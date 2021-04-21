Послание на завтра

Программная речь президента РФ Владимира Путина — очередное послание к Федеральному Собранию — в этом году привлекла повышенное внимание общества. Вопреки опасениям многих, внешней политике в этом документе было посвящено минимальное внимание. Зато много было сказано о том, как Россия сможет преодолеть коронакризис, поддержать своих граждан и начать масштабное обновление инфраструктуры и развитие экономики. О том, какие инициативы главы государства в первую очередь коснутся нашего региона — в обзоре «Псковской правды».

«Сигналы» и «инсайды»

Ежегодное послание президента Федеральному Собранию — всегда не просто набор установок и пожеланий, а программная речь, в которой цели и задачи как минимум на год конвертируются в набор поручений правительству. В его тексте аналитики традиционно ищут и находят «сигналы», адресованные как внутренним элитам, так и мировому сообществу. В качестве примера достаточно вспомнить прошлогоднее послание, которое было оглашено 15 января, еще до наступления коронакризиса, и содержало сразу несколько сенсаций: начиная с объявления о проведении голосования за новую Конституцию и заканчивая рядом важных социальных мер (разрешение получать маткапитал и на первого ребенка, пособия на детей от трех до семи лет, горячие обеды для всех младших школьников и так далее). А под вечер того дня Владимир Путин и вовсе отправил в отставку правительство, заставив политологов еще более пристально изучать адресованные обеим палатам парламента, - а на самом деле всей стране, - слова. Соответственно, послание-2021 и власти всех уровней и многие политически активные граждане ждали, мягко говоря, с большим интересом. Согласно данным ВЦИОМ, следить за ним так или иначе намеревались 87% россиян. Разумеется, не обошлось без попыток угадать, о чем именно будет речь президента. Ссылаясь на «утечки» и «инсайды», а также собственные умозаключения, многочисленные эксперты строили версии по повод содержания послания. Разумеется, зачастую диаметрально противоположные: в диапазоне от «Путин призовет россиян туже затянуть пояса» до «президент озвучит новые беспрецедентные меры соцподдержки», и от «Россия признает ДНР/ЛНР, присоединит Белоруссию и объявит войну Украине» до «будет озвучен курс на примирение с Западом». Стоит ли говорить, что на сто процентов ни один прогноз не сбылся. И что в любом случае послание содержало немало сюрпризов, а его конкретные положения окажут огромное влияние на дальнейшее развитие страны. Нас, впрочем, в первую очередь интересуют те пункты, которые так или иначе связаны со спецификой и перспективами Псковской области. Благо, их в выступлении Владимира Путина было не мало.

Снять бремя

За пару часов до оглашения послания телеграм-канал «Псковские новости» , являющийся рупором государственного медиахолдинга, озвучил популярную у экспертов версию, согласно которой президент может поднять вопрос о реструктуризации долгов российских регионов. И действительно: Владимир Путин объявил, что для развития субъектов РФ важно снизить бремя их долговых обязательств. В связи с этим президент поручил правительству до 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, которые будут обсуждена на летнем заседании Госсовета.

А кроме того, озвучил первоочередные меры в этом направлении. Так, весь объём коммерческого долга субъекта РФ, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, предлагается провести реструктуризацию бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в 2020 году на борьбу с коронавирусом. Их также пролонгируют до 2029 года. Стоит ли говорить, что для Псковской области это более чем важная мера: о выросшем из-за коронакризиса размере госдолга, не позволяющем региону брать новые кредиты, еще в ноябре 2020 года губернатор Михаил Ведерников докладывал Владимиру Путину.

«Замещение коммерческих кредитов бюджетными для регионов с высоким уровнем госдолга – это решение, которое мы долго защищали на всех уровнях», - заявил глава региона сразу же после завершения послания, подчеркнув, что «для Псковской области это означает возможность начать дышать полной грудью!» Президент, между тем, также предложил «принципиально новый инструмент развития» регионов РФ: инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. По его словам, до конца 2023 года планируется выделить таких кредитов на 500 миллиардов рублей. Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии. «Масштаб проектов может быть разным, главное – чтобы они служили людям и открывали новые возможности», - подчеркнул президент.

Помощь тысячам семей

Многие ждали, в послании будет идти речь о финансовой поддержке, которую смогут рассчитывать семьи с детьми и социально незащищенные категории граждан. Благо, в коронакризисном 2020 году такие инициативы главы государства уже были реализованы. И действительно, Владимир Путин заявил: «Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути».

