюсь, когда у мамы закончится рабочий день, некому помочь мне подняться в квартиру, – объясняет она.
– Я бы с удовольствием занялась еще и пневматической стрельбой, – говорит Оксана Озол. – И уверена, нашлись бы и другие желающие. Но в городе нет ни одного тира с доступной средой. На базе имеющихся у «Надежды» помещений его тоже не организуешь.
Специализированный микроавтобус с подъемником для колясок мог бы здорово выручить спортсменов.
– Мои спортсмены настолько меня удивляют, что я даже не хочу думать о них, как о людях с ограниченными возможностями, – говорит Темержан Нургалиев. – Мои возможности, к примеру, тоже в чем-то ограничены. Например, я не могу вывезти на соревнования сразу двух колясочников. Мне будет нужен в помощь еще один сопровождающий.
Сейчас в здании спортшколы на Гагарина лишь два помещения приспособлены для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. В одном, совсем небольшом, можно позаниматься на тренажерах, в другом стоят теннисные и бильярдный столы.
– Нам обещают передать в оперативное управление помещение на Октябрьском, 38, где сейчас находится шахматный клуб, – говорит Сергей Кравченко. – У нас тоже есть любители шашек и шахмат. Возможно, благодаря новому помещению добавятся еще какие-то виды спорта, которыми смогут заниматься инвалиды. Конечно, придется оборудовать вход пандусом и внутри здания сделать доступную среду, но это не проблема.
Разговоры о передаче помещения ведутся с октября, но документы пока не подписаны.
Имеющегося оборудования тоже недостаточно.
– Для профессиональной работы в тренажерном зале этого оборудования мало, – говорит тренер-преподаватель Вадим Морозов. – Во время недавней предвыборной кампании в Госдуму я попросил новую штангу у кандидата в депутаты Александра Козловского. Он помог. Скамья для жима штанги у нас самодельная. А стойки для штанги очень старые. Если найдутся еще меценаты, готовые помочь оборудованием для занятий инвалидов, мы будем очень признательны.
В идеале спортсменам необходим тренажерный зал побольше, где будут минимум две штанги и большее количество необходимых для занятий колясочников тренажеров.
На соревнования ездить дорого. Несколько поездок в год влетают в копеечку.
Чтобы съездить на соревнования в Крым, Вера Курбанова и ее тренер обращались за помощью к первому заместителю губернатора Вере Емельяновой. Деньги, спасибо большое области, выделили. Но просить каждый раз неудобно, считают спортсмены.
– Будем ездить, насколько хватит пенсии, – в один голос говорят они. – И несмотря на все сложности, будем продолжать заниматься.
В названии спортшколы «Надежда» есть слова «детско-юношеская». Однако в отделении адаптивной физкультуры занимаются люди всех возрастов. Самому взрослому спортсмену Владимиру Рябову – 75 лет, он играет в настольный теннис.
– Это, пожалуй, единственная на Северо-Западе школа, куда приходят заниматься люди со столь разными медицинскими диагнозами, – говорит директор Сергей Кравченко. – У нас есть представители Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, люди, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Всего в отделении адаптивной физкультуры занимаются более 150 человек. В Пскове это единственное место, где люди с ограниченными возможностями могут заниматься спортом.
Кто-то приходит сюда, чтобы начать профессионально им заниматься, кто-то просто ищет общения и новых знакомств, а кому-то нужна реабилитация. А бывает, что человек хочет просто разнообразить свой досуг, но неожиданно добивается больших спортивных успехов.
Саша Васильева– Самый известный пример – это Саша Васильева, – рассказывает заведующий отделением адаптивной физкультуры Темержан Нургалиев. – Она попробовала позаниматься разными видами спорта, но неожиданно увлеклась настольным теннисом (о невероятных спортивных достижениях этой 18-летней спортсменки из Пскова мы не раз рассказывали читателям. – Ред.). Поначалу мы смотрели на нее скептически, раньше у нас не было случаев, чтобы девочка в инвалидной коляске играла в теннис.
Неожиданно для всех школьница просто заболела теннисом. Ее даже приходилось сдерживать.
Тренеры объясняли, что шестичасовые тренировки каждый день – это слишком. Пожалуй, из псковских инвалидов никто столько не тренируется, сколько она. Поначалу у нее сильно болела спина, но она не сдавалась.
Александра Васильева выиграла Европейские молодежные паралимпийские игры.
И результат не замедлил сказаться. Сейчас Александра Васильева – двукратная чемпионка России, в прошлом году она выиграла Европейские молодежные паралимпийские игры.
– Я всегда говорю своим ребятам: если хотите чего-то добиться, необходимо несколько составляющих – ваше желание, талант, упорство и поддержка близких, – продолжает Темержан Нургалиев. – Сашу Васильеву в ее стремлении играть в теннис очень поддерживают родители. На каждую тренировку ее привозит отец.
