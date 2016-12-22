Иван Цецерский: Псковичи умеют отдыхать
Руководство города готовится поделиться со страной опытом по ремонту дворов и безопасно отпраздновать Новый год
Что обсуждали на последнем в этом году городском координационном совещании в Пскове.
– Наш Псков стал одним из лидеров по работе с жителями городов – центров субъектов в части выбора дворовых территорий для ремонта, согласования с жильцами, общественного контроля. В связи с этим мы приглашены для участия в парламентском часе в Госдуме. Наш опыт будет распространяться на все столичные города РФ.
– Было бы правильно, если бы вы собрали представителей частных охранных предприятий и нацелили на совместную работу, – предложил Иван Цецерский. – Какое бы заведение в городе мы ни взяли, особенно ночное, там есть охрана. Нужно еще раз с ними дополнительно наладить взаимодействие. В новогоднюю ночь у нас традиционно в час ночи псковичи соберутся у елки и до 4 утра будут отдыхать (праздничную афишу ищите здесь – ред.). Все 10 дней берем в оборот и во внимание. В Рождество все храмы будут проводить ночную службу, тоже надо брать во внимание. Период напряженный, мы все мобилизуемся.
Начальник Управления культуры Юрий Мартынов сообщил, что салют над главной городской елкой прогремит в 3 часа ночи. После этого в течение часа продолжится дискотека, чтобы дать собравшимся спокойно разойтись без толчеи и паники.
– Памятуя прошлую новогоднюю ночь, могу сказать, что наши люди молодцы, умеют отдыхать, – отметил Иван Цецерский. – Понятно, что выпивший – каждый второй. Но чрезвычайного поведения мы не наблюдали.
– На Октябрьской площади установят металлодетекторы и контейнеры, все запрещенное окажется там, – пообещал Юрий Мартынов. – Раньше на площадь приносили бенгальские свечи, хлопушки, бутылки. Сейчас безопасно и интересно.
Глава города призвал к безопасному проведению утренников в школах и детских садах, заверив госпожнадзор, что для руководства города «безопасность детей превыше всего».
ДворыРоссийские областные и краевые центры возьмут на вооружение опыт Пскова по ремонту дворов и взаимодействию с жителями в этом вопросе. Об этом рассказал глава Пскова Иван Цецерский, он лично едет в Москву для выступления в Думе:
– Наш Псков стал одним из лидеров по работе с жителями городов – центров субъектов в части выбора дворовых территорий для ремонта, согласования с жильцами, общественного контроля. В связи с этим мы приглашены для участия в парламентском часе в Госдуме. Наш опыт будет распространяться на все столичные города РФ.
Памятник от ПсковаВсе города воинской славы, включая Псков, участвовали в возведении посвященного таким городам монумента на Поклонной горе в Москве. Как отметил Иван Цецерский, в столице появилось еще одно упоминание о Пскове. Напомним, в Александровском саду у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата есть тумба со словом «Псков» в ряду других названий городов-героев и городов воинской славы.
Чистая вода на КирпичахВ районе Псковкирпич начался ремонт системы водоочистки. Глава администрации Пскова Игорь Калашников выразил уверенность, что «подарок под елочку доделаем», и уже в январе жители микрорайона смогут пользоваться водой более высокого качества.
Мобилизация под елкой– В декабре осложняется оперативная обстановки в связи с праздничными корпоративными мероприятиями, – предупредил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин. – Готовятся дополнительные посты, задействована Росгвардия.
– Было бы правильно, если бы вы собрали представителей частных охранных предприятий и нацелили на совместную работу, – предложил Иван Цецерский. – Какое бы заведение в городе мы ни взяли, особенно ночное, там есть охрана. Нужно еще раз с ними дополнительно наладить взаимодействие. В новогоднюю ночь у нас традиционно в час ночи псковичи соберутся у елки и до 4 утра будут отдыхать (праздничную афишу ищите здесь – ред.). Все 10 дней берем в оборот и во внимание. В Рождество все храмы будут проводить ночную службу, тоже надо брать во внимание. Период напряженный, мы все мобилизуемся.
Начальник Управления культуры Юрий Мартынов сообщил, что салют над главной городской елкой прогремит в 3 часа ночи. После этого в течение часа продолжится дискотека, чтобы дать собравшимся спокойно разойтись без толчеи и паники.
– Памятуя прошлую новогоднюю ночь, могу сказать, что наши люди молодцы, умеют отдыхать, – отметил Иван Цецерский. – Понятно, что выпивший – каждый второй. Но чрезвычайного поведения мы не наблюдали.
– На Октябрьской площади установят металлодетекторы и контейнеры, все запрещенное окажется там, – пообещал Юрий Мартынов. – Раньше на площадь приносили бенгальские свечи, хлопушки, бутылки. Сейчас безопасно и интересно.
Глава города призвал к безопасному проведению утренников в школах и детских садах, заверив госпожнадзор, что для руководства города «безопасность детей превыше всего».
Пенсионные мошенники– Участились случаи мошеннических звонков пенсионерам. Приятный женский голос сообщает, что произведен перерасчет пенсии. Просят сообщить номер карты или счета в банке, – предостерег начальник Управления Пенсионного фонда в городе Пскове Алексей Еремин. – Пенсионный фонд никогда не просит сообщить по телефону такие данные, не ходит по квартирам. Все общение происходит только в клиентской службе.
Юлия Шарипова Автор фото: Александр Сидоренко
Комментарии: 2
Комментарии
Опа
13 Декабря 2016 - 15:10
Мдя. Отдыхать не работать (,)
свет
13 Декабря 2016 - 17:24
Актуальное напоминание: "Чем дороже Новый год встретишь, тем беднее проживешь январь".
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