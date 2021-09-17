«Пятилетка за три года»

Три года назад, 17 сентября 2018 года, состоялась инаугурация Михаила Ведерникова в должности губернатора Псковской области. Произошедшие с тех пор изменения в жизни региона, - политической, экономической, общественной, - заметны невооруженным взглядом. Более того, можно утверждать, что в том числе в силу энергичных усилий главы области регион пережил «пятилетку за три года». «Псковская правда» проанализировала ее главные итоги.

Высокий уровень

Михаил Ведерников уже без малого год руководил Псковской областью в статусе временно исполняющего обязанности главы региона, назначенного президентом РФ. Этот год был потрачен на то, чтобы изучить субъект и его специфику, войти в курс дел, предпринять первоочередные шаги и сформулировать планы. К моменту инаугурацииуже без малого год руководил Псковской областью в статусе временно исполняющего обязанности главы региона, назначенного президентом РФ. Этот год был потрачен на то, чтобы изучить субъект и его специфику, войти в курс дел, предпринять первоочередные шаги и сформулировать планы.

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Итогом этой работы стала победа на выборах с результатом в 70,68% голосов: в пять с лишним раз больше, чем у ближайшего конкурента, кандидата от КПРФ. Высокий уровень электоральной поддержки и опора на разные политические и общественные силы позволили Михаилу Ведерникову уверенно выстраивать работу в регионе, не оглядываясь без особой нужды на историю конфликтов и переплетение интересов региональных групп влияния. К тому же, с самого начала он демонстрировал более, чем хорошие отношения с федеральным центром: начиная с главы государства и заканчивая руководителями и высокопоставленными чиновниками федеральных министерств и ведомств. Значительные вливания из федерального бюджета и, как следствие, постоянный рост регионального, также позволили губернатору уверенно чувствовать себя в общении с различными политическими силами.

Искусство компромисса

В том числе и поэтому Михаилу Ведерникову удалось установить ровные и комфортные для региональных властей отношения с представителями основных политических партий, представленных в областном Собрании. Он подчеркивает, что всегда готов к диалогу и компромиссу с любыми силами, заинтересованными в развитии Псковской области. В результате, например, ежегодные отчеты главы региона о работе его администрации и «бюджетные послания» губернатора ни разу не становились поводом для публичных скандалов и споров. Напротив, представители системной оппозиции регулярно находят поводы подчеркнуть, что поддерживают Михаила Ведерникова. Внутри региональной «Единой России» также наблюдается консолидация.

Иван Цецерский, в региональной столице воцарилась четкая вертикаль власти. Другой успех губернатора — наведение порядка в областном центре, где конфликт между членами дуумвирата, — главой города и сити-менеджером, — на протяжении последних полутора десятков лет то вспыхивал, то притухал, но никогда не исчезал окончательно. Но после того, как в мае 2019 года пост главы покинул, в региональной столице воцарилась четкая вертикаль власти. Успехи Михаила Ведерникова на ниве отношений с партийцами всех мастей позволили ему в 2020 году провести масштабную политическую реформу: оптимизировать региональный парламент так, что его численность в новом созыве сократится с 44 до 26 депутатов. Эту инициативу, призванную как сэкономить бюджет небогатого региона, так и повысить эффективность и ответственность, а, следовательно, и статус народных избранников, поддержали практически все представленные в областном Собрании партии. Исключением стало разве что «Яблоко».

Исключение из правил

Львом Шлосбергом найти общий язык Михаилу Ведерникову так и не удалось. В недавнем интервью глава региона признался: «Была готовность к открытому, честному и, самое главное, конструктивному диалогу. Движение в эту сторону было. И, к сожалению, это ни к чему не привело. Мы много раз пытались договориться в период принятия бюджета. Баба-яга всегда против». Действительно, с этой партией и ее бессменным лидером в Псковской областинайти общий язык Михаилу Ведерникову так и не удалось. В недавнем интервью глава региона признался: «Была готовность к открытому, честному и, самое главное, конструктивному диалогу. Движение в эту сторону было. И, к сожалению, это ни к чему не привело. Мы много раз пытались договориться в период принятия бюджета. Баба-яга всегда против». Как следствие, за три года псковское «Яблоко» оказалось маргинализировано. Партия, по итогам районных выборов 2019 года заявлявшая о феномене «Псковской яблости», пропускает одну за другой муниципальные кампании. Избранные от нее ранее главы районов либо стали членами «Единой России», либо оказались в политической изоляции. А теперь «Яблоко» еще и рискует не войти в региональный парламент.

Псковские «яблочники», по факту, скатились в стан маргинальной несистемной оппозиции. Ну а там традиционно идет война всех против всех, и множатся конфликты, хотя сколько-нибудь серьезных, стабильных и обладающих человеческими ресурсами структур попросту нет. Уличные протесты в Псковской области не находят поддержки. Так что на этом поле Михаилу Ведерникову также можно не опасаться сюрпризов.

