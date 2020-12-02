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Недвижимость / Рынок

Метр с поддержкой

Что происходило с псковским рынком недвижимости в 2020 году?

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Антон Бушуев
2 декабря 2020 года, 16:06
Фото: Дарья Хваткова
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Как в Псковской области сработала льготная ипотека, запущенная в России в начале коронакризиса для поддержания спроса на жилье, когда имело смысл вкладываться в недвижимость и что будет с ценами дальше? «Псковская правда» нашла ответы на эти вопросы.

Спрос в минус

В апреле 2020 года была запущена программа льготной ипотеки, которая продлится до 1 июля 2021 года. Благодаря тому, что разницу между рыночной и субсидированной ставкой государство берет на себя, заемщик может взять ипотеку под минимальный процент: в некоторых банках он составляет 5,9%.

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Казалось бы, программа выгодна для всех: государство поддерживает как застройщиков, так и граждан, позволяя взять ипотеку под низкий процент. Однако аналитики базы данных недвижимости ЦИАН, изучив отчеты Росреестра о спросе на первичном рынке РФ за 9 месяцев 2020 года, констатируют: льготная ипотека не смогла поддержать рынок в 30 российских субъектах.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ЦИАН, в их число попал и наш регион. В топ-10 этого списка, помимо Псковской области (она на 7-м месте), также вошли Ингушетия, Чечня, Мордовия, Дагестан, Алтай, Иркутская область, Хабаровский край, Марий Эл и Якутия.

Метр с поддержкой

Фото Дарьи Хватковой
В Псковской области по итогам 3-го квартала число договоров долевого участия снизилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А число сделок с использованием эскроу-счетов составило всего 6%.

Тем не менее, в пресс-службе Сбербанка «Псковской правде» пояснили, что программа государственной поддержки в нашем регионе работает активно. Что касается эскроу-счетов, то они в Псковской области применяются совсем недавно, с чем и связан небольшой процент сделок с их использованием.

В целом банк в 2020 году выдал в регионе почти 3 тысячи ипотечных кредитов на сумму около 4 миллиардов рублей: больше, чем в прошлом году.

Из банка в метр

Отметим, что еще в начале осени председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отмечал, что «коронавирус нанёс достаточно серьезный удар по покупательской способности населения», результатом чего стала «определенная просадка по продаже именно квартир во вновь построенных домах».

Сейчас ситуация выровнялась. Немалую помощь здесь оказала именно поддержка государства: ипотека в 6-6,5%. Это очень хороший удобный механизм, когда ты можешь квартиру на первичном рынке купить под 6,5% годовых и первоначальный взнос снижен до 15%.

Метр с поддержкойСергей Грахов, председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ

Президент Псковской гильдии риелторов Роман Максименко согласен, что ситуация начала выравниваться во второй половине года. По его оценке, льготная ипотека стимулировала и будет стимулировать рынок жилья: если бы ее не было, то спад на рынке недвижимости составил бы 50-70%.

Но помимо выгодной ставки, важным фактором, побуждающим псковичей вложиться в недвижимость, стала общая неопределенность в экономике и падение курса рубля.

Сейчас средняя депозитная ставка по России равна 3,5% в рублевых вкладах. Люди стали забирать свои деньги из банков, чтобы они не девальвировались. Они вкладываются в недвижимость, потому что считают этот актив наиболее выгодным и удобным.

Метр с поддержкойРоман Максименко, президент Псковской гильдии риелторов

Рост на рост

– Конечно же и рост цен, который последовал за повышенным спросом, не мог не стимулировать людей к покупке жилья, – отмечает Роман Максименко.

По его словам, псковские застройщики в течение лета этого года каждую неделю или две поднимали стоимость квадратного метра на 500-1000 рублей. Таким образом, с 38000 рублей за квадратный метр в новостройке мы сейчас пришли к 43000-44000 рублей. Вторичное жилье на данный момент тоже подорожало на 10-15%.

Метр с поддержкой

Фото Дарьи Хватковой
Генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов считает, что вторичку многие предпочитали, чтобы не ждать ввода дома в строй и минимизировать расходы на ремонт:

Общая тенденция интереса потребителя к объектам, введенным в эксплуатацию на протяжении последних 10 лет, очень заметна. Скорее всего, это обусловлено удобством скорого переезда или быстрой сдачей квартиры — не нужно сразу делать ремонт, заезжай и живи.

Метр с поддержкойВладислав Абрамов, генеральный директор АО «Псковжилстрой»

Время продавать

Если же вы задаетесь вопросом, выгодно ли сейчас покупать квартиры в целях инвестирования или сохранения денег, то наиболее удачный момент, по мнению эксперта, уже прошел: он был полгода назад. По его расчетам, можно было бы заработать 10-15% прибыли, продав сегодня приобретенные в то время квартиры. Именно сейчас наиболее лучшее время для продажи жилья – пиковые цены, максимальный спрос.

– Я бы рекомендовал продавцам, которые собираются продавать свои объекты, делать это как можно быстрее, потому что после Нового года мы ожидаем разворот рынка, когда мы упремся в потолок платежеспособности населения (в районе 45000 рублей за квадратный метр), после чего спрос будет резко падать, – добавляет Роман Максименко.

Метр с поддержкой

Фото Дарьи Хватковой
Владислав Абрамов согласен, что есть риск падения цен на региональном рынке «в случае продолжения мер по ограничению экономической активности населения», которое вызовет «снижение доходов населения, что в свою очередь приведет к снижению спроса».

Тем не менее, он возлагает большие надежды на всю ту же программу льготного кредитования, которую российские власти продлили до 1 июля 2-21 года.

- Динамика цен на квартиры в новостройках в 2021 году во многом будет зависеть от дальнейшего решения в отношении мер государственной поддержки и продолжения действия программ льготной ипотеки. Увеличение спроса будет способствовать дальнейшему росту цен на рынке первичного жилья, - констатирует Абрамов. 

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