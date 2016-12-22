На реке Пскове спасли овчарку
Сотрудники МЧС помогли собаке, загнанной подростками в реку Пскову, выбраться из воды
Пёс оказался в ледяной воде по вине жестоких подростков. 9 декабря школьники в Финском парке взрывали петарды и загнали собаку в реку.
– Овчарка испугалась, поплыла, а на реке – снежная каша с остатками льда. Животное смогло выбраться на льдину, – рассказали в пресс-службе МЧС. – Прибывшие на место спасатели с помощью собачьей удавки, воздушных саней и веревки помогли овчарке выбраться на берег. Работали два специалиста в гидрокостюмах. Собака оказалась дружелюбной и, хотя была очень напугана, сама пыталась ползти навстречу спасателям.
В социальных сетях писали, что спасатели отказались выехать на место происшествия, но в МЧС это опровергли.
– Все дежурные группы в этот момент находились на выездах – помогали ликвидировать последствия ДТП, спасали жизни людей. Естественно, спасение людей – приоритетное направление. Первая освободившаяся группа сразу выехала в район Финского парка, – объяснили в Управлении МЧС.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, там находились только очевидцы, в том числе представительница «Зоозащиты» и ее дочь, которые пытались помочь животному. Спасенную собаку передали им, организация взялась искать хозяев овчарки. А подростки с места происшествия скрылись.
Испуганная собака недолго пробыла в «Зоозащите». Она перепрыгнула через сетку вольера, и сотрудники организации не смогли ее догнать.
- Пес пугливый, молодой, на стрессе ничего не ел целые сутки. Не смог устоять только перед свежей мясной косточкой, заботливо привезенной кем-то из волонтеров. Если увидите и сможете привезти собаку назад на лесопилку (пункт передержки) - будем очень благодарны», - отмечается в сообщении «Зоозащиты».
Телефон председателя благотворительной организации «Зоозащита» Веры Коротковой – 8-911-362-31 25.
Напомним, месяц назад в Невеле дорожные рабочие также спасли собаку, попавшую в ледяную воду. Для этого трем мужчинам пришлось с риском для жизни грести на деревянной лодке к тонущему животному.
– Овчарка испугалась, поплыла, а на реке – снежная каша с остатками льда. Животное смогло выбраться на льдину, – рассказали в пресс-службе МЧС. – Прибывшие на место спасатели с помощью собачьей удавки, воздушных саней и веревки помогли овчарке выбраться на берег. Работали два специалиста в гидрокостюмах. Собака оказалась дружелюбной и, хотя была очень напугана, сама пыталась ползти навстречу спасателям.
В социальных сетях писали, что спасатели отказались выехать на место происшествия, но в МЧС это опровергли.
– Все дежурные группы в этот момент находились на выездах – помогали ликвидировать последствия ДТП, спасали жизни людей. Естественно, спасение людей – приоритетное направление. Первая освободившаяся группа сразу выехала в район Финского парка, – объяснили в Управлении МЧС.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, там находились только очевидцы, в том числе представительница «Зоозащиты» и ее дочь, которые пытались помочь животному. Спасенную собаку передали им, организация взялась искать хозяев овчарки. А подростки с места происшествия скрылись.
Испуганная собака недолго пробыла в «Зоозащите». Она перепрыгнула через сетку вольера, и сотрудники организации не смогли ее догнать.
- Пес пугливый, молодой, на стрессе ничего не ел целые сутки. Не смог устоять только перед свежей мясной косточкой, заботливо привезенной кем-то из волонтеров. Если увидите и сможете привезти собаку назад на лесопилку (пункт передержки) - будем очень благодарны», - отмечается в сообщении «Зоозащиты».
Телефон председателя благотворительной организации «Зоозащита» Веры Коротковой – 8-911-362-31 25.
Напомним, месяц назад в Невеле дорожные рабочие также спасли собаку, попавшую в ледяную воду. Для этого трем мужчинам пришлось с риском для жизни грести на деревянной лодке к тонущему животному.
Комментарии: 1
Комментарии
Анонимный
13 Декабря 2016 - 15:40
Эх, бедняжка...
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