«Задача № 1»

Едва ли не с первого дня работы в Псковской области Михаил Ведерников подчеркивал, что регион, несмотря на исторически сложившуюся значительную социальную нагрузку, не должен превращаться в «собес» и рассчитывать исключительно на дотации центра. Выступая в мае 2018 года перед областными депутатами со своим первым отчетом о работе администрации, по сути, ставшим его «посланием» жителям региона и его элитам, он заявил, что для Псковской области «задачей № 1 является создание сильной экономики, которая сможет выдержать сложившуюся нагрузку». «Важно использовать все возможности: увеличивать собственную доходную базу, вести активную работу по привлечению средств из федерального бюджета, привлекать всевозможные фонды и профессиональные институты, внедрять практику государственно-частного партнерства, концессионных соглашений, использовать самые передовые практики и технологии», - пояснял глава региона. Что касается федеральных средств, то, как уже отмечалось выше, в этом направлении Михаил Ведерников добился значительных успехов. Область активно работает с нацпроектами: самый наглядный пример, пожалуй, проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого в транспортную инфраструктуру региона вкладываются невиданные ранее деньги.

Аналогичная ситуация и в сфере жилищно-коммунального хозяйства: из последних достижений тут можно вспомнить станцию смягчения воды для Пскова, на которую Фонд содействия реформированию ЖКХ уже пообещал выделить 260 миллионов. Кроме того, Псковская область вошла в число регионов, для которых разработана индивидуальная программа социально-экономического развития до 2024 года. В результате, бюджет региона на 2021 год превысил 41 миллиард рублей. Причем среди слагаемых успеха — не только дотации и трансферты. По итогам 2020 года уровень собственных доходов бюджета выше на 6%, чем в 2019-м. В сравнении с 2018-м рост на 20%, а с 2017-м — на 40%. Параллельно областные власти ведут работы над сокращением долга региона.

Химия и жизнь

Что касается привлечения частных инвестиций, то губернатор и его команда сосредоточились на активном поиске якорных проектов, работая на экономических форумах и с инструментами поддержки бизнеса. Результатом этой работы стало привлечение в Псковскую область группы компаний «Титан». В феврале 2018 года на экономическом форуме в Сочи она заявила о намерении построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Моглино» под Псковом предприятие по производству полимеров с многомиллиардными инвестициями.

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Эти планы вызвали настороженность у консервативно настроенных псковичей. Появившийся было зародыш протеста постарались развить и некоторые региональные политики. Однако областные власти развернули масштабную разъяснительную кампанию, а губернатор гарантировал, что производство «Титана» в регионе появится только в том случае, если экспертиза признает его полностью безопасным. Как результат, оппозиции так и не удалось заработать политические дивиденды на этой теме, строительство завода находится в заключительной стадии.

Аналогичную позицию Михаил Ведерников занял и на старте так называемой «мусорной реформы». Областные власти сумели купировать зарождавшиеся после закрытия псковской свалки и перенаправления потока региональных отходов протесты в муниципалитетах. А главное — добились эффективной работы от холдинга «Мехуборка», дочерняя компания которого, «Экопром», стала региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Теперь на повестке дня — строительство в Псковской области экотехнопарка для сортировки, переработки и утилизации ТКО. Выбор места под него опять-таки чреват конфликтами. Но региональные власти держат под контролем этот процесс, разъясняя, что, во-первых, экотехнопарк жизненно необходим региону. А, во-вторых, его строительство привлечет в Псковскую область значительные инвестиции.

Локомотивы и «Ласточки»

Как ведущий локомотив развития псковской экономики региональные власти по-прежнему рассматривают ОЭЗ «Моглино». Особая экономическая зона растет и развивается за счет вложений в ее инфраструктуру из федерального бюджета. Приход в регион «Титана» привел к появлению «Моглино-2». А на повестке уже обсужденный губернатором с президентом проект «Моглино-3»: на базе Псковской ГРЭС в Дедовичах, дешевая энергия которой способна привлечь масштабные инвестпроекты.

Впрочем, в администрации региона прекрасно понимают необходимость диверсифицировать экономику Псковской области. Уравновешивать ее помогает, во-первых, развитие сельского хозяйства. Сектор АПК стабильно показывает в регионе рост с опережающими общероссийский уровень темпами. Надо полагать, что и 2021 год, несмотря на затяжную влажную весну, небывало жаркое лето и вспышку АЧС, окажется в целом успешным для отрасли. Другое направление развития, на котором делает акцент команда губернатора — туризм. Псковская область продолжает привлекать значительные федеральные средства на реконструкцию и создание инфраструктуры в рамках туркластеров. Кроме того, солидный поток финансирования идет на реставрацию памятников культуры и сопутствующее благоустройство в рамках деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия». Внутренний туризм, к тому же подстегнутый коронавирусными ограничениями, в регионе растет. Этому способствует и резко выросшая за три года губернаторства Михаила Ведерникова транспортная доступность Псковской области. Скоростные электропоезда связали региональную столицу с Петербургом, а количество направлений авиарейсов из Пскова выросло до 6 и, похоже, не собирается останавливаться. Все это, безусловно, способствует притоку гостей в регион и подстегивает туристическую активность самих псковичей.

