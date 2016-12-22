Народные герои
15 Декабря 2016 - 09:57Главная → Заметки → Общество → Народное признание – 2016
Продолжается выдвижение претендентов на получение премии «Народное признание»
В числе номинантов – герои публикаций «Псковской правды».
В частности, тренер по фигурному катанию Анастасия Хрипкова. Весной ее воспитанники участвовали в «Беломорских играх» – зимнем физкультурно-спортивном празднике в Архангельске.
– Это хороший стимул для спортсменов. По итогам выступлений, а катали они и короткую, и произвольную программы, ребята оказались в середине турнирной таблицы, – рассказывает Анастасия Хрипкова. – Считаю, что для первого раза это неплохие результаты.
Другой претендент на победу – пенсионер из Тямши Владимир Трофимов, который возродил футбол в этом населенном пункте. Собранная им команда «Факел» четыре года боролась за попадание в чемпионат области, а сегодня они – действующие чемпионы.
Владимир Васильевич – фанат футбола. Родился в Острове, вырос рядом со стадионом, поэтому все детство и юность провел на футбольном поле. И хотя работа его никак не была связана с этим видом спорта – работал старшим оператором в котельной – любовь к футболу пронес через всю жизнь.
Авария, в которой здорово пострадал, изменила его жизнь. Пришлось выйти досрочно на пенсию по инвалидности. С семьей переехал в Тямшу и здесь – о чудо! – смог вернуться к любимому занятию.
Также на премию номинирован педагог дополнительного образования ОСП «Районный Дом детского творчества», тренер Игорь Тезнев, во многом благодаря которому в Печорском детском саду появился каток. Печорская «Звездочка» – единственный детский сад в регионе, где совершенно бесплатно всех воспитанников учат кататься на коньках. Причем круглый год. Площадка с синтетическим льдом, площадью 84 кв. метра, была оборудована в конце апреля, а 10 мая состоялось первое занятие. К катку относятся бережно: в уличной обуви на него не пускают, после занятий чистят пылесосом, а в конце каждого месяца обрабатывают раствором для лучшего скольжения. Срок эксплуатации покрытия – 5 лет. Затем его можно перевернуть и еще столько же заниматься.
Выдвинут на соискание премии «Народное признание» и другой проект из района – бассейн в Порхове. Его построили два друга – Сергей Быков и Михаил Соколов.
– Решение о строительстве было принято от обиды за наш город, – рассказывает Сергей Быков. – В Москве, Питере и даже в Пскове строятся бассейны, ледовые дворцы, спортивные комплексы, а в нашем городе ничего нет. Чем наши дети хуже, чем живущие в Пскове или Питере? От людей, живущих в Порхове, постоянно слышишь, что сходить некуда, скучно, свободное время провести негде.
Сейчас бассейн пользуется спросом не только у порховчан, но и у жителей окрестных районов. Поплавать туда едут даже псковичи.
Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения ее обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600. В прошлом году номинировались 109 псковичей.
Выдвижение номинантов продолжается до 26 декабря на сайте Псковского агентства информации. В этом году победителей выберут в 11 номинациях. Их определят в два этапа, к народному голосованию добавят баллы от жюри. Имена победителей объявят на церемонии в феврале.
В частности, тренер по фигурному катанию Анастасия Хрипкова. Весной ее воспитанники участвовали в «Беломорских играх» – зимнем физкультурно-спортивном празднике в Архангельске.
– Это хороший стимул для спортсменов. По итогам выступлений, а катали они и короткую, и произвольную программы, ребята оказались в середине турнирной таблицы, – рассказывает Анастасия Хрипкова. – Считаю, что для первого раза это неплохие результаты.
Другой претендент на победу – пенсионер из Тямши Владимир Трофимов, который возродил футбол в этом населенном пункте. Собранная им команда «Факел» четыре года боролась за попадание в чемпионат области, а сегодня они – действующие чемпионы.
Владимир Васильевич – фанат футбола. Родился в Острове, вырос рядом со стадионом, поэтому все детство и юность провел на футбольном поле. И хотя работа его никак не была связана с этим видом спорта – работал старшим оператором в котельной – любовь к футболу пронес через всю жизнь.
Авария, в которой здорово пострадал, изменила его жизнь. Пришлось выйти досрочно на пенсию по инвалидности. С семьей переехал в Тямшу и здесь – о чудо! – смог вернуться к любимому занятию.
