Как сдерживали первый натиск врага



Мемориал в гдовской деревне Кобылье Городище на могиле начальника погранзаставы Красильникова, погибшего 11 июля 1941 года.

Первый бой

Голыми руками

Связи нет

У трассы на Ленинград пограничники задержали врага.

Скорбный список

Огонь по врагу

Переформирован

Со связками гранат в руках и без связи с командованием бойцы громили наступавшего врага.Для охраны государственной границы Советской Республики с Эстонией в 1924 году в Пскове был сформирован 9-й пограничный отряд войск ОГПУ. Основой его явились 6-й отдельный пограничный батальон войск ОГПУ Ленинградского округа и Псковский губернский ОГПУ. В состав отряда вошла и Чудская флотилия пограничных судов. Начальником отряда был назначен товарищ Соколов. Через два года отряд получил название 9-го Псковского пограничного отряда.На территории Псковской области граница с Прибалтийскими республиками, после вхождения их в состав СССР, была реорганизована в административную. Участок старой государственной границы СССР, оборудованный в инженерном отношении, по специальному Постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР, в соответствии с приказами НКВД 1939 года до начала Великой Отечественной войны оставался под охраной пограничных войск. Он стал именоваться «зоной пограничного заграждения». Была разработана и введена в действие специальная инструкция по охране зоны пограничного заграждения. Службу по охране зоны пограничного заграждения на западной границе СССР продолжал нести Псковский пограничный отряд.Охраняемый участок Псковского погранотряда увеличился за счет присоединения к нему семи постов и двух комендатур Гдовского, а также 14 застав Островского пограничных отрядов. Всего Псковский пограничный отряд принял под охрану участок границы протяженностью 55,970 км по суше и 107,799 км по воде.В составе отряда насчитывалось 9 пограничных комендатур и 39 пограничных застав, общей численностью 1049 человек. Начальником отряда был майор Дергачев, заместителем по политчасти – старший политрук Дядищев, начальником штаба – майор Углов.22 июня 1941 года в 6:00 личный состав отряда был приведен в полную боевую готовность. Гитлеровская Германия вероломно напала на СССР.На Прибалтику обрушился удар огромной силы. В конце июня подвижным соединениям армии вермахта удалось глубоко вклиниться в боевые порядки войск Северо-Западного фронта. В результате этого на стыке армий образовался разрыв. 8-я армия под командованием генерала Ф.С. Иванова отходила в Эстонию на Пярну и Тарту, а 27-я армия во главе с генералом Н.Э. Берзариным – на Опочку и Новоржев. Направление на Остров – Псков – Лугу оказалось открытым для врага.Первое появление противника на участке линии заграждения состоялось на позициях 9-й пограничной комендатуры Псковского пограничного отряда (комендант участка – капитан Ситенков). Комендатура имела истребительную группу в количестве 20 человек для борьбы с десантом противника. Только в районе деревни Вышгородок Абренского уезда (нынешний Пыталовский район Псковской области) пограничники уничтожили немецкий авиадесант, задержали 13 диверсантов.36-я застава 9-го пограничного отряда под командованием начальника заставы лейтенанта Самолюка дислоцировалась на восточном берегу реки Пелега, в районе села Кисели. Это на 25 км юго-западнее города Острова. Утром 2 июля 1941 года на западном берегу Пелеги появились передовые части противника: 5 танков, 2 бронемашины и взвод мотоциклистов. Застава приняла бой. Подпустив танки противника на близкое расстояние, пограничники открыли огонь. Бой длился 30 минут, противник потерял 15 солдат и одного офицера. Были подбиты 1 танк и 3 мотоцикла. Потери пограничников составили: 7 человек убитых (младший политрук Бройтман, старшина заставы Нагорский, красноармейцы Гайдай, Дорошенко, Дубровский, Макушенко и Шелкопляс) и 2 раненых (начальник заставы лейтенант Самолюк и командир отделения Михалюк).3 июля 1941 года группа пограничников во главе с заместителем начальника Псковского пограничного отряда по политчасти старшим политруком Дмитрием Трифоновичем Дядищевым и начальником отдела штаба майором Романовым вступила в бой с фашистами, обороняя Остров. Бой длился более 6 часов. Противник подтянул значительные силы пехоты, артиллерию и минометные батареи. Пограничники покинули город, когда в нем не осталось ни одного армейского подразделения. В ходе боя у реки Великой противник потерял убитыми 200 солдат и офицеров, было взорвано 2 немецких противотанковых орудия и выведено из строя 7 минометов. Группа пограничников потеряла 2 человек убитыми (среди них – старший политрук Дядищев), 6 ранеными и 4 пропавшими без вести.