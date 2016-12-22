Согласительная комиссия работает над поправками в бюджет после его принятия в первом чтении

В непростом бюджете Псковской области на следующий год нашлись строчки не только на выполнение текущих социальных обязательств, но и на проекты, двигающие регион вперед.Бюджет Псковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении приняли депутаты областного Собрания.Общий объем доходов – 21 млрд 781,2 млн рублей, общий объем расходов – 23 млрд 977,1 млн рублей, дефицит – 2 млрд 189,9 млн рублей. Доходы консолидированного бюджета на 2017 год запланированы в размере 26 млрд 23,5 млн рублей, расходы – 28 млрд 534 млн рублей.Утвержденные в проекте цифры не окончательные. В течение финансового года регион ожидает поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета в размере 6 млрд рублей.Главный финансовый документ региона сохраняет социальную направленность, в структуре расходов в приоритете по-прежнему сферы здравоохранения, образования, социальной защиты.Перед вторым чтением бюджет пройдет горнило согласительной комиссии, которая подготовит поправки. В нее входят 10 человек, в равном количестве депутаты и представители администрации области. Районы с правом совещательного голоса представит один из членов Ассоциации муниципальных образований.– Общими усилиями мы сможем удержать финансовую ситуацию, чтобы жители области не почувствовали на себе ухудшения финансового положения. Справедливости ради надо сказать, что бюджет непростой, – отметил председатель областного Собрания, – тем не менее есть уверенность, что в течение следующего года дополнительно поступят в виде безвозмездных поступлений более шести миллиардов рублей. Это позволит нам не только обеспечить текущие расходы, но и работать над инвестициями, над теми инфраструктурными проектами, которые были начаты в 2015-2016 годах, которые необходимо закончить. Это и онкологический центр, и строящийся перинатальный центр. Сейчас мы закончим строительство школы в деревне Борисовичи, начнем новое строительство школы в Великих Луках. Мы не только обеспечиваем текущую деятельность бюджетных учреждений, не только выполняем социальные обязательства, но еще и думаем над тем, чтобы область наша развивалась.