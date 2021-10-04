Структура Псковского областного Собрания 7-го созыва (ИНФОГРАФИКА)

Депутаты Псковского областного Собрания седьмого созыва провели свою первую сессию, на которой они сформировали структуру регионального парламента и разделили руководящие посты. Согласно предварительным договоренностям между партиями, должности спикера, его заместителей и председателей комитетов достались единороссам. А должности заместителей в комитетах, работающих на штатной основе — депутатам-оппозиционерам. Исключением стал лишь справедливорос Олег Брячак, заявивший, что не намерен работать в Собрании штатно. «Псковская правда» подготовила инфографику, отражающую новую структуру областного парламента.