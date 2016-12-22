Сотрудники МЧС помогли собаке, загнанной подростками в реку Пскову, выбраться из воды

Пёс оказался в ледяной воде по вине жестоких подростков. 9 декабря школьники в Финском парке взрывали петарды и загнали собаку в реку.– Овчарка испугалась, поплыла, а на реке – снежная каша с остатками льда. Животное смогло выбраться на льдину, – рассказали в пресс-службе МЧС. – Прибывшие на место спасатели с помощью собачьей удавки, воздушных саней и веревки помогли овчарке выбраться на берег. Работали два специалиста в гидрокостюмах. Собака оказалась дружелюбной и, хотя была очень напугана, сама пыталась ползти навстречу спасателям.В социальных сетях писали, что спасатели отказались выехать на место происшествия, но в МЧС это опровергли.– Все дежурные группы в этот момент находились на выездах – помогали ликвидировать последствия ДТП, спасали жизни людей. Естественно, спасение людей – приоритетное направление. Первая освободившаяся группа сразу выехала в район Финского парка, – объяснили в Управлении МЧС.Когда спасатели прибыли на место происшествия, там находились только очевидцы, в том числе представительница «Зоозащиты» и ее дочь, которые пытались помочь животному. Спасенную собаку передали им, организация взялась искать хозяев овчарки. А подростки с места происшествия скрылись.Испуганная собака недолго пробыла в «Зоозащите». Она перепрыгнула через сетку вольера, и сотрудники организации не смогли ее догнать.- Пес пугливый, молодой, на стрессе ничего не ел целые сутки. Не смог устоять только перед свежей мясной косточкой, заботливо привезенной кем-то из волонтеров. Если увидите и сможете привезти собаку назад на лесопилку (пункт передержки) - будем очень благодарны», - отмечается в сообщении «Зоозащиты».Телефон председателя благотворительной организации «Зоозащита» Веры Коротковой – 8-911-362-31 25.Напомним, месяц назад в Невеле дорожные рабочие также. Для этого трем мужчинам пришлось с риском для жизни грести на деревянной лодке к тонущему животному.