Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Недвижимость

«Не готова платить бездельникам»

Конфликт псковички с риелтором получил неожиданное продолжение

Текст:
Светлана Синцова
3 сентября 2019 года, 16:02
Фото:
0

Жительница Пскова, с которой риелторы требуют комиссию, хотя она сама продала квартиру, ищет таких же пострадавших и собирается через прокуратуру доказать скрытое в договоре мошенничество.

Два года назад «Псковская правда» рассказывала историю непростых отношений псковички Валерии Соловьёвой с агентством недвижимости. Девушке необходимо было срочно продать квартиру, она заключила договор с одним из псковских агентств недвижимости, но после бездействия риелторов вынуждена была сама искать покупателей. Когда же она, наконец, продала квартиру, то оказалось, что должна заплатить агентству более 60 тысяч рублей. Тогда история закончилась тем, что девушка направила в районный суд возражение, тот разрешил не платить. У другой стороны был месяц, чтобы опротестовать это решение в суде высшей инстанции. Но никакой информации об этом не поступало. Затишье продолжалось два года.

ПАЧКА ЗАЯВЛЕНИЙ

И вот спустя два года прилетела «ответочка». Я пошла гулять с детьми и в почтовом ящике обнаружила повестку в суд на 4 сентября. То есть опять предстоит судебное разбирательство, исход которого пока неизвестен. Я понимаю, что на моей стороне эмоции и слова, а у них — договор, который я сама подписала, но просто так сдаться без боя я не готова. Будем давить на то, что меня ввели в заблуждение, что услугу так и не оказали. Договор там не агентский, а об оказании услуг.


«Не готова платить бездельникам»Валерия Соловьёва, жительница Пскова

Также Валерия напомнила, что у нее остались скриншоты переписок с риелтором, с помощью которых она надеется доказать, что в отчете много ложной информации.

— Я, конечно, понимаю, что я договор подписала, — вновь констатирует Валерия, — и наверно, не удастся выйти из этой ситуации, ничего не заплатив. Но очень не хочется бездельникам платить. Хочется повоевать и хотя бы минимизировать эту сумму. В районном суде нам сказали, что у владельца агентства пачка заявлений на людей подобного содержания. Есть подозрение, что агентство так и работает: заключает с клиентами договоры, обещает золотые горы, а в итоге твое объявление висит на пятой странице на «Авито» и ничего не происходит.

ПРОКУРАТУРА РАЗБЕРЕТСЯ

Валерия пытается через соцсети найти людей, которые обращались в это агентство, сами продавали жилье, отказывались платить за ничегонеделание и получали повестку в суд.

— Пока, к сожалению, мои поиски не принесли результатов. Но в планах у меня при любом исходе дела отправить договор в прокуратуру на экспертизу «Скрытое мошенничество». Когда прокуратура будет делать запросы, думаю, люди с похожими историями найдутся. И если агентство недвижимости не накажут, то хотя бы нервы им пощекочут. Потому что так работат­ь нельзя. Квалификация сотрудников оставляет желать лучшего, — говорит Валерия.

Она жилье продает не впервые:

— Это далеко не первый риелтор в моей жизни. И в Москве квартиру продавали, и в Печорах, и покупали несколько квартир. И у меня такого не было никогда. Все риелторы получили свое вознаграждение, потому что соответствующим образом его отработали. В данном случае — это дело принципа. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
  • В Невельском районе перезахоронили останки 129 советских солдат, найденные в августе
  • Псковичам рассказали, как добраться до вокзала, несмотря на ремонт на улице Яна Фабрициуса
  • Михаил Ведерников побывал в гостях у учеников «кикоинского класса» и пожелал успехов в учёбе
  • Приём заявок на фестиваль «День скобаря» продлится в Пскове до 17 сентября
  • Стоимость новой детской площадки на улице Инженерной в Пскове составила 600 тысяч рублей
  • Посетители рынка «Маяк» в Пскове смогут сделать бесплатные прививки от гриппа
  • Опубликован сентябрьский график приёма в великолукском и псковском МФЦ
  • Михаил Ведерников: Соболезную всем, кто потерял родных и близких в борьбе против терроризма
  • Сотни тысяч электронных книг теперь доступны для жителей Усвятского района
  • Моногородской размах и гневные хештеги: чем запомнилась прошедшая неделя в Псковской области
  • Значимость шахматиста Александра Петрова в Опочке сравнили с космонавтом Юрием Гагариным
  • Таксисты резко взвинтили цены для пассажиров «Ласточки», опоздавшей в Псков
  • Фейковый Николай Басков раскритиковал одежду сына-первоклассника Оксаны Фёдоровой

    • 2 сентября

  • Избирательные участки в Пскове и районах проверят с помощью техники и собак
  • Пропаганда наркотиков в социальных сетях довела жителя Великих Лук до штрафа
  • Дновская молодёжь: Вместе мы сможем многого добиться, сможем свернуть горы
  • Дмитрий Медведев передал привет жителям Дновского района, в котором открылась новая школа
  • «Забыли снять»: в Великих Луках задержали двух магазинных воришек
  • Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно
  • Юлия Пересильд: Помните, счастье не в оценках, а в друзьях, впечатлениях и новых знаниях
  • Власти Пскова – педагогам: Пусть верность призванию будет основой новых достижений
  • Директора печорского предприятия наказали за поездку в отпуск на служебном автомобиле
  • Новый пешеходный переход через железнодорожные пути в Новоселье установят в 2020 году
  • За удар топором по спине жителя Дедовичского района наказали исправительными работами

    • 1 сентября

  • Два жителя Витебска чужой картой оплатили в Псковской области продукты и бензин
  • Сильнейшие шахматисты со всей России приехали в Великие Луки на престижный турнир
  • Против похитителя телевизора в Великих Луках возбудили уголовное дело
  • Как заниматься паркуром показали детям на новой спортивной площадке в Печорах
  • Михаил Ведерников: Иногда поражаешься безрукости подрядчиков и их нежеланию думать
  • В Красногородском районе школьники вышли на праздничную линейку, несмотря на плохую погоду

    • Новости
    1 января 03:00