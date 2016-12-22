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Народные герои

15 Декабря 2016 - 09:57
Главная → Заметки → Общество → Народное признание – 2016
Продолжается выдвижение претендентов на получение премии «Народное признание»
В числе номинантов – герои публикаций «Псковской правды».

В частности, тренер по фигурному катанию Анастасия Хрипкова. Весной ее воспитанники участвовали в «Беломорских играх» – зимнем физкультурно-спортивном празднике в Архангельске. 

– Это хороший стимул для спортсменов. По итогам выступлений, а катали они и короткую, и произвольную программы, ребята оказались в середине турнирной таблицы, – рассказывает Анастасия Хрипкова. – Считаю, что для первого раза это неплохие результаты.

Другой претендент на победу – пенсионер из Тямши Владимир Трофимов, который возродил футбол в этом населенном пункте. Собранная им команда «Факел» четыре года боролась за попадание в чемпионат области, а сегодня они – действующие чемпионы. 

Владимир Васильевич – фанат футбола. Родился в Острове, вырос рядом со стадионом, поэтому все детство и юность провел на футбольном поле. И хотя работа его никак не была связана с этим видом спорта – работал старшим оператором в котельной – любовь к футболу пронес через всю жизнь.
Авария, в которой здорово пострадал, изменила его жизнь. Пришлось выйти досрочно на пенсию по инвалидности. С семьей переехал в Тямшу и здесь – о чудо! – смог вернуться к любимому занятию. 

Также на премию номинирован педагог дополнительного образования ОСП «Районный Дом детского творчества», тренер Игорь Тезнев, во многом благодаря которому в Печорском детском саду появился каток. Печорская «Звездочка» – единственный детский сад в регионе, где совершенно бесплатно всех воспитанников учат кататься на коньках. Причем круглый год. Площадка с синтетическим льдом, площадью 84 кв. метра, была оборудована в конце апреля, а 10 мая состоялось первое занятие. К катку относятся бережно: в уличной обуви на него не пускают, после занятий чистят пылесосом, а в конце каждого месяца обрабатывают раствором для лучшего скольжения. Срок эксплуатации покрытия – 5 лет. Затем его можно перевернуть и еще столько же заниматься.

Выдвинут на соискание премии «Народное признание» и другой проект из района – бассейн в Порхове. Его построили два друга – Сергей Быков и Михаил Соколов

– Решение о строительстве было принято от обиды за наш город, – рассказывает Сергей Быков. – В Москве, Питере и даже в Пскове строятся бассейны, ледовые дворцы, спортивные комплексы, а в нашем городе ничего нет. Чем наши дети хуже, чем живущие в Пскове или Питере? От людей, живущих в Порхове, постоянно слышишь, что сходить некуда, скучно, свободное время провести негде. 

Сейчас бассейн пользуется спросом не только у порховчан, но и у жителей окрестных районов. Поплавать туда едут даже псковичи.
 

Справка

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты – Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения ее обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600. В прошлом году номинировались 109 псковичей.

Выдвижение номинантов продолжается до 26 декабря на сайте Псковского агентства информации. В этом году победителей выберут в 11 номинациях. Их определят в два этапа, к народному голосованию добавят баллы от жюри. Имена победителей объявят на церемонии в феврале.
 

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