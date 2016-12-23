Сергей Токарев: В Новый год без налоговой задолженности
О нововведениях ФНС России, вступающих в силу в 2017 году, рассказал руководитель УФНС России по Псковской области
Одним из лидеров среди федеральных органов исполнительной власти по внедрению информационных технологий является Федеральная налоговая служба. О том, как это позволяет справляться с реализацией большого количества функций, об интернет-сервисах, онлайн-кассах, результатах работы «Псковской правде» рассказал руководитель УФНС России по Псковской области Сергей Игоревич Токарев.
Сергей Игоревич, начнем с главного: какие результаты сложились в регионе по сбору налогов за последние 11 месяцев?
– Так вышло, что работу налоговых органов в первую очередь оценивают по количественным показателям.
За 11 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано более 15 млрд руб. налогов и сборов. Налоговыми органами обеспечен положительный темп роста поступлений к уровню 11 месяцев 2015 года – 109 %, прирост поступлений составил 1257 млн рублей.
Основная доля доходов – 85 % поступлений консолидированного бюджета РФ – осталась на территории области. На долю федерального бюджета пришлось 15 %.
По итогам 11 месяцев 2016 года доходы федерального бюджета составили более 2 млрд руб. и увеличились к уровню аналогичного периода 2015 года на 390 млн руб., или на 21 %. Это обусловлено ростом налоговой базы по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, и сокращением объемов его возмещения, а также ростом поступлений налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Доходы консолидированного бюджета Псковской области за 11 месяцев 2016 года составили более 13 млрд руб. и увеличились на 7 % (или на 867 млн руб.), из которых в доход областного бюджета собрано порядка 10 млрд руб., в доходы местных бюджетов – 3 млрд рублей.
С нового года налоговая служба начнет администрировать страховые взносы.
Какие новые задачи стоят перед налоговой службой?
– Одной из задач налоговой службы в новом году станет переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
Передача информации с ККТ в налоговые органы в режиме онлайн должна замкнуть цепь контроля за движением товара в розничной торговле, где сконцентрирован основной наличный оборот и высоки риски налоговых правонарушений. Именно на этот сегмент приходится большая часть недопоступлений налогов в местные бюджеты.
После успешной реализации пилотного проекта в четырех регионах Российской Федерации внесены существенные изменения в законодательство о применении ККТ.
В основе закона лежит идея сбора информации о денежных расчетах через ККТ в информационном «облаке». Это означает, что в момент совершения расчета информация по каждой кассе передается на сервер ФНС России и становится недоступной для незаконной корректировки.
Мы активно готовимся к тому, что с 1 февраля 2017 года к системе добровольно присоединятся плательщики тех видов деятельности, для которых предусмотрена обязанность применять контрольно-кассовую технику.
Обязательно ли налогоплательщикам производить замену кассовых аппаратов на новые?
– В новом порядке можно будет использовать и «старые» кассы, для этого пользователю ККТ необходимо узнать, подлежит ли модернизации конкретная модель кассового аппарата, у производителя ККТ или в Центре технического обслуживания. По данным, полученным от производителей контрольно-кассовой техники, более 90 % моделей ККТ, используемых сейчас в России, поддается модернизации в соответствии с новыми требованиями.
Какие преимущества дает налогоплательщикам новый закон?
– Внедрение ККТ позволит плательщикам в режиме реального времени контролировать свой бизнес, работать в условиях честной конкурентной бизнес-среды за счет пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество.
Кроме того, законопослушные налогоплательщики смогут избавиться от проверок, так как оперативное получение информации о расчетах обеспечивает соответствующую среду доверия. Налоговые проверки будут проводиться точечно. Если работаешь честно, меньше вероятность проверки ККТ.
С 1 января 2017 года ФНС России приступает к администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в государственные внебюджетные фонды. Сергей Игоревич, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
– Новый порядок администрирования страховых взносов станет более комфортным для налогоплательщиков, поскольку существующие в настоящее время 4 основные формы расчетов по страховым взносам будут объединены в единый расчет. Кроме того, ФНС России создаст единый порядок и единые методологические правила при администрировании страховых взносов.
Мы рассчитываем на эффективность этой меры за счет имеющейся практики администрирования НДФЛ, поскольку налоговая база по НДФЛ и страховым взносам практически идентична, а также за счет возможности комплексного подхода к проверкам, которые будут охватывать не отдельные налоги, а в целом хозяйствующий субъект.
Информация с каждой кассы будет сразу поступать в налоговую.
Каким образом в выполнении задач налоговой службе помогают информационные технологии?
