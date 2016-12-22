Псковская школа выиграла миллион рублей из федерального бюджета



Старшеклассники включены в проект наравне с педагогами.

Целью программы является создание условий для эффективного развития российского образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.

Кстати

Татьяна Сидорова

Многопрофильный правовой лицей № 8 из Пскова стал единственным в регионе победителем конкурсного отбора Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (ФЦПРО). Школе предоставлен грант в размере одного миллиона рублей. «Псковская правда» узнала, чем отличился лицей, куда потратил деньги и как другим школам стать участниками программы.– Конкурс о предоставлении грантов лучшим образовательным организациям страны был объявлен в апреле, в мае мы уже подали заявку и собрали все документы, – говорит замдиректора по научно-методической работе МПЛ № 8. – Это стало возможным только благодаря тому, что нашим коллективом накоплен огромный опыт по системе гражданско-правового образования, и получение данного гранта стало логическим продолжением работы лицея по выбранному направлению. Теперь наш лицей – центр гражданско-правового образования.На конкурс лицей представил проект под названием «МБОУ «МПЛ № 8» – центр гражданско-правового образования и социализации учащихся города Пскова». Особенностью проекта является то, что в него включаются все участники образовательных отношений: педагоги, обучающиеся, родители, администрация. Одна из главных задач проекта – создание городского центра гражданско-правового образования. Педагоги лицея планируют сформировать сетевое сообщество по данному направлению инновационной деятельности.Куратор проекта, его идейный вдохновитель и заместитель директора лицея по научно-методической работе Вера Деричева рассказала о том, какие мероприятия уже реализованы в рамках проекта:– На базе лицея прошли четыре городских семинара для учителей и учащихся, на которых мы делились опытом работы по системе гражданско-правового образования, знакомили коллег и старшеклассников города с нашей системой школьного самоуправления «Я – гражданин», также были организованы областные курсы повышения квалификации педагогов «Воспитание детей в контексте ФГОС». В ноябре прошли два вебинара, на которых обсуждались требования федерального государственного образовательного стандарта и социализация учащихся. В общей сложности в мероприятиях приняло участие около 300 педагогов города Пскова. Впереди еще много работы, у нас большие планы.В частности, лицей планирует выпустить серию методических пособий о работе лицея по системе гражданско-правового образования, продолжать делиться опытом работы с коллегами города и области, и конечно, в следующем году работа созданного Центра продолжится.– Первым делом мы выбрали специальное помещение для Центра, где педагоги школ города могут получать ответы на все вопросы по гражданско-правовому воспитанию школьников, и занялись его переоборудованием: поменяли окна, потолок, пол, закупили часть мебели, канцелярские товары. Купили оборудования на 250 тысяч рублей: цифровую фотокамеру, мощный компьютер, мини-типографию, микшер, колонки, микрофоны и интернет-оболочку для проведения вебинаров, – рассказала директор лицеяо том, на что пошли средства гранта. – Мы постарались создать благоприятные, комфортные условия для работы педагогов. В дальнейшем предполагаем, помимо вебинаров, которые уже проводятся, организовать онлайн-видеоконференции со школами других регионов, сейчас как раз работаем над этой задачей.Жизнь в школе в буквальном смысле кипит: уроки, в том числе интерактивные (например, урок истории лицея), традиционные внеклассные мероприятия годового круга, а еще заседания органов законодательной, исполнительной и судебной власти лицея, посвящение в лицеисты, учеба общелицейского актива, творческие объединения 1-5-х классов, совместные заседания научно-методического совета педагогов и школьного научного общества учащихся и много чего еще. На педагогов легла дополнительная нагрузка, ведь теперь именно к ним идут коллеги из других школ, чтобы набраться опыта и повысить свой профессиональный уровень. Нелегко это – быть образцовой школой, миллион «разлетится» быстро, а отчитываться за него придется долго, как и остальным 399 школам России, выигравшим грант.Другие образовательные учреждения региона также могут стать участниками конкурсного отбора на получение гранта Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Еще 4 года подряд можно принимать участие в конкурсе, кстати, не только по коллективным, но и по индивидуальным заявкам. Подробности вы можете найти на сайте Министерства образования и науки РФ минобрнауки.