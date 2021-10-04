Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Политика / Власть

Структура Псковского областного Собрания 7-го созыва (ИНФОГРАФИКА)

Текст:
Редакция
4 октября 2021 года, 12:30
Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания
0

Депутаты Псковского областного Собрания седьмого созыва провели свою первую сессию, на которой они сформировали структуру регионального парламента и разделили руководящие посты. Согласно предварительным договоренностям между партиями, должности спикера, его заместителей и председателей комитетов достались единороссам. А должности заместителей в комитетах, работающих на штатной основе — депутатам-оппозиционерам. Исключением стал лишь справедливорос Олег Брячак, заявивший, что не намерен работать в Собрании штатно. «Псковская правда» подготовила инфографику, отражающую новую структуру областного парламента.

Структура Псковского областного Собрания 7-го созыва (ИНФОГРАФИКА)

Инфографика Кирилла Гавриленко
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковское областное Собрание 7-го созыва: Персональное дело (ИНФОГРАФИКА)

Политика / Власть
30 сентября 09:48

Псковское областное Собрание 7-го созыва: Персональное дело (ИНФОГРАФИКА)
Выборы-2021: Итого (ИНФОГРАФИКА)

Политика / Выборы
20 сентября 18:31

Выборы-2021: Итого (ИНФОГРАФИКА)
Косплей, капкейки и фьеки

Политика / Выборы
17 сентября 19:31

Косплей, капкейки и фьеки

Выборы 2021: интересные и драматические ситуации на избирательных участках
  • По нацпроекту в Псковской области отремонтируют дорогу к Пушкинским Горам
  • 197 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Псковской области
  • «Псковская правда» улучшила позиции в рейтинге самых цитируемых СМИ региона
  • Телеграм-канал «Псковская сводка» остается рекордсменом по приросту подписчиков
  • Умерла актриса псковского драмтеатра Мирра Горская
  • Псковскому медработнику присвоили медаль Луки Крымского
  • Информация о минировании псковских школ оказалась фейком
  • Топ-5 главных событий сентября назвали в ПАИ
  • До +17 градусов тепла ожидается в Псковской области 4 октября
  • До 700 мест увеличили коечный фонд в Псковской области

    • 3 октября

  • Почти 90% коечного фонда загружено из-за ковида в Псковской области
  • 12 километров дороги Опочка – Красногородск – граница с Латвией отремонтировали в Псковской области
  • Аномальное потепление придет в Псковскую область
  • Новый парк открыли в Великих Луках Псковской области
  • Почти 200 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Псковской области
  • До +16 градусов тепла ожидается в Псковской области 3 октября

    • 2 октября

  • В Пушкинских Горах отменяются спектакли Санкт-Петербургского театра
  • Подросток и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Пскове
  • Свыше 1000 доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область
  • Посещение комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве разрешат только по пропускам
  • 78 больных коронавирусом госпитализировали 1 октября в Псковскую областную инфекционную больницу
  • Устроивших дебош в Финском парке в Пскове задержали
  • Еще 182 человека заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
  • До 15 градусов тепла ожидается в Псковской области 2 октября

    • 1 октября

  • Усиленные ограничения из-за ковида обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
  • Псковский «Газпром» готов к работе в осенне-зимний период
  • Мемориал неизвестному солдату на площади Победы в Пскове отремонтируют
  • Видеоарт о Псковской области «Лукоморье» победил на фестивале в Сербии
  • Вакцинация от коронавируса и гриппа организована на четырёх площадках в Великих Луках
  • Наталья Горбачева: Псковская область своевременно переходит на дистанционное обучение

    • Новости

    Лучшее — детям?

    Общество / Образование
    Ольга Нефёдова 1 октября 15:30

    Лучшее — детям?

    В Пскове вновь обсуждают качество платных услуг для дошкольников

    Не районный масштаб

    Политика / Выборы
    17 сентября 18:11

    Не районный масштаб

    Как трехдневное голосование стартовало в муниципалитетах Псковской области?
    Как псковские випы участвуют в голосовании?

    Политика / Выборы
    17 сентября 14:36

    Как псковские випы участвуют в голосовании?