Также на премию номинирован педагог дополнительного образования ОСП «Районный Дом детского творчества», тренер Игорь Тезнев, во многом благодаря которому в Печорском детском саду появился каток. Печорская «Звездочка» – единственный детский сад в регионе, где совершенно бесплатно всех воспитанников учат кататься на коньках. Причем круглый год. Площадка с синтетическим льдом, площадью 84 кв. метра, была оборудована в конце апреля, а 10 мая состоялось первое занятие. К катку относятся бережно: в уличной обуви на него не пускают, после занятий чистят пылесосом, а в конце каждого месяца обрабатывают раствором для лучшего скольжения. Срок эксплуатации покрытия – 5 лет. Затем его можно перевернуть и еще столько же заниматься.
Выдвинут на соискание премии «Народное признание» и другой проект из района – бассейн в Порхове. Его построили два друга – Сергей Быков и Михаил Соколов.
– Решение о строительстве было принято от обиды за наш город, – рассказывает Сергей Быков. – В Москве, Питере и даже в Пскове строятся бассейны, ледовые дворцы, спортивные комплексы, а в нашем городе ничего нет. Чем наши дети хуже, чем живущие в Пскове или Питере? От людей, живущих в Порхове, постоянно слышишь, что сходить некуда, скучно, свободное время провести негде.
Сейчас бассейн пользуется спросом не только у порховчан, но и у жителей окрестных районов. Поплавать туда едут даже псковичи.
СправкаУчредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты – Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».
Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения ее обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600. В прошлом году номинировались 109 псковичей.
Выдвижение номинантов продолжается до 26 декабря на сайте Псковского агентства информации. В этом году победителей выберут в 11 номинациях. Их определят в два этапа, к народному голосованию добавят баллы от жюри. Имена победителей объявят на церемонии в феврале.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
22 Декабря 2016
- Иллюстратор Ольга Дроздова покажет свои работы на ярмарке «ART-ель»17:21
- Экосладости и полезный шоколад ручной работы приедут на ярмарку «ART-ель» из Печорского района16:02
- Платья как искусство увидят посетители ярмарки «ART-ель»15:57
- Матрешки с видами Пскова и в виде котов ждут гостей ярмарки «ART-ель»15:52
- Наталья Рагиневич: Не представляю свою жизнь без сказочного мира15:20
- Tele2 учит дарить подарки красиво14:17
- Андрей Букин: Я вернулся в политику и намерен участвовать в выборах12:13
- Уже на этой неделе в ТКД начнутся Новогодние представления и концерты10:33
- Фотовыставку «Поле зрения» представят в галерее «Цех»10:32
- Псковичей в новогодние праздники зовут в «Акваполис»09:56
- Обновился список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи21.12, 13:44
- Аквапарк «Акваполис» дарит посетителям скидки 50%21.12, 13:00
- На Первом снова показывают Псков21.12, 12:57
- Свыше 4 тысяч псковичей заболели ОРВИ21.12, 12:28
- Любовь Совершаева поставила в пример Псковскую область21.12, 11:46
- Работникам ФАПов заплатят по 300 тысяч рублей21.12, 10:57
- Фестиваль «Другое искусство» выдвинут на соискание премии «Народное признание – 2016»21.12, 10:46
- На реконструкцию улицы Свердлова в Пскове направят 400 млн рублей21.12, 10:16
- Полиция просит псковичей проверять документы у сотрудников любых служб21.12, 09:57
- «Веселенькое чудо» с забавными надписями готовит Марина Беленкова к новогодней ярмарке20.12, 18:10
Лидеры обсуждений
- Победителей конкурса «Псковской правды» пригласят на Губернаторскую ёлку
- Мужчина, выживший после встречи с медведицей, лишился уха
- Андрей Турчак освободил Наталью Вдовину от занимаемой должности в связи с утратой доверия
- В Министерстве культуры отклонили проект реставрации Псковского кремля
- Сыровары Саловы: Советуем всем перебираться в деревню
- Артур Ляш, Рабиль Мехтиев и Андрей Ульянов вошли в число претендентов на премию «Народное признание»
- В тюрьму на 7 лет за срубленную елку
- Объявлен ещё один хэдлайнер XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- ЧП недворового масштаба: Ребёнок рухнул в выгребную яму
- Отец Олег Тэор получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени
Фото
Псковские школьники сели за штурвал самолётаПосетителям «Акваполиса» показали цирковое шоуЗимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентовНа Октябрьской площади зажгли огни на главной елкеВесь фото архив
Видео
20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»Весь видео архив