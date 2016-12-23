О нововведениях ФНС России, вступающих в силу в 2017 году, ​рассказал руководитель УФНС России по Псковской области



С нового года налоговая служба начнет администрировать страховые взносы.

В Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект о предоставлении налогового вычета плательщикам единого налога на вмененный доход, патентной системы налогообложения, которые не применяли ККТ по старому порядку и обязаны перейти на онлайн-кассы в 2018 году, в размере до 18 тысяч руб.



Информация с каждой кассы будет сразу поступать в налоговую.

С марта 2015 года налоговая служба организовала подключение единого бесплатного федерального номера 8-800-222-22-22, по которому можно получить информацию по наиболее актуальным вопросам налогового администрирования из любого региона России.



В новый год налоговики предлагают отправиться без долгов.



Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно на сайте ФНС России с помощью интернет-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также на сайте Федеральной службы судебных приставов с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».

Одним из лидеров среди федеральных органов исполнительной власти по внедрению информационных технологий является Федеральная налоговая служба. О том, как это позволяет справляться с реализацией большого количества функций, об интернет-сервисах, онлайн-кассах, результатах работы «Псковской правде» рассказал руководитель УФНС России по Псковской области– Так вышло, что работу налоговых органов в первую очередь оценивают по количественным показателям.За 11 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано более 15 млрд руб. налогов и сборов. Налоговыми органами обеспечен положительный темп роста поступлений к уровню 11 месяцев 2015 года – 109 %, прирост поступлений составил 1257 млн рублей.Основная доля доходов – 85 % поступлений консолидированного бюджета РФ – осталась на территории области. На долю федерального бюджета пришлось 15 %.По итогам 11 месяцев 2016 года доходы федерального бюджета составили более 2 млрд руб. и увеличились к уровню аналогичного периода 2015 года на 390 млн руб., или на 21 %. Это обусловлено ростом налоговой базы по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, и сокращением объемов его возмещения, а также ростом поступлений налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь и Республики Казахстан.Доходы консолидированного бюджета Псковской области за 11 месяцев 2016 года составили более 13 млрд руб. и увеличились на 7 % (или на 867 млн руб.), из которых в доход областного бюджета собрано порядка 10 млрд руб., в доходы местных бюджетов – 3 млрд рублей.– Одной из задач налоговой службы в новом году станет переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.Передача информации с ККТ в налоговые органы в режиме онлайн должна замкнуть цепь контроля за движением товара в розничной торговле, где сконцентрирован основной наличный оборот и высоки риски налоговых правонарушений. Именно на этот сегмент приходится большая часть недопоступлений налогов в местные бюджеты.После успешной реализации пилотного проекта в четырех регионах Российской Федерации внесены существенные изменения в законодательство о применении ККТ.В основе закона лежит идея сбора информации о денежных расчетах через ККТ в информационном «облаке». Это означает, что в момент совершения расчета информация по каждой кассе передается на сервер ФНС России и становится недоступной для незаконной корректировки.Мы активно готовимся к тому, что с 1 февраля 2017 года к системе добровольно присоединятся плательщики тех видов деятельности, для которых предусмотрена обязанность применять контрольно-кассовую технику.– В новом порядке можно будет использовать и «старые» кассы, для этого пользователю ККТ необходимо узнать, подлежит ли модернизации конкретная модель кассового аппарата, у производителя ККТ или в Центре технического обслуживания. По данным, полученным от производителей контрольно-кассовой техники, более 90 % моделей ККТ, используемых сейчас в России, поддается модернизации в соответствии с новыми требованиями.– Внедрение ККТ позволит плательщикам в режиме реального времени контролировать свой бизнес, работать в условиях честной конкурентной бизнес-среды за счет пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество.Кроме того, законопослушные налогоплательщики смогут избавиться от проверок, так как оперативное получение информации о расчетах обеспечивает соответствующую среду доверия. Налоговые проверки будут проводиться точечно. Если работаешь честно, меньше вероятность проверки ККТ.С 1 января 2017 года ФНС России приступает к администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в государственные внебюджетные фонды. Сергей Игоревич, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.– Новый порядок администрирования страховых взносов станет более комфортным для налогоплательщиков, поскольку существующие в настоящее время 4 основные формы расчетов по страховым взносам будут объединены в единый расчет. Кроме того, ФНС России создаст единый порядок и единые методологические правила при администрировании страховых взносов.