– Информационные технологии позволяют нам справляться с реализацией дополнительных функций. В частности, буквально за 6 месяцев был создан реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Данный реестр формируется автоматически на основе сведений, которые уже имеются у контролирующих ведомств. Это данные из единых государственных реестров, сведения о среднесписочной численности работников, ежегодно представляемые в налоговые органы, а также налоговая отчетность плательщиков, позволяющая определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, и данные, в том числе предоставляемые в ФНС другими ведомствами. Таким образом, налогоплательщикам не нужно самим подавать заявления о включении в реестр и представлять иные документы, подтверждающие их статус субъекта малого или среднего предпринимательства.
Все это существенно снижает административную нагрузку на бизнес.
С точки зрения государственных услуг реестр представляет собой по сути три сервиса. Первый – общедоступный поиск, аналогичный сервису «Проверь себя и контрагента» с возможностью формирования выписки. Второй – зона авторизованного доступа для самих субъектов: предприниматели могут самостоятельно дополнить сведения о себе в реестре. И третий – для тех органов, которые уполномочены наряду с налоговой службой вести реестр.
У налоговой службы появляются новые функции, накапливаются массивы информации. Как это соотносится с понятием «налоговая тайна», какие данные являются засекреченными, а какие нет?
– Обеспечение взаимного доверия между бизнесом и налоговыми органами – одна из приоритетных задач, которые ставит перед собой ФНС России.
Часть информации, которая хранится в налоговых органах, является общедоступной. На сегодняшний день ФНС России –один из лидеров по публикации открытых данных.
1 июня 2016 года вступил в силу федеральный закон 134-ФЗ, который расширяет перечень сведений, не составляющих налоговую тайну. Например, это сведения о среднесписочной численности, о суммах задолженности по пеням и штрафам, о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Закон предусматривает размещение информации в форме открытых данных на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
Сведения будут размещены в начале 2017 года – дело в том, что данный закон распространяется только на сведения за 2016 и последующие годы, которые, естественно, появятся только в 2017 году, и потребуется время, чтобы аккумулировать их по всей стране.
Таким образом, налогоплательщики получат дополнительную возможность оценить риски при выборе контрагента.
Сергей Игоревич, какие действия налоговая служба принимает для улучшения качества предоставления услуг?
– В настоящее время Федеральная налоговая служба реализует принцип экстерриториальности – свободного доступа к информации и сервисам независимо от места регистрации и нахождения налогоплательщика. Для достижения этой цели ФНС России использует такие инструменты, как Единый контакт-центр, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также официальный интернет-сайт ФНС России.
Для удобства налогоплательщиков расширяется количество оказываемых услуг в многофункциональных центрах.
Также на сайте размещены 48 федеральных и 1 региональный электронный сервис, с помощью которых налогоплательщики имеют возможность оперативно и качественно решать вопросы, связанные с запросами в налоговую службу.
Одними из самых популярных сервисов являются «Личные кабинеты» для всех категорий налогоплательщиков. Например, интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» функционирует уже 5 лет. Сегодня сервис позволяет получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налогов, об объектах движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, оплачивать налоги и задолженность в режиме онлайн и многое другое.
В новый год налоговики предлагают отправиться без долгов.
Есть ли статистика по использованию сервиса «Личный кабинет» и по его полезности?
– Сегодня «Личный кабинет» по достоинству оценен налогоплательщиками – число зарегистрированных пользователей по всей России составляет 23,6 млн граждан, из которых 63 тысячи – жители Псковской области. Я сам, как налогоплательщик, также пользуюсь этим сервисом и советую гражданам, которые еще его не используют, получить доступ к своему «Личному кабинету» и убедиться, что это гораздо удобнее, чем ходить в инспекцию.
Немаловажную роль для улучшения качества предоставления услуг играет обратная связь с налогоплательщиками и получение объективных оценок уровня обслуживания в налоговых инспекциях. Так, на сайте ФНС России на постоянной основе работает интернет-сервис «Анкетирование», с помощью которого любой налогоплательщик может выразить свое мнение о работе налоговых органов.
В завершение хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом! И поскольку как встретишь Новый год, так его и проведешь, хотелось бы пожелать всем встретить его без долгов. Чтобы в новогоднюю ночь к вам пришел Дед Мороз, а не судебный пристав, и для тех, кто запланировал отдых за рубежом, он не завершился бы задержанием на границе.
Поэтому настоятельно рекомендую всем гражданам заранее погасить свои долги перед государством.
От всей души желаю счастья, крепкого здоровья и благополучия в новом году!
