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Иван Цецерский: Псковичи умеют отдыхать

13 Декабря 2016 - 14:27
Главная → Заметки → Общество
Руководство города готовится поделиться со страной опытом по ремонту дворов и безопасно отпраздновать Новый год
Что обсуждали на последнем в этом году городском координационном совещании в Пскове.
 

Дворы

Российские областные и краевые центры возьмут на вооружение опыт Пскова по ремонту дворов и взаимодействию с жителями в этом вопросе. Об этом рассказал глава Пскова Иван Цецерский, он лично едет в Москву для выступления в Думе:

– Наш Псков стал одним из лидеров по работе с жителями городов – центров субъектов в части выбора дворовых территорий для ремонта, согласования с жильцами, общественного контроля. В связи с этим мы приглашены для участия в парламентском часе в Госдуме. Наш опыт будет распространяться на все столичные города РФ. 
 

Памятник от Пскова

Все города воинской славы, включая Псков, участвовали в возведении посвященного таким городам монумента на Поклонной горе в Москве. Как отметил Иван Цецерский, в столице появилось еще одно упоминание о Пскове. Напомним, в Александровском саду у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата есть тумба со словом «Псков» в ряду других названий городов-героев и городов воинской славы.
 

Чистая вода на Кирпичах

В районе Псковкирпич начался ремонт системы водоочистки. Глава администрации Пскова Игорь Калашников выразил уверенность, что «подарок под елочку доделаем», и уже в январе жители микрорайона смогут пользоваться водой более высокого качества. 
 

Мобилизация под елкой

– В декабре осложняется оперативная обстановки в связи с праздничными корпоративными мероприятиями, – предупредил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин. – Готовятся дополнительные посты, задействована Росгвардия. 

– Было бы правильно, если бы вы собрали представителей частных охранных предприятий и нацелили на совместную работу, – предложил Иван Цецерский. – Какое бы заведение в городе мы ни взяли, особенно ночное, там есть охрана. Нужно еще раз с ними дополнительно наладить взаимодействие. В новогоднюю ночь у нас традиционно в час ночи псковичи соберутся у елки и до 4 утра будут отдыхать (праздничную афишу ищите здесь – ред.). Все 10 дней берем в оборот и во внимание. В Рождество все храмы будут проводить ночную службу, тоже надо брать во внимание. Период напряженный, мы все мобилизуемся.

Начальник Управления культуры Юрий Мартынов сообщил, что салют над главной городской елкой прогремит в 3 часа ночи. После этого в течение часа продолжится дискотека, чтобы дать собравшимся спокойно разойтись без толчеи и паники. 

– Памятуя прошлую новогоднюю ночь, могу сказать, что наши люди молодцы, умеют отдыхать, – отметил Иван Цецерский. – Понятно, что выпивший – каждый второй. Но чрезвычайного поведения мы не наблюдали. 

– На Октябрьской площади установят металлодетекторы и контейнеры, все запрещенное окажется там, – пообещал Юрий Мартынов. – Раньше на площадь приносили бенгальские свечи, хлопушки, бутылки. Сейчас безопасно и интересно. 

Глава города призвал к безопасному проведению утренников в школах и детских садах, заверив госпожнадзор, что для руководства города «безопасность детей превыше всего». 
 

Пенсионные мошенники

– Участились случаи мошеннических звонков пенсионерам. Приятный женский голос сообщает, что произведен перерасчет пенсии. Просят сообщить номер карты или счета в банке, – предостерег начальник Управления Пенсионного фонда в городе Пскове Алексей Еремин. – Пенсионный фонд никогда не просит сообщить по телефону такие данные, не ходит по квартирам. Все общение происходит только в клиентской службе.
 

Комментарии: 2
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Комментарии

Опа
13 Декабря 2016 - 15:10
Мдя. Отдыхать не работать (,)
свет
13 Декабря 2016 - 17:24
Актуальное напоминание: "Чем дороже Новый год встретишь, тем беднее проживешь январь".
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