Семьям с детьми школьного возраста в середине августа выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, на детей от восьми до 16 лет, живущих в неполных семьях, назначат выплату в 5650 рублей, нуждающимся беременным женщинам будут платить по 6350 рублей в месяц, а больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно будут оплачиваться до 100% заработка уже в 2021 году. Глава Минтруда РФ Антон Котяков уже заявил, что претендовать на единовременную выплату для родителей школьников смогут 17 миллионов семей. В Псковской области, по словам Михаила Ведерникова, она «поможет тысячам семей». Учитывая, что для нашего региона сегодня важнейшей задачей является обеспечение роста реальных доходов граждан и борьба с бедностью, очевидно, что любые меры социальной поддержки из федерального бюджета будут как нельзя кстати.

Мобильность и эффективность

Большое внимание президент уделил дальнейшему развитию медицины – особенно в сельской местности и в малых населённых пунктах. Для Псковской области это стратегическое направление, поскольку сбережение населения и преодоление демографического кризиса для региона в буквальном смысле жизненно важно. Учитывая, что из-за переориентации в 2020 году многих больниц в ковид-центры там был приостановлен плановый приём пациентов, что не могло не привести к обострению у многих россиян хронических заболеваний, президент поручил Минздраву совместно с субъектами Федерации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров с 1 июля.

Марины Гаращенко, регионе потребность в 42 единицах мобильных ФАПов. Особе внимание будет уделяться выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, болезней органов дыхания и гепатита C. Для решения этой задачи в регионы уже в ближайшее время будут массово поставляться мобильные медицинские диагностические комплексы: как раз то, в чем остро нуждается Псковская область. Сейчас, по информации главы областного облздрава, регионе потребность в 42 единицах мобильных ФАПов. Также в ближайшие три года дополнительно регионы получат пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в посёлки городского типа и малые города. По оценке Марины Гаращенко, наш регион может рассчитывать примерно на 100 таких современных автомобилей. Наконец, глава государства подчеркнул, что в модернизации нуждается прежде всего в первичное звено медицинской помощи. «Здесь не должно быть очередей, трудностей с записью на диагностику, к профильному специалисту, с получением рецептов и больничных. Мы много в последнее время об этом говорим. Деньги выделены, предусмотрены. Нужно начинать это делать эффективно и быстро», - заявил Владимир Путин. Проблемы здравоохранения в ближайшее время будут рассмотрены на одном из расширенных заседаний Госсовета. «Все, что мы услышали, взяли в работу, будем сейчас готовить предложения, будем составлять наши региональные программы и проекты по данному направлению и таким образом стремиться к выполнению поставленных задач», - прокомментировала тезисы послания президента Марина Гаращенко.

Кэшбэк в помощь

Говоря о здравоохранении, Владимир Путин предложил для того, «чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах», по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России. Речь идет про пресловутый «туристический кэшбэк», который уже в полной мере оценили псковские туроператоры. Так что и эту инициативу президента Псковская область может записать в свой актив. Кэшбэк будет распространен и на турпутевки для талантливой молодёжи, которая проявила себя в олимпиадах, волонтёрских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия – страна возможностей». Причем — речь идет о каникулах, а значит — о «высоком сезоне».

Кроме того, чтобы Владимир Путин предложил запустить «пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране». Детский отдых, по мнению главы государства, также нужно сделать максимально доступным. Поэтому в 2020 году планируется возвращать 50% стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь. Наконец, что касается въездного туризма, президент заверил, что «как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем ещё действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света». «Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию», - заявил он в связи с этим. А поскольку по электронным визам можно въехать и через пункты пропуска в Псковской области, нас это тоже касается. «Год противодействия ковиду стал первым, который прервал многолетнюю тенденцию к росту турпотока в Псковской области. Это важная отрасль, которую нужно как можно быстрее восстанавливать, – во многом именно она обеспечивает сохранение и развитие нашего культурного наследия», - прокомментировал слова президента Михаил Ведерников.

Дави на газ

Для Псковской области давней нерешенной проблемой является газификация региона. До большей части муниципалитетов «голубое топливо» по-прежнему не дошло и областным властям стоит значительных усилий поддержание рабочих отношений с «Газпромом», позволяющих говорить о продолжении работы в этом направлении. Впрочем, «бывает и хуже»: немало российских семей живёт в населённых пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор не имеют. «Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», - описал общую для многих регионов ситуацию Владимир Путин. «Прошу правительство совместно с регионами разработать чёткий план газификации таких домохозяйств. Поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны», - заявил президент.

«Мощное решение!» - прокомментировал губернатор Михаил Ведерников, напомнив, что это «тема, которую мы прорабатывали несколько лет».

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Послание президента длилось почти полтора часа. И тем, так или иначе способных благотворно сказаться на развитии Псковской области, в нем было еще не мало. К примеру, Владимир Путин сообщил, что будет создан Президентский фонд культурных инициатив, который только в 2021 году распределит 3,5 миллиарда рублей. Что в России откроют еще 45 тысяч бюджетных мест в вузах, и не менее 100 региональных высших учебных заведений будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше. Что в ближайшие три года будут построены 1300 новых школ для 1 миллиона детей.