Сергей Игоревич, начнем с главного: какие результаты сложились в регионе по сбору налогов за последние 11 месяцев?
– Так вышло, что работу налоговых органов в первую очередь оценивают по количественным показателям.
За 11 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано более 15 млрд руб. налогов и сборов. Налоговыми органами обеспечен положительный темп роста поступлений к уровню 11 месяцев 2015 года – 109 %, прирост поступлений составил 1257 млн рублей.
Основная доля доходов – 85 % поступлений консолидированного бюджета РФ – осталась на территории области. На долю федерального бюджета пришлось 15 %.
По итогам 11 месяцев 2016 года доходы федерального бюджета составили более 2 млрд руб. и увеличились к уровню аналогичного периода 2015 года на 390 млн руб., или на 21 %. Это обусловлено ростом налоговой базы по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, и сокращением объемов его возмещения, а также ростом поступлений налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Доходы консолидированного бюджета Псковской области за 11 месяцев 2016 года составили более 13 млрд руб. и увеличились на 7 % (или на 867 млн руб.), из которых в доход областного бюджета собрано порядка 10 млрд руб., в доходы местных бюджетов – 3 млрд рублей.
С нового года налоговая служба начнет администрировать страховые взносы.
Какие новые задачи стоят перед налоговой службой?
– Одной из задач налоговой службы в новом году станет переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
Передача информации с ККТ в налоговые органы в режиме онлайн должна замкнуть цепь контроля за движением товара в розничной торговле, где сконцентрирован основной наличный оборот и высоки риски налоговых правонарушений. Именно на этот сегмент приходится большая часть недопоступлений налогов в местные бюджеты.
После успешной реализации пилотного проекта в четырех регионах Российской Федерации внесены существенные изменения в законодательство о применении ККТ.
В основе закона лежит идея сбора информации о денежных расчетах через ККТ в информационном «облаке». Это означает, что в момент совершения расчета информация по каждой кассе передается на сервер ФНС России и становится недоступной для незаконной корректировки.
Мы активно готовимся к тому, что с 1 февраля 2017 года к системе добровольно присоединятся плательщики тех видов деятельности, для которых предусмотрена обязанность применять контрольно-кассовую технику.
Обязательно ли налогоплательщикам производить замену кассовых аппаратов на новые?
– В новом порядке можно будет использовать и «старые» кассы, для этого пользователю ККТ необходимо узнать, подлежит ли модернизации конкретная модель кассового аппарата, у производителя ККТ или в Центре технического обслуживания. По данным, полученным от производителей контрольно-кассовой техники, более 90 % моделей ККТ, используемых сейчас в России, поддается модернизации в соответствии с новыми требованиями.
В Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект о предоставлении налогового вычета плательщикам единого налога на вмененный доход, патентной системы налогообложения, которые не применяли ККТ по старому порядку и обязаны перейти на онлайн-кассы в 2018 году, в размере до 18 тысяч руб.
Какие преимущества дает налогоплательщикам новый закон?
– Внедрение ККТ позволит плательщикам в режиме реального времени контролировать свой бизнес, работать в условиях честной конкурентной бизнес-среды за счет пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество.
Кроме того, законопослушные налогоплательщики смогут избавиться от проверок, так как оперативное получение информации о расчетах обеспечивает соответствующую среду доверия. Налоговые проверки будут проводиться точечно. Если работаешь честно, меньше вероятность проверки ККТ.
С 1 января 2017 года ФНС России приступает к администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в государственные внебюджетные фонды. Сергей Игоревич, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
– Новый порядок администрирования страховых взносов станет более комфортным для налогоплательщиков, поскольку существующие в настоящее время 4 основные формы расчетов по страховым взносам будут объединены в единый расчет. Кроме того, ФНС России создаст единый порядок и единые методологические правила при администрировании страховых взносов.
Мы рассчитываем на эффективность этой меры за счет имеющейся практики администрирования НДФЛ, поскольку налоговая база по НДФЛ и страховым взносам практически идентична, а также за счет возможности комплексного подхода к проверкам, которые будут охватывать не отдельные налоги, а в целом хозяйствующий субъект.
Информация с каждой кассы будет сразу поступать в налоговую.
Каким образом в выполнении задач налоговой службе помогают информационные технологии?
