Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с сотрудниками АО «Газпром газораспределение Псков» провели традиционный рейд

Из общего количества отключенных абонентов более 70 отключены по двум причинам – наличию задолженности и отсутствию договора на ТО ВДГО.

По состоянию на 01.12.2016 г. сумма просроченной дебиторской задолженности у населения Псковской области составляет 5,5 млн рублей. Из нее просроченная дебиторская задолженность по Пскову и Псковскому району – 3,793 млн руб.

Каким образом можно заключить договор на ТО ВДГО?

Полезно

Важно

Кстати

Газовики напоминают: поводом для отключения газа могут стать не только долги, но и отсутствие договора на техническое обслуживание внутри-квартирного газового оборудования.5 декабря 2016 года принято постановление правительства, согласно которому за уклонение от заключения договора или недопуск в квартиру газовиков для проверки газового оборудования гражданам грозит штраф.– Если человек не заключил договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования либо препятствует его проведению, к нему могут быть применены штрафные санкции. Штраф для физических лиц – от одной тысячи рублей, – сообщила начальник группы по работе с дебиторской задолженностью службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков». – Она подчеркнула, что в компании всегда стараются идти навстречу абонентам, а отключение газа – это мера крайняя, вынужденная.– Если мы приехали на отключение и абонент готов сразу оплатить задолженность (через почту, банкомат, банк или даже онлайн), мы стараемся дать ему еще какое-то время.Так произошло во время последнего рейда в одном из домов на улице Николая Васильева в Пскове. В этой семье долг составлял уже 5,5 тысячи рублей. За газ здесь не платили с июля 2016 года, в квартире прописаны пять человек, платят по нормативу, установлены плита и газовая колонка, от того и набежала такая сумма. Перед угрозой отключения необходимая сумма сразу нашлась.Застать дома неплательщика удается не всегда. В одном из домов на улице Свердлова хозяин дверь приоткрыл, но впустить в дом газовиков отказался. У владельца этой квартиры задолженность 3,5 тысячи рублей, он не платит за газ с мая, да еще и числится в постоянных должниках.– Мы составим акт о недопуске в квартиру и направим его в суд, – предупредила должника Елена Платоненко. – Суд все равно обяжет впустить газовиков в квартиру, да еще возьмет за свои услуги госпошлину в семь тысяч рублей, эту сумму все равно потом взыщут приставы.Если вы длительное время отсутствовали дома, можно сделать перерасчет, и суммы долга в ваших квитанциях уменьшатся.Также, если семья относится к категории малоимущих, на оплату коммунальных услуг всегда можно получить субсидию.Для осуществления процедуры заключения договора на техобслуживание необходимо определиться со способом оформления договора:• собственник самостоятельно заключает договор со специализированной организацией (в данном случае это АО «Газпром газораспределение Псков»), обратившись в ближайший абонентский отдел, либо на сайте www.gro60.ru;• договор заключает УК, которой собственники квартир делегировали это право (подробный порядок прописан в разделе 3 постановления 410).Если собственник решил самостоятельно заключить договор на техобслуживание, то ему необходимо иметь при себе паспорт, свидетельство собственности на квартиру и паспорта на имеющееся в доме газовое оборудование (при отсутствии паспортов необходимо предоставить устные сведения о марке/типе/модели газового оборудования). Если выбор пал на сайт www.gro60.ru, то нужно заполнить необходимые графы в разделе «Подать заявку на ТО ВДГО». Позже абонента пригласят в офис для подписания договора.Т. 59-50-50 (или сайт pskovregiongaz.ru). По этому номеру можно выяснить, каким образом сделают перерасчет и какие документы для этого необходимо предоставить.Оплата планового ТО ВДГО (ВКГО) производится по факту выполненных работ согласно условиям заключенного договора. Стоимость работ по ТО ВКГО зависит от перечня и количества установленного оборудования.С января по ноябрь 2016 года поставку газа приостановили 331 абоненту с общей суммой задолженности 1,319 млн руб.