Бюджет-2017: На что потратят основные средства
Согласительная комиссия работает над поправками в бюджет после его принятия в первом чтении
В непростом бюджете Псковской области на следующий год нашлись строчки не только на выполнение текущих социальных обязательств, но и на проекты, двигающие регион вперед.
Бюджет Псковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении приняли депутаты областного Собрания.
Общий объем доходов – 21 млрд 781,2 млн рублей, общий объем расходов – 23 млрд 977,1 млн рублей, дефицит – 2 млрд 189,9 млн рублей. Доходы консолидированного бюджета на 2017 год запланированы в размере 26 млрд 23,5 млн рублей, расходы – 28 млрд 534 млн рублей.
Утвержденные в проекте цифры не окончательные. В течение финансового года регион ожидает поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета в размере 6 млрд рублей.
Главный финансовый документ региона сохраняет социальную направленность, в структуре расходов в приоритете по-прежнему сферы здравоохранения, образования, социальной защиты.
Перед вторым чтением бюджет пройдет горнило согласительной комиссии, которая подготовит поправки. В нее входят 10 человек, в равном количестве депутаты и представители администрации области. Районы с правом совещательного голоса представит один из членов Ассоциации муниципальных образований.
– Общими усилиями мы сможем удержать финансовую ситуацию, чтобы жители области не почувствовали на себе ухудшения финансового положения. Справедливости ради надо сказать, что бюджет непростой, – отметил председатель областного Собрания Александр Котов, – тем не менее есть уверенность, что в течение следующего года дополнительно поступят в виде безвозмездных поступлений более шести миллиардов рублей. Это позволит нам не только обеспечить текущие расходы, но и работать над инвестициями, над теми инфраструктурными проектами, которые были начаты в 2015-2016 годах, которые необходимо закончить. Это и онкологический центр, и строящийся перинатальный центр. Сейчас мы закончим строительство школы в деревне Борисовичи, начнем новое строительство школы в Великих Луках. Мы не только обеспечиваем текущую деятельность бюджетных учреждений, не только выполняем социальные обязательства, но еще и думаем над тем, чтобы область наша развивалась.
Бюджет Псковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении приняли депутаты областного Собрания.
Общий объем доходов – 21 млрд 781,2 млн рублей, общий объем расходов – 23 млрд 977,1 млн рублей, дефицит – 2 млрд 189,9 млн рублей. Доходы консолидированного бюджета на 2017 год запланированы в размере 26 млрд 23,5 млн рублей, расходы – 28 млрд 534 млн рублей.
Утвержденные в проекте цифры не окончательные. В течение финансового года регион ожидает поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета в размере 6 млрд рублей.
Главный финансовый документ региона сохраняет социальную направленность, в структуре расходов в приоритете по-прежнему сферы здравоохранения, образования, социальной защиты.
Перед вторым чтением бюджет пройдет горнило согласительной комиссии, которая подготовит поправки. В нее входят 10 человек, в равном количестве депутаты и представители администрации области. Районы с правом совещательного голоса представит один из членов Ассоциации муниципальных образований.
– Общими усилиями мы сможем удержать финансовую ситуацию, чтобы жители области не почувствовали на себе ухудшения финансового положения. Справедливости ради надо сказать, что бюджет непростой, – отметил председатель областного Собрания Александр Котов, – тем не менее есть уверенность, что в течение следующего года дополнительно поступят в виде безвозмездных поступлений более шести миллиардов рублей. Это позволит нам не только обеспечить текущие расходы, но и работать над инвестициями, над теми инфраструктурными проектами, которые были начаты в 2015-2016 годах, которые необходимо закончить. Это и онкологический центр, и строящийся перинатальный центр. Сейчас мы закончим строительство школы в деревне Борисовичи, начнем новое строительство школы в Великих Луках. Мы не только обеспечиваем текущую деятельность бюджетных учреждений, не только выполняем социальные обязательства, но еще и думаем над тем, чтобы область наша развивалась.
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