В числе зрителей оказался и ее сын

О том, что на гастроли в Псков она приедет не одна, певица поведала в своем Instagram. «Георгиевна в Псков изволили поехать», – написала артистка и разместила фото бабушки в микроавтобусе. Оказывается, в годы Великой Отечественной войны бабушка артистки жила в Пскове.Позднееразместила фотографию с места сборов – бигуди, расческа и аппарат для измерения давления. «Меня убивает этот натюрморт... Сборы в Псков!» – подписала она фото.Подписчики и поклонники Елены Ваенги в комментариях восхищались бабушкой певицы, Надеждой Георгиевной, и желали ей всяческих благ.В день концерта, который состоялся 9 декабря, в Instagram Ваенга выложила фотографию, на которой видно, как ее сын и бабушка смотрят выступление певицы из-за кулис. «Псков, крутой концерт», – подписано фото.Зрители в долгу не остались и благодарили Ваенгу за прекрасное выступление на псковской сцене.