Вера КурбановаДругая известная псковская спортсменка Вера Курбанова пришла в спортшколу за компанию с подружкой. Вера тоже передвигается в инвалидной коляске. Ей никто не прочил большого спортивного будущего из-за проблем со спиной, и уж тем более никто не предполагал, что девушка будет так лихо управляться со штангой. Сейчас Вера на соревнованиях по пауэрлифтингу обыгрывает даже здоровых спортсменок. В прошлом году она выиграла чемпионат области и стала призером всероссийских соревнований.
Оксана ОзолЕще одна спортсменка Оксана Озол после травмы передвигается в инвалидной коляске, у нее не очень хорошо работают кисти рук. В спортивную школу «Надежда» пришла около года назад.
– Я по телевизору увидела сюжет про Веру, – рассказывает Оксана. – И поняла: штанга – единственное, что может восстановить мои руки.
За год физическое состояние Оксаны значительно улучшилось. Другим стало и настроение. Появилась уверенность, что дальнейший прогресс будет обязательно, главное – не останавливаться.
После того как появились первые успехи в спортшколе, Оксана решила заняться спортивным ориентированием. Неожиданно для всех и для себя выиграла чемпионат России.
– Все мои друзья из здоровой жизни считали, что я сверхоптимист, – говорит Оксана, – меня это ставило в странное положение на их фоне, но, оказавшись в этой среде, я поняла, что есть оптимисты и посильнее. Я ни с кем так не смеялась, как здесь с ребятами.
Оксана приезжает в клуб три раза в неделю, остается здесь до шести вечера.
– Я дожидаюсь, когда у мамы закончится рабочий день, некому помочь мне подняться в квартиру, – объясняет она.
– Я бы с удовольствием занялась еще и пневматической стрельбой, – говорит Оксана Озол. – И уверена, нашлись бы и другие желающие. Но в городе нет ни одного тира с доступной средой. На базе имеющихся у «Надежды» помещений его тоже не организуешь.
Проблемы естьНесколько раз в неделю Вере Курбановой до спортшколы помогает добраться Темержан Нургалиев, он сажает ее в городской автобус. Возвращается Вера на такси.
Специализированный микроавтобус с подъемником для колясок мог бы здорово выручить спортсменов.
– Мои спортсмены настолько меня удивляют, что я даже не хочу думать о них, как о людях с ограниченными возможностями, – говорит Темержан Нургалиев. – Мои возможности, к примеру, тоже в чем-то ограничены. Например, я не могу вывезти на соревнования сразу двух колясочников. Мне будет нужен в помощь еще один сопровождающий.
Сейчас в здании спортшколы на Гагарина лишь два помещения приспособлены для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. В одном, совсем небольшом, можно позаниматься на тренажерах, в другом стоят теннисные и бильярдный столы.
– Нам обещают передать в оперативное управление помещение на Октябрьском, 38, где сейчас находится шахматный клуб, – говорит Сергей Кравченко. – У нас тоже есть любители шашек и шахмат. Возможно, благодаря новому помещению добавятся еще какие-то виды спорта, которыми смогут заниматься инвалиды. Конечно, придется оборудовать вход пандусом и внутри здания сделать доступную среду, но это не проблема.
Разговоры о передаче помещения ведутся с октября, но документы пока не подписаны.
Имеющегося оборудования тоже недостаточно.
– Для профессиональной работы в тренажерном зале этого оборудования мало, – говорит тренер-преподаватель Вадим Морозов. – Во время недавней предвыборной кампании в Госдуму я попросил новую штангу у кандидата в депутаты Александра Козловского. Он помог. Скамья для жима штанги у нас самодельная. А стойки для штанги очень старые. Если найдутся еще меценаты, готовые помочь оборудованием для занятий инвалидов, мы будем очень признательны.
В идеале спортсменам необходим тренажерный зал побольше, где будут минимум две штанги и большее количество необходимых для занятий колясочников тренажеров.
На соревнования ездить дорого. Несколько поездок в год влетают в копеечку.
Чтобы съездить на соревнования в Крым, Вера Курбанова и ее тренер обращались за помощью к первому заместителю губернатора Вере Емельяновой. Деньги, спасибо большое области, выделили. Но просить каждый раз неудобно, считают спортсмены.
– Будем ездить, насколько хватит пенсии, – в один голос говорят они. – И несмотря на все сложности, будем продолжать заниматься.
В отделении адаптивной физической культуры занимаются настольным теннисом, пауэрлифтингом, дартсом, шашками, шахматами, плаванием, бильярдом и другими видами спорта.
Надежда естьПроблемы спортсменов-инвалидов могла бы решить аккредитованная спортивная федерация лиц с ПОДА (лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Если они ее оформят, то будут иметь право получения субсидии на проведение и участие в физкультурно-спортивных мероприятиях. Но сейчас такой федерации в Псковской области нет. К счастью, в Великих Луках нашелся энтузиаст, который взял на себя оформление документов. Но прежде чем он благополучно преодолеет все бюрократические препоны, пройдет много времени.
Наталья Баранова Автор фото: Андрей Степанов
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