Мы рассчитываем на эффективность этой меры за счет имеющейся практики администрирования НДФЛ, поскольку налоговая база по НДФЛ и страховым взносам практически идентична, а также за счет возможности комплексного подхода к проверкам, которые будут охватывать не отдельные налоги, а в целом хозяйствующий субъект.– Информационные технологии позволяют нам справляться с реализацией дополнительных функций. В частности, буквально за 6 месяцев был создан реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.Данный реестр формируется автоматически на основе сведений, которые уже имеются у контролирующих ведомств. Это данные из единых государственных реестров, сведения о среднесписочной численности работников, ежегодно представляемые в налоговые органы, а также налоговая отчетность плательщиков, позволяющая определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, и данные, в том числе предоставляемые в ФНС другими ведомствами. Таким образом, налогоплательщикам не нужно самим подавать заявления о включении в реестр и представлять иные документы, подтверждающие их статус субъекта малого или среднего предпринимательства.Все это существенно снижает административную нагрузку на бизнес.С точки зрения государственных услуг реестр представляет собой по сути три сервиса. Первый – общедоступный поиск, аналогичный сервису «Проверь себя и контрагента» с возможностью формирования выписки. Второй – зона авторизованного доступа для самих субъектов: предприниматели могут самостоятельно дополнить сведения о себе в реестре. И третий – для тех органов, которые уполномочены наряду с налоговой службой вести реестр.– Обеспечение взаимного доверия между бизнесом и налоговыми органами – одна из приоритетных задач, которые ставит перед собой ФНС России.Часть информации, которая хранится в налоговых органах, является общедоступной. На сегодняшний день ФНС России –один из лидеров по публикации открытых данных.1 июня 2016 года вступил в силу федеральный закон 134-ФЗ, который расширяет перечень сведений, не составляющих налоговую тайну. Например, это сведения о среднесписочной численности, о суммах задолженности по пеням и штрафам, о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.Закон предусматривает размещение информации в форме открытых данных на официальном сайте Федеральной налоговой службы.Сведения будут размещены в начале 2017 года – дело в том, что данный закон распространяется только на сведения за 2016 и последующие годы, которые, естественно, появятся только в 2017 году, и потребуется время, чтобы аккумулировать их по всей стране.Таким образом, налогоплательщики получат дополнительную возможность оценить риски при выборе контрагента.– В настоящее время Федеральная налоговая служба реализует принцип экстерриториальности – свободного доступа к информации и сервисам независимо от места регистрации и нахождения налогоплательщика. Для достижения этой цели ФНС России использует такие инструменты, как Единый контакт-центр, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также официальный интернет-сайт ФНС России.Для удобства налогоплательщиков расширяется количество оказываемых услуг в многофункциональных центрах.Также на сайте размещены 48 федеральных и 1 региональный электронный сервис, с помощью которых налогоплательщики имеют возможность оперативно и качественно решать вопросы, связанные с запросами в налоговую службу.Одними из самых популярных сервисов являются «Личные кабинеты» для всех категорий налогоплательщиков. Например, интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» функционирует уже 5 лет. Сегодня сервис позволяет получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налогов, об объектах движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, оплачивать налоги и задолженность в режиме онлайн и многое другое.– Сегодня «Личный кабинет» по достоинству оценен налогоплательщиками – число зарегистрированных пользователей по всей России составляет 23,6 млн граждан, из которых 63 тысячи – жители Псковской области. Я сам, как налогоплательщик, также пользуюсь этим сервисом и советую гражданам, которые еще его не используют, получить доступ к своему «Личному кабинету» и убедиться, что это гораздо удобнее, чем ходить в инспекцию.Немаловажную роль для улучшения качества предоставления услуг играет обратная связь с налогоплательщиками и получение объективных оценок уровня обслуживания в налоговых инспекциях. Так, на сайте ФНС России на постоянной основе работает интернет-сервис «Анкетирование», с помощью которого любой налогоплательщик может выразить свое мнение о работе налоговых органов.В завершение хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом! И поскольку как встретишь Новый год, так его и проведешь, хотелось бы пожелать всем встретить его без долгов. Чтобы в новогоднюю ночь к вам пришел Дед Мороз, а не судебный пристав, и для тех, кто запланировал отдых за рубежом, он не завершился бы задержанием на границе.Поэтому настоятельно рекомендую всем гражданам заранее погасить свои долги перед государством.От всей души желаю счастья, крепкого здоровья и благополучия в новом году!