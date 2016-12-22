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Должникам за газ грозит отключение

22 Декабря 2016 - 09:37
Главная → Заметки → Общество
Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с сотрудниками АО «Газпром газораспределение Псков» провели традиционный рейд
Газовики напоминают: поводом для отключения газа могут стать не только долги, но и отсутствие договора на техническое обслуживание внутри-квартирного газового оборудования.

5 декабря 2016 года принято постановление правительства, согласно которому за уклонение от заключения договора или недопуск в квартиру газовиков для проверки газового оборудования гражданам грозит штраф.

– Если человек не заключил договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования либо препятствует его проведению, к нему могут быть применены штрафные санкции. Штраф для физических лиц – от одной тысячи рублей, – сообщила начальник группы по работе с дебиторской задолженностью службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Елена Платоненко. – Она подчеркнула, что в компании всегда стараются идти навстречу абонентам, а отключение газа – это мера крайняя, вынужденная. 

– Если мы приехали на отключение и абонент готов сразу оплатить задолженность (через почту, банкомат, банк или даже онлайн), мы стараемся дать ему еще какое-то время.
 

Из общего количества отключенных абонентов более 70 отключены по двум причинам – наличию задолженности и отсутствию договора на ТО ВДГО.


Так произошло во время последнего рейда в одном из домов на улице Николая Васильева в Пскове. В этой семье долг составлял уже 5,5 тысячи рублей. За газ здесь не платили с июля 2016 года, в квартире прописаны пять человек, платят по нормативу, установлены плита и газовая колонка, от того и набежала такая сумма. Перед угрозой отключения необходимая сумма сразу нашлась. 

Застать дома неплательщика удается не всегда. В одном из домов на улице Свердлова хозяин дверь приоткрыл, но впустить в дом газовиков отказался. У владельца этой квартиры задолженность 3,5 тысячи рублей, он не платит за газ с мая, да еще и числится в постоянных должниках. 

– Мы составим акт о недопуске в квартиру и направим его в суд, – предупредила должника Елена Платоненко. – Суд все равно обяжет впустить газовиков в квартиру, да еще возьмет за свои услуги госпошлину в семь тысяч рублей, эту сумму все равно потом взыщут приставы. 

Если вы длительное время отсутствовали дома, можно сделать перерасчет, и суммы долга в ваших квитанциях уменьшатся.
 

По состоянию на 01.12.2016 г. сумма просроченной дебиторской задолженности у населения Псковской области составляет 5,5 млн рублей. Из нее просроченная дебиторская задолженность по Пскову и Псковскому району – 3,793 млн руб.


Также, если семья относится к категории малоимущих, на оплату коммунальных услуг всегда можно получить субсидию. 
 

Каким образом можно заключить договор на ТО ВДГО?

Для осуществления процедуры заключения договора на техобслуживание необходимо определиться со способом оформления договора:

• собственник самостоятельно заключает договор со специализированной организацией (в данном случае это АО «Газпром газораспределение Псков»), обратившись в ближайший абонентский отдел, либо на сайте www.gro60.ru;

• договор заключает УК, которой собственники квартир делегировали это право (подробный порядок прописан в разделе 3 постановления 410).

Если собственник решил самостоятельно заключить договор на техобслуживание, то ему необходимо иметь при себе паспорт, свидетельство собственности на квартиру и паспорта на имеющееся в доме газовое оборудование (при отсутствии паспортов необходимо предоставить устные сведения о марке/типе/модели газового оборудования). Если выбор пал на сайт www.gro60.ru, то нужно заполнить необходимые графы в разделе «Подать заявку на ТО ВДГО». Позже абонента пригласят в офис для подписания договора.
 

Полезно

Т. 59-50-50 (или сайт pskovregiongaz.ru). По этому номеру можно выяснить, каким образом сделают перерасчет и какие документы для этого необходимо предоставить. 
 

Важно

Оплата планового ТО ВДГО (ВКГО) производится по факту выполненных работ согласно условиям заключенного договора. Стоимость работ по ТО ВКГО зависит от перечня и количества установленного оборудования.
 

Кстати

С января по ноябрь 2016 года поставку газа приостановили 331 абоненту с общей суммой задолженности 1,319 млн руб.
 

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