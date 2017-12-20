Проблема с невыплатой зарплаты недобросовестными работодателями до сих пор остается актуальной. Работник, оказавшийся в подобной неприятной ситуации, должен сам отстоять свои права. Куда идти и к кому обращаться, рассказали судебные приставы.

- Как положительный момент мы отмечаем то, что количество исполнительных документов о взыскании заработной платы в этом году уменьшилось в сравнении с годом прошлым, - на пресс-конференции в «Псковской правде» рассказала заместитель руководителя Управления ФССП России по Псковской области Оксана Микитяк. - За истекший период к нам поступило 585 исполнительных документов. При этом суммы, которые мы взыскиваем принудительно и перечисляем гражданам нашего региона, увеличилось на 24%.

В этом году приставы взыскали порядка 6 млн рублей. А это значит, что 219 жителей Псковской области получили заработные ими деньги в полном объеме.

- Каждому жителю региона надо понимать, что взыскать заработную плату можно только обратившись в судебные органы, - поясняет Оксана Микитяк. - В чем ошибка людей? Многие начинают обращаться в различные инстанции и органы. Идти надо в суд, а получив судебный приказ, обратиться в службу судебных приставов, только тогда начнется принудительное исполнение.

Приставы призывают работников показывать, где руководство припрятало ценное имущество.

В числе принудительных мер - обращение взыскания на денежные средства, которые находятся на счетах. Если финансы на счетах отсутствуют, судебный пристав выявляет имущество, которое принадлежит предприятию и обращает на него взыскание. Налагает арест, производит оценку и передачу на реализацию. Поступившие средства перечисляются взыскателю.

- На этапе выявления имущества могут возникнуть проблемы, - объяснила начальник межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Анна Соловьева. – Должник пытается его сокрыть. И тут, конечно, нам помогает работа со взыскателями. Люди, которые работали в этой организации, знают, где оно может находиться. Так было с предприятием-должником литейным механическим заводом «Союз». Его имущество – дорогостоящие печи, сведения о которых отсутствовали. А взыскатели, как раз нам и показали закрытый ангар, где это имущество находилось. Поэтому мы и рекомендуем, чтобы люди, заинтересованные в получении заработной платы, плотно работали с судебным приставом и предоставляли всю имеющуюся информацию.