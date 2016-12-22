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​Псковские мотоциклисты отпразднуют Новый год с детьми из Опочецкой школы-интерната

19 Декабря 2016 - 18:33
Главная → Заметки → Общество → Новый год
Вместе они будут запускать фейерверки и пить чай

Поздравить ребят с наступающими новогодними праздниками представители мотоклуба «Позитивная механика» ездят уже девять лет. Вот и в ближайшую субботу, 24 декабря, они приглашены на новогоднюю елку в школу-интернат.

- Посмотрим по погоде, - говорит лидер мотоклуба Алексей Алексеев. - Если подморозит и выпадет снег, то возьмем с собой квадрацикл, мотоцикл, снегоход и ребят покатаем. Но это, если получится. А так обязательно будем вместе запускать фейерверки, пить чай и общаться. Ребята всегда к встрече с нами готовятся – что-то рисуют, придумывают. Псковские мотоциклисты тоже в долгу не остаются – успевают обсудить важные и интересные для ребят вопросы, поиграть с ними и подарить подарки.

- Мы о чем-то беседуем, что-то обсуждаем. Для них важно, что приезжают люди со стороны, что-то рассказать или узнать мнение можно не только у воспитателей. Некоторые ребята нам уже как родные стали, мы знаем, как их зовут, чем они увлекаются.
 

Члены мотоклуба «Позитивная механика» ездят к детям из Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья дважды в год – зимой и летом. Их дружба длится уже 9 лет.

Псковские мотоциклисты каждый раз, когда едут в гости к своим подопечным, везут подарки. В этом году это будут конфеты.

- Так как в этот интернат мы ездим довольно давно, то уже дарили ребятам телевизоры, DVD –плейеры и много чего еще. Теперь решили порадовать ребят сладкими подарками.
 


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