Теперь задача региональных властей — решить проблему технически и морально устаревшего псковского аэропорта. На повестке дня — строительство нового терминала. Заниматься им очевидно предстоит инвестору, который получит в собственность аэропортовый комплекс по итогам процедуры банкротства государственной компании «Псковавиа».

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Отдельным вызовом для администрации региона стало преодоление коронакризиса 2020 года, безусловно, серьезно ударившего по экономике Псковской области. Но точечная поддержка предпринимателей и отраслей, предпринятые командой Михаила Ведерникова, принесли свои плоды. По итогам первого полугодия 2021 года можно уверенно сказать, что ситуация стабилизировалась, и по всем ключевым показателям экономического развития в регионе наблюдается положительная динамика.

Движение снизу

Безусловно уделяя большое внимание в своей работе политике и экономике, Михаил Ведерников в то же время поднял на новый уровень общественный сектор региона. С самых первых дней работы новый губернатор начал транслировать жителям области важный сигнал: все позитивные и содержательные проекты и инициативы активных и неравнодушных граждан востребованы властями. Воплощением этой ставки на инициативы «снизу» стало движение «Команда2018». Стартовав, безусловно, как часть губернаторской кампании Михаила Ведерникова, она не исчезла, как это бывает, после выборов, а превратилась в часть каркаса региональной инфраструктуры развития. Проектные офисы «Команды2018» помогли сотням псковских общественников найти единомышленников, сформулировать и запустить в работу собственные идеи.

Как результат - в 2020 году некоммерческие организации Псковской области благодаря участию в федеральных грантах и конкурсах привлекли рекордную сумму, более 100 миллионов рублей. И очевидно, что по итогам 2021 года объем поддержки значительно вырастет. Высокий уровень развития НКО в регионе стал особенно очевиден в период пандемии, когда помощь волонтеров и общественников была остро востребована и органами власти, и социально незащищенными слоями населения. Отдельное направление работы региональных властей - развитие структур территориального общественного самоуправления (ТОС). С 2018 года в регионе создают условия для самоорганизации граждан, которые на местах решают вопросы благоустройства: за это время число ТОСов выросло с 2 до 242.

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Михаил Ведерников не так давно прямо назвал развитие ТОСов одним из стратегических направлений для региона. «Вся Псковская область должна состоять из ТОСов так же, как сейчас состоит из районов», – подчеркнул глава региона, отметив, что в 2021 году на развитие территориального общественного самоуправления в областном бюджете предусмотрено 20 миллионов рублей, в 2022 году будет выделено не менее 26 миллионов.

Связанные одной сетью

Наконец, стоит добавить, что за последние три года в Псковской области сложилась принципиально новая система обратной связи между властью и обществом. Во-первых, и сам губернатор и руководители ключевых структур его администрации с самого начала были подчеркнуто открыты для региональных СМИ. А во-вторых, была сделана ставка на «прямое общение» с гражданами. Не только по-старинке, через оффлайн-приемные и сайт губернатора, давно уже превратившийся в одну большую «жалобную книгу». Но и посредством социальных сетей. Это стало особенно очевидно в разгар пандемии. Мы уже отмечали, что личный Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова летом 2020 года стал «ведущим СМИ» Псковской области. Именно там многие жители продолжают черпать информацию о ситуации с коронавирусом, мерах поддержки, ключевых решениях властей. А еженедельные видеообращения губернатора к псковичам «на злобу дня» стали, пожалуй, наиболее рейтинговым и востребованным видеопроектом региона.

К этому надо добавить транслируемые в онлайн-формате заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса под председательством губернатора, а также регулярные пресс-конференции и «горячие линии» Михаила Ведерникова.

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Разумеется, примеру главы области, вольно или невольно, следуют уже многие чиновники, общественники, политики. Не только на региональном, но и на муниципальном уровнях. Соцсети превращаются в по-настоящему эффективный инструмент диалога. И, хочется надеяться, что эта информационная открытость — завоевание, которое останется с Псковской областью навсегда.

* * *

Еще три года назад, накануне губернаторских выборов, Михаил Ведерников неоднократно заявлял, что «готов работать в регионе и 5, и 10 лет». В 2021 году, накануне выборов в Госдуму, в которых он участвует в качестве «паровоза» в списке «Единой России», он вновь был вынужден комментировать эту тему. Поводом стала публикация в СМИ и телеграм-каналах информации о том, что по итогам выборов псковский губернатор покинет свой пост. Например, отправится работать в нижнюю палату российского парламента. Михаил Ведерников сперва даже обыграл эту тему в еженедельном видеообращении, пошутив, что оно будет последним. А затем всерьез прокомментировал в интервью, заявив, что «информация про переход — очевидный вброс», и что «так всегда бывает (...) это такая часть работы и политических процессов».

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