– Информационные технологии позволяют нам справляться с реализацией дополнительных функций. В частности, буквально за 6 месяцев был создан реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Данный реестр формируется автоматически на основе сведений, которые уже имеются у контролирующих ведомств. Это данные из единых государственных реестров, сведения о среднесписочной численности работников, ежегодно представляемые в налоговые органы, а также налоговая отчетность плательщиков, позволяющая определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, и данные, в том числе предоставляемые в ФНС другими ведомствами. Таким образом, налогоплательщикам не нужно самим подавать заявления о включении в реестр и представлять иные документы, подтверждающие их статус субъекта малого или среднего предпринимательства.
Все это существенно снижает административную нагрузку на бизнес.
С точки зрения государственных услуг реестр представляет собой по сути три сервиса. Первый – общедоступный поиск, аналогичный сервису «Проверь себя и контрагента» с возможностью формирования выписки. Второй – зона авторизованного доступа для самих субъектов: предприниматели могут самостоятельно дополнить сведения о себе в реестре. И третий – для тех органов, которые уполномочены наряду с налоговой службой вести реестр.
У налоговой службы появляются новые функции, накапливаются массивы информации. Как это соотносится с понятием «налоговая тайна», какие данные являются засекреченными, а какие нет?
– Обеспечение взаимного доверия между бизнесом и налоговыми органами – одна из приоритетных задач, которые ставит перед собой ФНС России.
Часть информации, которая хранится в налоговых органах, является общедоступной. На сегодняшний день ФНС России –один из лидеров по публикации открытых данных.
1 июня 2016 года вступил в силу федеральный закон 134-ФЗ, который расширяет перечень сведений, не составляющих налоговую тайну. Например, это сведения о среднесписочной численности, о суммах задолженности по пеням и штрафам, о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Закон предусматривает размещение информации в форме открытых данных на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
Сведения будут размещены в начале 2017 года – дело в том, что данный закон распространяется только на сведения за 2016 и последующие годы, которые, естественно, появятся только в 2017 году, и потребуется время, чтобы аккумулировать их по всей стране.
Таким образом, налогоплательщики получат дополнительную возможность оценить риски при выборе контрагента.
Сергей Игоревич, какие действия налоговая служба принимает для улучшения качества предоставления услуг?
– В настоящее время Федеральная налоговая служба реализует принцип экстерриториальности – свободного доступа к информации и сервисам независимо от места регистрации и нахождения налогоплательщика. Для достижения этой цели ФНС России использует такие инструменты, как Единый контакт-центр, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также официальный интернет-сайт ФНС России.
С марта 2015 года налоговая служба организовала подключение единого бесплатного федерального номера 8-800-222-22-22, по которому можно получить информацию по наиболее актуальным вопросам налогового администрирования из любого региона России.
Для удобства налогоплательщиков расширяется количество оказываемых услуг в многофункциональных центрах.
Также на сайте размещены 48 федеральных и 1 региональный электронный сервис, с помощью которых налогоплательщики имеют возможность оперативно и качественно решать вопросы, связанные с запросами в налоговую службу.
Одними из самых популярных сервисов являются «Личные кабинеты» для всех категорий налогоплательщиков. Например, интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» функционирует уже 5 лет. Сегодня сервис позволяет получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налогов, об объектах движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, оплачивать налоги и задолженность в режиме онлайн и многое другое.
В новый год налоговики предлагают отправиться без долгов.
Есть ли статистика по использованию сервиса «Личный кабинет» и по его полезности?
– Сегодня «Личный кабинет» по достоинству оценен налогоплательщиками – число зарегистрированных пользователей по всей России составляет 23,6 млн граждан, из которых 63 тысячи – жители Псковской области. Я сам, как налогоплательщик, также пользуюсь этим сервисом и советую гражданам, которые еще его не используют, получить доступ к своему «Личному кабинету» и убедиться, что это гораздо удобнее, чем ходить в инспекцию.
Немаловажную роль для улучшения качества предоставления услуг играет обратная связь с налогоплательщиками и получение объективных оценок уровня обслуживания в налоговых инспекциях. Так, на сайте ФНС России на постоянной основе работает интернет-сервис «Анкетирование», с помощью которого любой налогоплательщик может выразить свое мнение о работе налоговых органов.
В завершение хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом! И поскольку как встретишь Новый год, так его и проведешь, хотелось бы пожелать всем встретить его без долгов. Чтобы в новогоднюю ночь к вам пришел Дед Мороз, а не судебный пристав, и для тех, кто запланировал отдых за рубежом, он не завершился бы задержанием на границе.
Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно на сайте ФНС России с помощью интернет-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также на сайте Федеральной службы судебных приставов с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».
Поэтому настоятельно рекомендую всем гражданам заранее погасить свои долги перед государством.
От всей души желаю счастья, крепкого здоровья и благополучия в новом году!
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