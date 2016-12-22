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Елена Ваенга на гастроли в Псков приехала с бабушкой

15 Декабря 2016 - 09:42
Главная → Заметки → Общество
В числе зрителей оказался и ее сын
О том, что на гастроли в Псков она приедет не одна, певица поведала в своем Instagram. «Георгиевна в Псков изволили поехать», – написала артистка и разместила фото бабушки в микроавтобусе. Оказывается, в годы Великой Отечественной войны бабушка артистки жила в Пскове.

Позднее Елена Ваенга разместила фотографию с места сборов – бигуди, расческа и аппарат для измерения давления. «Меня убивает этот натюрморт... Сборы в Псков!» – подписала она фото.
Подписчики и поклонники Елены Ваенги в комментариях восхищались бабушкой певицы, Надеждой Георгиевной, и желали ей всяческих благ.


В день концерта, который состоялся 9 декабря, в Instagram Ваенга выложила фотографию, на которой видно, как ее сын и бабушка смотрят выступление певицы из-за кулис. «Псков, крутой концерт», – подписано фото. 

Зрители в долгу не остались и благодарили Ваенгу за прекрасное выступление на псковской сцене.
 

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