Отвага и смелость пограничников в единоборстве с танками противника изумляют. Связки гранат, противотанковые гранаты, бутылки с горючей смесью были главнейшим противотанковым оружием, от которого танки противника пылали, как факел.Оперативная сводка пограничного отряда за № 67 лаконично сообщала: «В ночь с 3-го на 4-е июля 1941 г. в направлении на город Остров появились разведывательные части противника. В районе Брянчаниново – Рудаково, 33-37 заставы ведут ожесточенные бои с разведгруппами противника.Несколько застав сожжено. Связи с заставами нет».К 4 июля большая часть подразделений отряда сосредоточилась в Пскове и его пригородах. С этого времени отряд стал подчиняться начальнику охраны войскового тыла Северо-Западного фронта.6 июля основной состав отряда был выведен из Пскова и занял оборону в 12 км восточнее города.9 июля немецкие войска заняли Псков.К 10 июля подразделения пограничного отряда расположились в лесу восточнее деревни Николаево, а южнее деревни Лудони Струго-Красненского района заняли оборону и приняли бой.Известны имена 180 пограничников, погибших в боях под Островом и Псковом, особенно у деревни Лудони. В скорбном списке 7 командиров, 8 политработников, 2 фельдшера, 7 сержантов, остальные – красноармейцы. Вот лишь некоторые имена погибших: начальник 8-й пограничной заставы мл. лейтенант Н.К. Красильников, интендант 3-го ранга отряда Ф.Д. Голубков, старший лейтенант И.Н. Семеренко – начальник погранзаставы, старший политрук Д.Т. Дядищев, лейтенант В.Е. Малярчук – начальник химслужбы отряда, красноармеец В.Ф. Густышев – уроженец деревни Горелый Дуб Ядровского сельсовета Псковского района, красноармейцы П.Н. Васильев, Н.Г. Никишев, М.И. Павлов – уроженцы Плюсского района, политрук П.Г. Бусоргин, лейтенант Д.Д. Коваль, красноармейцы И. Гайдарь, М.О. Квашук, Я.Ф. Кулик. Возможно, кто-то увидит среди этого списка фамилии своих родных.Через двое суток 9-й пограничный отряд вновь принял бой у деревни Новоселье. Авиация противника подвергла сильной бомбардировке участок обороны пограничников. Одновременно две роты автоматчиков при поддержке 10 танков наступали вдоль шоссе в направлении Новоселье. Встретив сопротивление, немцы усилили свою группировку. Подразделения отряда продолжали удерживать занимаемый рубеж обороны. Введя в бой свежие силы, противник вклинился в оборону и отрезал погранотряд от основных сил, однако в результате контратаки пограничникам удалось восстановить положение.В ходе боя у села Новоселье немецко-фашистские войска потеряли до 800 человек убитыми и ранеными, 2 танка и 2 минометные батареи. После этого боя 9-й пограничный отряд приводил подразделения в порядок, собирая разрозненные группы отступающих бойцов.11 июля, получив приказ об отступлении, пограничный отряд мелкими группами с боями стал отходить на северо-восток, забрав с собой раненых, оружие и боеприпасы.13 июля в штабе пограничного отряда был получен приказ начальника войск НКВД по охране тыла Северо-Западного фронта задержать продвижение противника, для чего занять рубеж обороны в районе реки Омуга у деревни Николаево (шоссе Псков – Ленинград). Для выполнения поставленной задачи была выделена оперативная группа в 50 человек под командованием капитана Курятникова.Подпустив врага на близкое расстояние, пограничники открыли огонь из орудий и пулеметов. После получасового боя, понеся потери, противник отошел. Бой длился свыше 3 часов. После получения приказа об отступлении пограничники отошли с занимаемых позиций.28 июля Псковский пограничный отряд был выведен в тыл 11-й армии для несения службы заграждения.Из оставшегося личного состава (всего 420 человек) 9-го Псковского пограничного отряда был сформирован 9-й отдельный пограничный заградительный батальон. Командиром назначен капитан Николаев.Приказом по войскам НКВД от 24 октября 1941 года 9-й Псковский пограничный отряд был переформирован в 9-й пограничный полк НКВД, подразделения которого несли службу заграждения и охраны тыла 11-й армии. Полком командовал подполковник Корчагин И.Х.В течение всего 1942 г. 9-й пограничный полк НКВД вел боевые действия на территории Ленинградской области: охранял тылы 11-й армии, готовил снайперов для фронта, проходивших стажировку на передовой.Бессмертный подвиг воинов-пограничников навсегда останется для нас нравственным ориентиром, примером подлинного патриотизма и беззаветного служения Отечеству.«Псковская правда» благодарит за помощь в подготовке материала Пограничное управление ФСБ России по Псковской области.