Избирком расформирован. Да здравствует Избирком!
Первого среди равных выбрали на ближайшие пять лет
Члены новой Избирательной комиссии Псковской области выбрали председателя. Его кандидатуру ранее рекомендовала Центральная избирательная комиссия РФ. Сюрпризов не случилось, Избирком вновь возглавил Николай Цветков.
«Выборы дают возможность гражданам влиять на жизнь своей страны! У тебя есть голос!» – гласила надпись в зале, где 14 декабря впервые собрались члены вновь сформированной Избирательной комиссии Псковской области. Голоса в этот день потребовались их собственные. Выбирали председателя.
– За последние несколько лет в регионе прошел ряд избирательных кампаний регионального, федерального и муниципального уровней, – напомнил Максим Жаворонков, исполняющий полномочия губернатора Псковской области. – Во всех случаях избирательный процесс проходил открыто, легитимно, на самом высоком уровне. На мой взгляд, это является результатом работы предыдущего состава комиссии. В будущем году в 23 муниципальных образованиях нам предстоят выборы глав и депутатов, в 18-м году – выборы президента РФ. Учитывая преемственность состава Избирательной комиссии, уверен, что выборы пройдут так же открыто и конкурентно.
Члены комиссии представляют 8 политических партий и объединений, то есть блюдут интересы не только тех избирателей, кто сумел продвинуть своего кандидата в областное Собрание. Там, напомним, партий всего пять. Член Центральной избирательной комиссии Александр Клюкин, курирующий наш регион, отметил, что «не каждая область может этим похвалиться». Подобное разнообразие мнений наблюдается, кроме Пскова, еще только в Белгороде.
– Это говорит о политической зрелости руководства области, – считает Александр Клюкин. – Избирательная комиссия не чурается работы с небольшими партиями. Знаю, как в других областях председатели комиссий позволяют себе высокомерные высказывания про непарламентские партии, да и про парламентские тоже. А основная суть работы состоит в том, чтобы быть со всеми на равных. Никому не давать преференций, исполнять закон, не переходить граней, делать возможной работу всех в одинаковых условиях.
– Не говорю про кляузы и эмоциональные письма, – пояснил Клюкин. – Если эти жалобы имели под собой основу, то получали адекватную оценку Избирательной комиссии Псковской области. То есть была реакция, были исправлены ошибки.
Он напомнил, что центральный аппарат, в случае чего, ошибки поправит, а политическая разнонаправленность членов Избиркома поможет их не допускать.
Про ошибки говорил и Максим Жаворонков:
– Каких-то недостатков и ошибок не совершает только тот, кто вообще не работает, ничего не делает. Безусловно, ошибки есть, были и будут в работе избирательной системы Псковской области и в деятельности Избирательной комиссии. Но я в этом страшного ничего не вижу. Эти ошибки правоприменительными органами выявляются, мы смело о них говорим и их устраняем.
– Немаловажную роль играет личность председателя, как все мы понимаем, – сказал председатель Псковского областного Собрания.
В качестве формальности у кандидата спросили, не берет ли он самоотвод.
– В случае если члены комиссии окажут мне доверие, почту за честь быть первым среди равных в вашем коллективе, – самоотвода от Николая Цветкова не последовало.
На заседании из 14 членов комиссии присутствовали 13. Все они отдали свои голоса Николаю Цветкову.
– Считаю возможным на ближайшем заседании Избирательной комиссии предложить концепцию развития избирательной системы Псковской области, – сразу после избрания наметил перспективы работы председатель.
– Мне нравится настрой, с которым проходит заседание. Без пафоса, лишних заявлений. Все понимают, что впереди предстоит большая работа, – нацелил Александр Клюкин.
Он обещал приезжать в Псковскую область «чуть чаще» предыдущего куратора.
Список членов Избирательной комиссии Псковской области 2016-2021 гг.
Утверждены губернатором:
Николай Цветков
Виктор Асадчий
Андрей Карпов
Татьяна Лупоносова
Илья Можаев
Алексей Синдеев
Дмитрий Хритоненков
Утверждены областным Собранием:
Михаил Иванов
Сергей Ковальчук
Константин Калиниченко
Павел Левенков
Елена Маятникова
Иван Патлач
Василий Темин
«Выборы дают возможность гражданам влиять на жизнь своей страны! У тебя есть голос!» – гласила надпись в зале, где 14 декабря впервые собрались члены вновь сформированной Избирательной комиссии Псковской области. Голоса в этот день потребовались их собственные. Выбирали председателя.
