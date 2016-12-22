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Юные гимнасты из Пскова борются за победу в проекте «Синяя птица»

15 Декабря 2016 - 09:51
Главная → Заметки → Общество
Помочь Алевтине Воробьевой и Владимиру Чернову псковичи могут своими голосами
Зрительское голосование за попадание в финал проекта «Синяя птица» стартовало 11 декабря. В этот день на канале «Россия 1» вышел в эфир очередной выпуск проекта, в котором приняли участие воспитанники псковской студии «Циркачонок» десятилетняя Алевтина Воробьева и двенадцатилетний Владимир Чернов (творческий коллектив претендует на премию «Народное признание-2016» в номинации «Талант» – ред.).

Ребята представили сложнейший цирковой номер «Щелкунчик» на воздушных полотнах. Смелые и опасные трюки Аля и Вова репетировали два года.

– Это было очень искренне, у вас очень слаженный дуэт, все сделали очень красиво, – прокомментировал выступление псковичей ректор хореографического училища имени Вагановой Николай Цискаридзе.

Не удержалась от похвалы скрипачка и дирижер Светлана Безродная. Она отметила слаженность и мужество юных гимнастов.

– Пара прелестная, – заметила член жюри.

Пианист-виртуоз Денис Мацуев, которому Псков уже стал как родной (он приезжает сюда каждый год в рамках фестиваля Сrescendo), тоже высказал свое восхищение ребятами.

– Это было блестяще. Псков предстал с блеском. Я очень люблю ваш город, – сказал он.

В программе были представлены 12 номеров, из которых жюри выбрало двух финалистов – Лизу Бугулову и Алену Коротаеву. Еще одного финалиста по результатам этого эфира предстоит определить зрителям. Голосование запущено на сайте проекта – ptica.tv. Также поддержать юных псковских гимнастов можно, отправив СМС с текстом «49» на номер 1075 (полные условия голосования по СМС смотрите на сайте проекта). Голосование будет остановлено в 23:59 в субботу, 17 декабря. В понедельник к 17:00 наши ребята были лидерами зрительского голосования, набрав 24 % голосов. Но у ближайших преследователей 22 % голосов. Нужно удержать лидерство.
 

Справка

«Синяя птица» – это всероссийский конкурс юных талантов. В этом году отборочные туры состоялись в 30 крупнейших городах, перед экспертными комиссиями выступили тысячи артистов от 5 до 15 лет. Самые яркие, самые удивительные из них съехались на конкурс со всех концов России.

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