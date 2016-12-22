Жильцы винят в происшедшем коммунальщиков, те уверяют, что и так работают себе в убыток

Ухватилась за край



Беда ходит по пятам за жителями двухэтажек с улицы Шоссейной.

Работаем себе в убыток

Что делать

Псков. Переулок Шоссейный. Километр с небольшим от Псковского хлебокомбината. Три двухэтажных домика образуют небольшой дворик. Беда ходит за местными жителями по пятам.Во дворе никого, кроме нескольких собак. Подбежали, добродушно повиляли хвостами и опять по своим собачьим делам рванули. Даже не залаяли.– Вы их не бойтесь, они не тронут! – успокаивает спешащий навстречу из дома № 7 мужчина. – Почти все собаки – бездомные. Кто-то выбросил, а к нам прибились. Теперь всем двором как можем подкармливаем. Зато никакой посторонний к нашим детям не подойдет! Охраняют!По словам, всего в их дворе проживает немногим более десяти детей. В хорошую погоду в гости к ним приходят друзья, и тогда собирается в общей сложности почти двадцать ребятишек. Но беда произошла именно с его дочерью.Дом № 7, в котором Александр проживает с женой и десятилетней дочерью, был построен в 1968 году. В двухэтажном доме всего четыре квартиры, в каждой из них проживает по семье.Из городских удобств в квартирах есть водопровод и канализация, правда, все нечистоты из унитаза стекают по трубе в выгребную яму, которая вплотную примыкает к наружной стене дома. Стены выгребной ямы когда-то были добротно зацементированы, сверху лежала бетонная плита, в которой сделано прямоугольное отверстие с деревянной крышкой. Раз в полгода крышку открывали, и специальная машина откачивала накопившиеся нечистоты. Но у всего существует свой срок службы…– Это произошло в один из августовских вечеров, примерно в 19 часов, – вспоминает Александр Вахтеров. – Я находился дома, когда услышал истошный крик. Сразу выскочил на улицу и увидел обвалившуюся внутрь выгребную яму. Зацепившись за край, оттуда пыталась выбраться наружу моя десятилетняя дочь. Каким-то чудом она не упала вниз. Мы с женой, которая в этот момент была на улице, бросились к ней. Дочь была в фекалиях. Она сильно испугалась и плакала. До сих пор с ужасом думаю, что случилось бы, если бы она тогда не удержалась. Насколько я знаю, глубина ямы больше двух метров.О случившемся Вахтеровы сообщили по телефону в управляющую компанию. На следующий день на место приехали сразу несколько человек.– Натянули ленту вокруг ямы, вот и вся помощь! – возмущается отец пострадавшей девочки. – Потом только «завтраками» кормили, сколько ни звонил. Пришлось самому делать новый деревянный настил на яму, чтобы больше никто из детей не пострадал. Ждали морозов, но и теперь никто нашей проблемой не занимается. Правда, машина теперь чуть ли не еженедельно приезжает и фекалии откачивает. Раньше частенько яма переполнялась, и фекалии по земле текли. Представляете, какой запах на всю округу стоял?К сожалению, со слов Александра, рухнувшая крышка выгребной ямы – еще не самое страшное, что грозит жильцам дома № 7 по Шоссейному переулку. Со временем может рухнуть и вся наружная стена. В советские времена выгребные ямы строили вплотную к фундаменту жилого дома и почему-то не думали о том, что со временем фекалии могут подмыть и его…– Дома по Шоссейному переулку действительно старые, – сообщила «Псковской правде» и. о. директора МБУ г. Пскова «Жилище». – На момент передачи нам никакого ремонта там не делалось, ничего не менялось. О том, что в августе в выгребную яму у дома № 7 по Шоссейному переулку провалилась десятилетняя девочка, я впервые слышу. Во всяком случае, жильцы с письменной жалобой к нам не обращались…Могу сказать, что главная проблема дома заключается в том, что ни один собственник до сих пор не определился со способом управления. Сейчас мы откачиваем, как и положено, выгребную яму. Можем изготовить новую деревянную крышку. А вот установить новую бетонную плиту на яму не представляется возможным ни финансово, ни с технической точки зрения: своей техники у нас просто нет.Руководитель управляющей компании ссылается на то, что у жильцов этого дома накопились немалые долги. На сегодняшний день уже более 110 тысяч рублей, хотя в доме всего 4 квартиры.– Когда мы говорим с жильцами о необходимости заключения договора с нашей организацией, то они соглашаются только при условии сохранения старых тарифов. Но тарифы уже давно повысились, причем для всех без исключения псковичей. В итоге все, что мы сегодня делаем для жильцов этого дома, делаем себе в убыток. А ведь там работает дворник, квитанции на дом доставляют, с аварийной службой у нас заключены договоры, водонапорная башня обслуживается. И все это уже стоит дороже, чем они оплачивают!Специалисты говорят, что Вахтеровы допустили несколько серьезных ошибок. Родители пострадавшей девочки могли вызвать на место происшествия полицию, которая возбудила бы уголовное дело. В управляющую компанию Вахтеровы обращались только устно и ни разу не написали письменное заявление с требованием принять меры по ремонту выгребной ямы. Никакого протокола (акта) о происшедшем, подписанного главным инженером управляющей компании, у них на руках тоже нет.Даже сейчас, про прошествии времени, один из собственников квартиры (мама или папа пострадавшей девочки) может написать заявление в управляющую компанию с описанием происшедшего и требованием срочно принять меры. Заявление следует составить в двух экземплярах и зарегистрировать их у секретаря директора МБУ. Если в течение семи дней официального ответа не последует, то собственник вправе обратиться в Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору с жалобой на бездействие управляющей компании, приложив к ней копию заявления в УК.