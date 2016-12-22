22 Декабря 2016
Псков
 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНовогодняя ярмарка «ART-ель»Православные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

ЧП недворового масштаба: Ребёнок рухнул в выгребную яму

14 Декабря 2016 - 10:52
Главная → Заметки → Общество
Жильцы винят в происшедшем коммунальщиков, те уверяют, что и так работают себе в убыток
Псков. Переулок Шоссейный. Километр с небольшим от Псковского хлебокомбината. Три двухэтажных домика образуют небольшой дворик. Беда ходит за местными жителями по пятам.


Во дворе никого, кроме нескольких собак. Подбежали, добродушно повиляли хвостами и опять по своим собачьим делам рванули. Даже не залаяли.

– Вы их не бойтесь, они не тронут! – успокаивает спешащий навстречу из дома № 7 мужчина. – Почти все собаки – бездомные. Кто-то выбросил, а к нам прибились. Теперь всем двором как можем подкармливаем. Зато никакой посторонний к нашим детям не подойдет! Охраняют!

По словам Александра Вахтерова, всего в их дворе проживает немногим более десяти детей. В хорошую погоду в гости к ним приходят друзья, и тогда собирается в общей сложности почти двадцать ребятишек. Но беда произошла именно с его дочерью.
 

Ухватилась за край

Дом № 7, в котором Александр проживает с женой и десятилетней дочерью, был построен в 1968 году. В двухэтажном доме всего четыре квартиры, в каждой из них проживает по семье. 

Из городских удобств в квартирах есть водопровод и канализация, правда, все нечистоты из унитаза стекают по трубе в выгребную яму, которая вплотную примыкает к наружной стене дома. Стены выгребной ямы когда-то были добротно зацементированы, сверху лежала бетонная плита, в которой сделано прямоугольное отверстие с деревянной крышкой. Раз в полгода крышку открывали, и специальная машина откачивала накопившиеся нечистоты. Но у всего существует свой срок службы…

– Это произошло в один из августовских вечеров, примерно в 19 часов, – вспоминает Александр Вахтеров. – Я находился дома, когда услышал истошный крик. Сразу выскочил на улицу и увидел обвалившуюся внутрь выгребную яму. Зацепившись за край, оттуда пыталась выбраться наружу моя десятилетняя дочь Полина. Каким-то чудом она не упала вниз. Мы с женой, которая  в этот момент была на улице, бросились к ней. Дочь была в фекалиях. Она сильно испугалась и плакала. До сих пор с ужасом думаю, что  случилось бы, если бы она тогда не удержалась. Насколько я знаю, глубина ямы больше двух метров. 

О случившемся Вахтеровы сообщили по телефону в управляющую компанию. На следующий день на место приехали сразу несколько человек.  

– Натянули ленту вокруг ямы, вот и вся помощь! – возмущается отец пострадавшей девочки. – Потом только «завтраками» кормили, сколько ни звонил. Пришлось самому делать новый деревянный настил на яму, чтобы больше никто из детей не пострадал. Ждали морозов, но и теперь никто нашей проблемой не занимается. Правда, машина теперь чуть ли не еженедельно приезжает и фекалии откачивает. Раньше частенько яма переполнялась, и фекалии по земле текли. Представляете, какой запах на всю округу стоял?  

К сожалению, со слов Александра, рухнувшая крышка выгребной ямы – еще не самое страшное, что грозит жильцам дома № 7 по Шоссейному переулку. Со временем может рухнуть и вся наружная стена. В советские времена выгребные ямы строили вплотную к фундаменту жилого дома и почему-то не думали о том, что со временем фекалии могут  подмыть и его…
 

Беда ходит по пятам за жителями двухэтажек с улицы Шоссейной.
 

Работаем себе в убыток

– Дома по Шоссейному переулку действительно старые, – сообщила «Псковской правде» и. о. директора МБУ г. Пскова «Жилище» Елена Маршалова. – На момент передачи нам никакого ремонта там не делалось, ничего не менялось. О том, что в августе в выгребную яму у дома № 7 по Шоссейному переулку провалилась десятилетняя девочка, я впервые слышу. Во всяком случае, жильцы с письменной жалобой к нам не обращались… 

Могу сказать, что главная проблема дома заключается в том, что ни один собственник до сих пор не определился со способом управления. Сейчас мы откачиваем, как и положено, выгребную яму. Можем изготовить новую деревянную крышку. А вот установить новую бетонную плиту на яму не представляется возможным ни финансово, ни с технической точки зрения: своей техники у нас просто нет. 


Руководитель управляющей компании ссылается на то, что у жильцов этого дома накопились немалые долги. На сегодняшний день уже более 110 тысяч рублей, хотя в доме всего 4 квартиры. 

– Когда мы говорим с жильцами о необходимости заключения договора с нашей организацией, то они соглашаются только при условии сохранения старых тарифов. Но тарифы уже давно повысились, причем для всех без исключения псковичей. В итоге все, что мы сегодня делаем для жильцов этого дома, делаем себе в убыток. А ведь там работает дворник, квитанции на дом доставляют, с аварийной службой у нас заключены договоры, водонапорная башня обслуживается. И все это уже стоит дороже, чем они оплачивают!
 

Что делать

Специалисты говорят, что Вахтеровы допустили несколько серьезных ошибок. Родители пострадавшей девочки могли вызвать на место происшествия полицию, которая возбудила бы уголовное дело. В управляющую компанию Вахтеровы обращались только устно и ни разу не написали письменное заявление с требованием принять меры по ремонту выгребной ямы. Никакого протокола (акта) о происшедшем, подписанного главным инженером управляющей компании, у них на руках тоже нет. 


Даже сейчас, про прошествии времени, один из собственников квартиры (мама или папа пострадавшей девочки) может написать заявление в управляющую компанию с описанием происшедшего и требованием срочно принять меры. Заявление следует составить в двух экземплярах и зарегистрировать их у секретаря директора МБУ. Если в течение семи дней официального ответа не последует, то собственник вправе обратиться в Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору с жалобой на бездействие управляющей компании, приложив к ней копию заявления в УК.
 

Комментарии: 3
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Псковские пограничники...Должникам за газ...Бюджет-2017: На...

Комментарии

Виктор
14 Декабря 2016 - 19:04
Жуть дикая! Но трудно поверить , что папа раньше не видел в каком состоянии эта яма!.. "Оно мне надо..."
свет
14 Декабря 2016 - 22:53
Кому-то повезло на момент приватизации жить в Москве в доме на Набережной, а кому-то и развалюха на окраине Пскова была за счастье. Сейчас же, сколько в неё не вкладывай, новее не станет.
чвет
14 Декабря 2016 - 22:54
Если соседи дружат, создайте ТСЖ и сами решайте сколько вложить в свой двор и дома.
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псковские школьники сели за штурвал самолётаПосетителям «Акваполиса» показали цирковое шоуЗимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентовНа Октябрьской площади зажгли огни на главной елке
Весь фото архив

Видео

20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 21 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#всевпсков – Рязанская область#всевпсков – Республика Карелия#всевпсков – Московская область#всевпсков – Ленинградская область#всевпсков – Курская область#всевпсков – Костромская область#всевпсков – Калужская область#всевпсков – Ивановская область#всевпсков – Владимирская областьМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНовогодняя ярмарка «ART-ель»Православные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50