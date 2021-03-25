Повестка дня 56-й сессии Псковского областного Собрания была не слишком обширной, но при этом изобиловала важными вопросами. Парламентарии обсудили ситуацию с программой «Чистая вода» в регионе, заслушали отчеты глав УМВД и Счетной палаты региона, внесли масштабные поправки в бюджет на 2021 год, а также приняли ряд социальных инициатив. Подробности — в репортаже «Псковской правды».

«Медицинский факт»

«Парламентские часы», на которых депутаты заслушивают доклады представителей исполнительной власти, стали альтернативой «пятиминуткам гнева». Ведь парламентарии могут не только задать вопросы, но и высказать суждения. Причем - по самым что ни на есть глобальным проблемам региона. Темой очередного «часа» стала региональная программа «Чистая вода», которая не могла не вызвать споров. Во-первых, жители областного центра встревожены коммунальным коллапсом, приключившемся в новостройках района Овсищи. Напомним, там жесткая вода из подземного водозабора при нагревании вступила в реакцию с пластиковыми внутридомовыми трубами и всего за пару лет практически полностью закупорила их осадком. А во-вторых, проблем с водой хватает и у сельских жителей. Скважины, водопроводы и водонапорные башни по всей области неумолимо ветшают, и жалобы на это обстоятельство приходится выслушивать каждому парламентарию, избранному в районах. Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ в начале своего доклада Сергей Грахов пообещал депутатам «кратко но полно рассказать, что мы делаем, чтобы наши жители пользовались качественными коммунальными услугами».

По его словам, в области насчитывается 1136 водозаборных сооружений (это скважины и водонапорные башни), 2370 километров водопроводных сетей, 113 водопроводных станций. И у всего этого хлопотного хозяйства, по словам руководителя профильного комитета, 80% износа: один из самых высоких показателей в России. Сергей Грахов, впрочем, заверил, что областные власти активно работают над решением проблемы, привлекая средства нацпроекта и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Достаточно сказать, что в 2021-2022 годах планируется потратить несколько сотен миллионов рублей на строительство водозабора в микрорайоне «Псковкирпич», ремонт канализационно-насосных станций в Корытово и Крестах, модернизацию очистных сооружений Порхова и Пушкинских Гор. Что касается ситуации в Пскове, где у жителей большое количество жалоб на качество воды из подземного водозабора, то они, по словам Сергея Грахова, возникают «по достаточно интересной причине». Чиновник вновь напомнил, что артезианская вода, поступающая в городской водопровод, полностью соответствует требованиям СанПиНов. «Это медицинский факт: вода для питья полностью пригодна. Но при нагревании из нее выделяется и выпадает в осадок железо», - пояснил он. Пскову еще предстоит завершить строительство второго этапа водозабора. А теперь, когда вскрылись его «подводные камни», еще и построить станцию водоподготовки. Правда, только на разработку проектно-сметной документации по ней понадобится 50 миллионов рублей, и сейчас областные чиновники ищут соответствующий источник финансирования.

«Мыслить ширше»

Депутаты, заслушав доклад, не преминули вставить свои «пять копеек» высказавшись по злободневной теме. Коммунист Дмитрий Михайлов возмутился, что псковские застройщики «сэкономили миллионы средств», проложив в новостройках пластиковые трубы, а теперь «жильцам предлагают за свой счет решить вопрос по очистке воды». Парламентарий поинтересовался, как администрация области намерена этот вопрос решать. Но Сергей Грахов философски заметил, что «необъятное объять нельзя». «Сейчас мы плотно занимаемся тем, чтобы привести источник воды в нормальное состояние. Этим вопросом пока заниматься преждевременно», - пояснил он.

