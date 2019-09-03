«Не готова платить бездельникам»

Жительница Пскова, с которой риелторы требуют комиссию, хотя она сама продала квартиру, ищет таких же пострадавших и собирается через прокуратуру доказать скрытое в договоре мошенничество. Два года назад «Псковская правда» рассказывала историю непростых отношений псковички Валерии Соловьёвой с агентством недвижимости. Девушке необходимо было срочно продать квартиру, она заключила договор с одним из псковских агентств недвижимости, но после бездействия риелторов вынуждена была сама искать покупателей. Когда же она, наконец, продала квартиру, то оказалось, что должна заплатить агентству более 60 тысяч рублей. Тогда история закончилась тем, что девушка направила в районный суд возражение, тот разрешил не платить. У другой стороны был месяц, чтобы опротестовать это решение в суде высшей инстанции. Но никакой информации об этом не поступало. Затишье продолжалось два года.

ПАЧКА ЗАЯВЛЕНИЙ

И вот спустя два года прилетела «ответочка». Я пошла гулять с детьми и в почтовом ящике обнаружила повестку в суд на 4 сентября. То есть опять предстоит судебное разбирательство, исход которого пока неизвестен. Я понимаю, что на моей стороне эмоции и слова, а у них — договор, который я сама подписала, но просто так сдаться без боя я не готова. Будем давить на то, что меня ввели в заблуждение, что услугу так и не оказали. Договор там не агентский, а об оказании услуг.

Валерия Соловьёва, жительница Пскова

Также Валерия напомнила, что у нее остались скриншоты переписок с риелтором, с помощью которых она надеется доказать, что в отчете много ложной информации. — Я, конечно, понимаю, что я договор подписала, — вновь констатирует Валерия, — и наверно, не удастся выйти из этой ситуации, ничего не заплатив. Но очень не хочется бездельникам платить. Хочется повоевать и хотя бы минимизировать эту сумму. В районном суде нам сказали, что у владельца агентства пачка заявлений на людей подобного содержания. Есть подозрение, что агентство так и работает: заключает с клиентами договоры, обещает золотые горы, а в итоге твое объявление висит на пятой странице на «Авито» и ничего не происходит.

ПРОКУРАТУРА РАЗБЕРЕТСЯ