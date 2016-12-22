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Представители малых народов России приедут в гости к сето

16 Декабря 2016 - 09:01
Главная → Заметки → Общество
Совет Ассоциации финно-угорских народов проведет заседание президиума в Псковской области
Ассоциация финно-угорских народов – межрегиональная организация, включающая в себя представителей 18 народов и народностей. Решение о ее визите в наш регион принято в Ульяновске, на заседании совета Ассоциации, в котором приняла участие председатель общественной организации «Этнокультурное общество народа cето» Хелью Маяк.

– 10 декабря в Ульяновске проходил совет Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации. Я являюсь членом ассоциации от Псковской области уже второй созыв. В совет входит 45 человек от разных регионов, где живут финно-угорские народы. Совет обсуждал вопросы работы с малочисленными финно-угорскими народами, был принят рабочий план на следующий год. Нам приятно, что заседание президиума Ассоциации финно-угорских народов РФ пройдет в августе у нас, – сообщила она.

Планируется, что помимо официального мероприятия представители президиума побывают на фестивале «Сетомаа. Семейные встречи». В 2017 году уникальный этнокультурный форум, ежегодно собирающий носителей культуры сето, их семьи, творческие коллективы и мастеров, сохраняющих и возрождающих традиции малого народа, пройдет в д. Сигово в 10-й раз. 
 

На фестивале «Сетомаа» собираются все носители культуры.

Хелью Маяк также рассказала, что в рамках мероприятий в Ульяновске представителям финно-угорских народов России показали уроки по обучению школьников мордовскому языку: 

– В Ульяновской области, помимо русских, живут народы эрзю и мокшу, их около 60 тысяч. Мордовский язык и историю изучают в ряде школ региона, внедряется система изучения мордовского языка через интернет, и разрабатывается онлайн-программа для возможности изучения мордовского языка как молодыми, так и взрослыми людьми. Нам показывали онлайн-уроки по обучению детей мордовскому языку. 

Также делегация Ассоциации финно-угорских народов побывала на церемонии открытия портрета представителя мордовского народа – академика РАСХН Николая Немцева в Галерее знаменитых земляков Симбирской губернии и посетила центральную библиотеку Ульяновска, где по традиции представители делегации передали в фонд учреждения книги о своих народах. Хелью Маяк подарила библиотеке издания о народе сето, а также книги об Изборске и Печорах.
 

Язык сето передается из уст в уста.

По словам Хелью Маяк, у финно-угорских народов много общего. Например, в национальных нарядах присутствуют монетные украшения, есть определенное сходство в орнаментах и узорах на одежде. Но в то же время у каждого народа много своих особенных традиций, которые они стараются передать от поколения к поколению. 

– Что я еще переняла от своих родителей? Как готовить традиционные блюда, как дом к празднику убирать и половики стелить. В других семьях тоже что-то стараются передавать, – говорит она. – Так, к Рождеству мы забиваем поросенка, делаем кровяные колбаски. Внучка умеет тыквенный компот делать. Кисель пока варить не научилась. Другие семьи учат детей исполнению сетоских песен, вязанию или плетению кружев. Чему можем – учим.
 

Кстати


Язык сето, тоже относящийся к финно-угорской языковой группе, в школах изучается, но только факультативно. 

– У нас письменности никогда не было, чтобы официально преподавать сетоский язык. А разговорный язык всегда передавался из уст в уста в семьях. Тем не менее в Печорской лингвистической гимназии язык сето изучают факультативно, учат детей нашим песням, рассказывают о традициях нашего народа. В школе даже один из классов оформлен в стиле сетоской избы. 

Также изучают сетоский язык и в филиале Печорской школы №3 – Митковицкой основной школе.

– В сетоских семьях еще говорят на нашем языке. В смешанных семьях в основном общаются на русском. Но кто хочет – тот учит сетоский язык, – отмечает Хелью Маяк. По ее словам, даже у таких больших народов, как мордва, есть проблемы с сохранением языка, несмотря на то что они плотно занимаются обучением детей мордовскому языку. – А нас только 200 человек, и то мы много делаем. 
 

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