Петр Алексеенко, посетовал на бедность населения, подчеркнув, что «не все могут покупать бутилированную воду и ставить дорогие фильтры». «Улучшая качество воды, мы будем уменьшать нагрузку на здравоохранение!» - заявил коммунист. И призвал областные власти централизованно разрабатывать по каждому району проектно-сметную документацию на объекты водоснабжения за счет областного бюджета. Соратник Михайлова по партии, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, посетовал на бедность населения, подчеркнув, что «не все могут покупать бутилированную воду и ставить дорогие фильтры». «Улучшая качество воды, мы будем уменьшать нагрузку на здравоохранение!» - заявил коммунист. И призвал областные власти централизованно разрабатывать по каждому району проектно-сметную документацию на объекты водоснабжения за счет областного бюджета. При этом лидер псковских коммунистов вспомнил армейскую мудрость о том, что «под лежачего офицера коньяк не течет». И не преминул блеснуть остроумием, заявив: «А под лежачего чиновника и вода не потечет!» После чего потребовал от администрации региона «поставить вопрос на контроль». Депутаты от «Справедливой России» и «Яблока» оттоптались на теме «чистой воды», которая при нагревании почему-то начала «выпадать в осадок», намертво закупоривая трубы. «Спасибо, что в XXI веке узнали об уникальных свойствах воды и о том, что в какие реакции вступает…» - съязвил справедливоросс Владимир Панченко. Спикер областного Собрания Александр Котов был вынужден даже призвать коллег внимательнее слушать докладчика, посетовав, что «мы сейчас углубляемся в технические тонкости, в которых не очень разбираемся». Впрочем, тема воды дала повод для грустных размышлений и единороссу Алексею Севастьянову, который на этом примере даже сформулировал «самую большую беду» Псковской области. «Мы многоэтажку можем засунуть во двор, а спроектировать микрорайон не можем. Можем залатать дырки в асфальте, но не умеем хорошо положить сто метров. Не умеем мыслить глобально!» - посетовал он.

«Нам дают деньги, а мы не умеем ими пользоваться. Все растаскиваем по дворам, решая сиюминутные задачи. Не хотим мыслить ширше», - возмутился депутат. И призвал исполнительные власти: «Делегируйте нам тоже ответственность!» А надзорным органам рекомендовал «во время освоения средств приходить, а не потом, по факту». Итог дискуссии подвел председатель областного Собрания Александр Котов. «Очень хотелось бы, чтобы в программе «Чистая вода» появились конкретные мероприятия, направленные на восстановление водоснабжения конкретных населенных пунктов», - заявил он. И пообещал, что к теме водоснабжения парламентарии еще вернутся.

Коронавирус и преступность

Вторым пунктом повести дня депутаты заслушали отчет о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области за 2020 год. Начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников рассказал, что в прошлом году в регионе стало меньше убийств, разбоев и дорожно-транспортных происшествий, зато выросло число мошенничеств и преступлений, совершённых с использованием информационных технологий. Не иначе, сказались коронакризис и всеобщая удаленка.

Еще одна примета времени - рост незаконного оборота наркотиков. Достаточно сказать, что псковские правоохранители за год изъяли почти 70 килограммов наркотиков, а также ликвидировали четыре подпольные лаборатории по их изготовлению. Говоря о недалеком будущем, Алексей Овсянников особо остановился на изменениях федерального законодательства по статьям о нарушении проведения предвыборной агитации и размещения агитационных материалов. «Приближаются выборы и необходимо учитывать новые правовые нормы», - обратился он к депутатам, значительная часть которых будет вновь баллотироваться в региональный парламент. Подводя итог, Александр Котов напомнил, что по такому показателю, как доверие граждан к работе полиции псковское УМВД в 2020 году заняло второе место в РФ. И заверил, что депутаты готовы активно оказывать содействие работе полиции. Затем депутаты разрешили муниципалитетам Псковской области предоставлять друг другу бюджетные кредиты на срок до трех лет. А кроме того — внесли изменения в бюджет региона на 2021 год, увеличив его доходную часть на 2,9 миллиарда рублей. Львиная доля этих средств - безвозмездные поступления из федерального бюджета. В частности — на ремонт дорог (2,2 миллиарда) и модернизацию инфраструктуры ЖКХ (почти 150 миллионов).

С учётом изменений доходы областного бюджета на 2021 год составили рекордные для Псковской области 43,9 миллиарда рублей, а расходы – 46,6 миллиарда. Дефицит областного бюджета вырос до 2,6 миллиарда.

Детские деньги

Также псковские парламентарии приняли целый ряд социальных законов. Например, упростили процедуру предоставления жителям региона льгот по транспортному налогу: теперь они будут применяться в беззаявительном порядке. А еще - увеличили социальную поддержку малоимущих семей с детьми от трёх до семи лет. С 1 апреля такие семьи смогут подать заявление на получение повышенного размера выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. Сейчас стандартный размер выплаты равен 50% регионального прожиточного минимума для детей. И если уже с учётом такой выплаты доходы семьи всё равно не будут дотягивать до прожиточного минимума, семья получит уже 75% или даже 100% прожиточного минимума: на сегодняшний день это 11779 рублей. По предварительным оценкам, новая мера поддержки может коснуться 14 тысяч псковских семей. Кроме того, депутаты внесли поправки в закон «О наградах Псковской области» дополнив его статьей, устанавливающей звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области». «Заслуженных физкультурников» в регионе будет появляться не больше трех за один год. Обладатели звания могут рассчитывать на премию в 25 тысяч рублей и специальный нагрудный знак.