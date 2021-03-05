Все ходы записаны

Итоги состоявшегося 18 февраля визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в нашу область наблюдатели оценили как «выходящие за пределы региональной повестки». Очень много вопросов из самых разных сфер, значимых для всей России, было поднято в этот день на примере «псковского материала». Содержание подготовленных по итогам визита поручений подтверждает этот вывод. Впрочем, конкретно для нашего региона они в любом случае сыграют серьезнейшую роль. Подробности — в обзоре «Псковской правды».

Стратегический визит

На встрече с региональным активом была поднята и тема качества связи в отдаленных (а порой и не очень) районах. Михаилу Мишустину рассказали, что во многих небольших псковских деревнях сотовые телефоны практически бесполезны: нет сигнала.

Наконец, под занавес визита за закрытыми дверями состоялась встреча Михаила Мишустина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Что конкретно на ней обсуждалось и с какими просьбами и предложениями глава региона обратился к главе правительства, неизвестно. Но учитывая, что губернатор итоги визита назвал «стратегически важными» для региона, значение прозвучавших там обещаний трудно преувеличить.

10 пунктов Мишустина

Между тем 2 марта на сайте правительства РФ был опубликован документ под названием «О решениях по итогам рабочей поездки в Псковскую область». Он содержит 10 пунктов, каждый из которых имеет конкретных адресатов в лице руководителей федеральных министерств и ведомств. А кроме того — четкую дату, к которой то или иное поручение должно быть выполнено.

Во-первых, министру промышленности и торговли Денису Мантурову, министру экономического развития Максиму Решетникову и министру финансов Антону Силуанову поручено разработать поправки в постановление правительства о внедрении механизма компенсации затрат инвесторов на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков. Срок исполнения поручения – до 15 апреля 2021 года. Собственно говоря, именно об этом и просили премьер-министра резиденты ОЭЗ «Моглино».

Во-вторых, те же министры до 18 мая должны проработать вопрос об увеличении бюджетного финансирования на региональные программы развития промышленности и предоставление субсидий участникам промышленных кластеров, занятых импортозамещением. Кроме того, Денису Мантурову и Максиму Решетникову до 1 апреля поручено представить в правительство предложения по вопросу о возможности снижения требований к кооперации внутри промышленных кластеров до 10%.

Сразу два поручения премьера адресованы главе Минцифры России Максуту Шадаеву. До 1 апреля он должен проработать вопрос обеспечения сотовой связью все населённые пункты страны с числом жителей от 20 до 100 человек. А до конца 2021 года - обеспечить установку базовых станций в 10 населённых пунктах Новоржевского, Новосокольнического, Пыталовского, Опочецкого, Пустошкинского, Бежаницкого и Дновского районов Псковской области.