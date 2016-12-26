Любителям спорта с ограниченными возможностями надоело стоять с протянутой рукой. Они просят вспомнить о них

Саша Васильева



Александра Васильева выиграла Европейские молодежные паралимпийские игры.

Вера Курбанова

Оксана Озол

Проблемы есть

В отделении адаптивной физической культуры занимаются настольным теннисом, пауэрлифтингом, дартсом, шашками, шахматами, плаванием, бильярдом и другими видами спорта.

Надежда есть

С 2010 года на базе Детско-юношеской спортивной школы «Надежда» работает отделение адаптивной физической культуры (для людей с ограниченными возможностями). И с каждым днем в небольшом одноэтажном здании на Гагарина, 5а, становится все теснее.В названии спортшколы «Надежда» есть слова «детско-юношеская». Однако в отделении адаптивной физкультуры занимаются люди всех возрастов. Самому взрослому спортсмену– 75 лет, он играет в настольный теннис.– Это, пожалуй, единственная на Северо-Западе школа, куда приходят заниматься люди со столь разными медицинскими диагнозами, – говорит директор. – У нас есть представители Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, люди, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом.Всего в отделении адаптивной физкультуры занимаются более 150 человек. В Пскове это единственное место, где люди с ограниченными возможностями могут заниматься спортом.Кто-то приходит сюда, чтобы начать профессионально им заниматься, кто-то просто ищет общения и новых знакомств, а кому-то нужна реабилитация. А бывает, что человек хочет просто разнообразить свой досуг, но неожиданно добивается больших спортивных успехов.– Самый известный пример – это Саша Васильева, – рассказывает заведующий отделением адаптивной физкультуры. – Она попробовала позаниматься разными видами спорта, но неожиданно увлеклась настольным теннисом (о невероятных спортивных достижениях этой 18-летней спортсменки из Пскова мы не раз рассказывали читателям. – Ред.). Поначалу мы смотрели на нее скептически, раньше у нас не было случаев, чтобы девочка в инвалидной коляске играла в теннис.Неожиданно для всех школьница просто заболела теннисом. Ее даже приходилось сдерживать.Тренеры объясняли, что шестичасовые тренировки каждый день – это слишком. Пожалуй, из псковских инвалидов никто столько не тренируется, сколько она. Поначалу у нее сильно болела спина, но она не сдавалась.И результат не замедлил сказаться. Сейчас– двукратная чемпионка России, в прошлом году она выиграла Европейские молодежные паралимпийские игры.– Я всегда говорю своим ребятам: если хотите чего-то добиться, необходимо несколько составляющих – ваше желание, талант, упорство и поддержка близких, – продолжает Темержан Нургалиев. – Сашу Васильеву в ее стремлении играть в теннис очень поддерживают родители. На каждую тренировку ее привозит отец.Другая известная псковская спортсменкапришла в спортшколу за компанию с подружкой. Вера тоже передвигается в инвалидной коляске. Ей никто не прочил большого спортивного будущего из-за проблем со спиной, и уж тем более никто не предполагал, что девушка будет так лихо управляться со штангой. Сейчас Вера на соревнованиях по пауэрлифтингу обыгрывает даже здоровых спортсменок. В прошлом году она выиграла чемпионат области и стала призером всероссийских соревнований.Еще одна спортсменкапосле травмы передвигается в инвалидной коляске, у нее не очень хорошо работают кисти рук. В спортивную школу «Надежда» пришла около года назад.– Я по телевизору увидела сюжет про Веру, – рассказывает Оксана. – И поняла: штанга – единственное, что может восстановить мои руки.За год физическое состояние Оксаны значительно улучшилось. Другим стало и настроение. Появилась уверенность, что дальнейший прогресс будет обязательно, главное – не останавливаться.После того как появились первые успехи в спортшколе, Оксана решила заняться спортивным ориентированием. Неожиданно для всех и для себя выиграла чемпионат России.– Все мои друзья из здоровой жизни считали, что я сверхоптимист, – говорит Оксана, – меня это ставило в странное положение на их фоне, но, оказавшись в этой среде, я поняла, что есть оптимисты и посильнее. Я ни с кем так не смеялась, как здесь с ребятами.Оксана приезжает в клуб три раза в неделю, остается здесь до шести вечера.– Я дожидаюсь, когда у мамы закончится рабочий день, некому помочь мне подняться в квартиру, – объясняет она.– Я бы с удовольствием занялась еще и пневматической стрельбой, – говорит Оксана Озол. – И уверена, нашлись бы и другие желающие. Но в городе нет ни одного тира с доступной средой. На базе имеющихся у «Надежды» помещений его тоже не организуешь.Несколько раз в неделю Вере Курбановой до спортшколы помогает добраться Темержан Нургалиев, он сажает ее в городской автобус. Возвращается Вера на такси.Специализированный микроавтобус с подъемником для колясок мог бы здорово выручить спортсменов.– Мои спортсмены настолько меня удивляют, что я даже не хочу думать о них, как о людях с ограниченными возможностями, – говорит Темержан Нургалиев. – Мои возможности, к примеру, тоже в чем-то ограничены. Например, я не могу вывезти на соревнования сразу двух колясочников. Мне будет нужен в помощь еще один сопровождающий.Сейчас в здании спортшколы на Гагарина лишь два помещения приспособлены для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. В одном, совсем небольшом, можно позаниматься на тренажерах, в другом стоят теннисные и бильярдный столы.– Нам обещают передать в оперативное управление помещение на Октябрьском, 38, где сейчас находится шахматный клуб, – говорит Сергей Кравченко. – У нас тоже есть любители шашек и шахмат. Возможно, благодаря новому помещению добавятся еще какие-то виды спорта, которыми смогут заниматься инвалиды. Конечно, придется оборудовать вход пандусом и внутри здания сделать доступную среду, но это не проблема.Разговоры о передаче помещения ведутся с октября, но документы пока не подписаны.Имеющегося оборудования тоже недостаточно.– Для профессиональной работы в тренажерном зале этого оборудования мало, – говорит тренер-преподаватель. – Во время недавней предвыборной кампании в Госдуму я попросил новую штангу у кандидата в депутаты Александра Козловского. Он помог. Скамья для жима штанги у нас самодельная. А стойки для штанги очень старые. Если найдутся еще меценаты, готовые помочь оборудованием для занятий инвалидов, мы будем очень признательны.В идеале спортсменам необходим тренажерный зал побольше, где будут минимум две штанги и большее количество необходимых для занятий колясочников тренажеров.На соревнования ездить дорого. Несколько поездок в год влетают в копеечку.Чтобы съездить на соревнования в Крым, Вера Курбанова и ее тренер обращались за помощью к первому заместителю губернатора. Деньги, спасибо большое области, выделили. Но просить каждый раз неудобно, считают спортсмены.– Будем ездить, насколько хватит пенсии, – в один голос говорят они. – И несмотря на все сложности, будем продолжать заниматься.Проблемы спортсменов-инвалидов могла бы решить аккредитованная спортивная федерация лиц с ПОДА (лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Если они ее оформят, то будут иметь право получения субсидии на проведение и участие в физкультурно-спортивных мероприятиях. Но сейчас такой федерации в Псковской области нет. К счастью, в Великих Луках нашелся энтузиаст, который взял на себя оформление документов. Но прежде чем он благополучно преодолеет все бюрократические препоны, пройдет много времени.