Принцип преемственностиКомиссия наполовину сформирована губернатором, наполовину – областным Собранием депутатов. Всего 14 человек. Работать им предстоит ближайшие пять лет, до 2021 года. Это значит, что именно эти люди будут считать итоги предстоящих президентских выборов, следующих губернаторских и организовывать следующую думскую кампанию. Подавляющее большинство входили в состав предыдущей комиссии, «новеньких» всего двое. Дмитрий Хритоненков и Елена Маятникова сменили Алевтину Яковлеву и Владимира Борачука.
– За последние несколько лет в регионе прошел ряд избирательных кампаний регионального, федерального и муниципального уровней, – напомнил Максим Жаворонков, исполняющий полномочия губернатора Псковской области. – Во всех случаях избирательный процесс проходил открыто, легитимно, на самом высоком уровне. На мой взгляд, это является результатом работы предыдущего состава комиссии. В будущем году в 23 муниципальных образованиях нам предстоят выборы глав и депутатов, в 18-м году – выборы президента РФ. Учитывая преемственность состава Избирательной комиссии, уверен, что выборы пройдут так же открыто и конкурентно.
Члены комиссии представляют 8 политических партий и объединений, то есть блюдут интересы не только тех избирателей, кто сумел продвинуть своего кандидата в областное Собрание. Там, напомним, партий всего пять. Член Центральной избирательной комиссии Александр Клюкин, курирующий наш регион, отметил, что «не каждая область может этим похвалиться». Подобное разнообразие мнений наблюдается, кроме Пскова, еще только в Белгороде.
– Это говорит о политической зрелости руководства области, – считает Александр Клюкин. – Избирательная комиссия не чурается работы с небольшими партиями. Знаю, как в других областях председатели комиссий позволяют себе высокомерные высказывания про непарламентские партии, да и про парламентские тоже. А основная суть работы состоит в том, чтобы быть со всеми на равных. Никому не давать преференций, исполнять закон, не переходить граней, делать возможной работу всех в одинаковых условиях.
Адекватная оценкаСтоличный контролер, под надзором которого находятся еще семь регионов, обратил внимание на наименьшее количество жалоб по существу из Псковской области, поступивших в ЦИК во время прошедших думских выборов.
– Не говорю про кляузы и эмоциональные письма, – пояснил Клюкин. – Если эти жалобы имели под собой основу, то получали адекватную оценку Избирательной комиссии Псковской области. То есть была реакция, были исправлены ошибки.
Он напомнил, что центральный аппарат, в случае чего, ошибки поправит, а политическая разнонаправленность членов Избиркома поможет их не допускать.
Про ошибки говорил и Максим Жаворонков:
– Каких-то недостатков и ошибок не совершает только тот, кто вообще не работает, ничего не делает. Безусловно, ошибки есть, были и будут в работе избирательной системы Псковской области и в деятельности Избирательной комиссии. Но я в этом страшного ничего не вижу. Эти ошибки правоприменительными органами выявляются, мы смело о них говорим и их устраняем.
ЕдиногласноРанее ЦИК на своем заседании рекомендовал Избирательной комиссии Псковской области избрать председателем Николая Цветкова, работавшего в этой должности и в прошлом составе. Эту рекомендацию привез с собой Александр Клюкин, она была поддержана Максимом Жаворонковым и главой регионального парламента Александром Котовым.
– Немаловажную роль играет личность председателя, как все мы понимаем, – сказал председатель Псковского областного Собрания.
В качестве формальности у кандидата спросили, не берет ли он самоотвод.
– В случае если члены комиссии окажут мне доверие, почту за честь быть первым среди равных в вашем коллективе, – самоотвода от Николая Цветкова не последовало.
На заседании из 14 членов комиссии присутствовали 13. Все они отдали свои голоса Николаю Цветкову.
– Считаю возможным на ближайшем заседании Избирательной комиссии предложить концепцию развития избирательной системы Псковской области, – сразу после избрания наметил перспективы работы председатель.
– Мне нравится настрой, с которым проходит заседание. Без пафоса, лишних заявлений. Все понимают, что впереди предстоит большая работа, – нацелил Александр Клюкин.
Он обещал приезжать в Псковскую область «чуть чаще» предыдущего куратора.
Конкретно
Список членов Избирательной комиссии Псковской области 2016-2021 гг.
Утверждены губернатором:
Николай Цветков
Виктор Асадчий
Андрей Карпов
Татьяна Лупоносова
Илья Можаев
Алексей Синдеев
Дмитрий Хритоненков
Утверждены областным Собранием:
Михаил Иванов
Сергей Ковальчук
Константин Калиниченко
Павел Левенков
Елена Маятникова
Иван Патлач
Василий Темин
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