Все ходы записаны

Итоги состоявшегося 18 февраля визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в нашу область наблюдатели оценили как «выходящие за пределы региональной повестки». Очень много вопросов из самых разных сфер, значимых для всей России, было поднято в этот день на примере «псковского материала». Содержание подготовленных по итогам визита поручений подтверждает этот вывод. Впрочем, конкретно для нашего региона они в любом случае сыграют серьезнейшую роль. Подробности — в обзоре «Псковской правды».
Напомним, первой точкой в программе февральского визита Михаила Мишустина в Псковскую область была строительная площадка социального городка: учреждения для ухода за пожилыми людьми и инвалидами, которое в 2013 году задумывалось как своего рода революция в этой сфере, но стало одним из самых масштабных региональных долгостроев из-за нехватки средств в областном бюджете.
Ознакомившись с проектом городка, премьер пообещал, что для скорейшего завершения строительства на федеральном уровне будет сделано все возможное. Кроме того, он тут же обсудил с псковскими общественниками тему долговременного ухода за пожилыми людьми и вообще «активного долголетия». Благо, в регионе есть такие наработки, - например, проекты пенсионеров Псковской области, - которые вполне заслуживают масштабирования на общероссийском уровне.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
На встрече с региональным активом была поднята и тема качества связи в отдаленных (а порой и не очень) районах. Михаилу Мишустину рассказали, что во многих небольших псковских деревнях сотовые телефоны практически бесполезны: нет сигнала.
Следующей точкой визита была особая экономическая зона «Моглино», на которую региональные власти возлагают большие надежды, как на локомотив развития Псковской области. Резиденты «Моглино» рассказали главе правительства о своих инвестиционных проектах. А наиболее активные и подкованные — прямо сформулировали просьбы, исполнение которых способно решить проблемы не только псковского бизнеса.
Фото пресс-службы администрации правительства РФ
Фото пресс-службы правительства РФ
Наконец, под занавес визита за закрытыми дверями состоялась встреча Михаила Мишустина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Что конкретно на ней обсуждалось и с какими просьбами и предложениями глава региона обратился к главе правительства, неизвестно. Но учитывая, что губернатор итоги визита назвал «стратегически важными» для региона, значение прозвучавших там обещаний трудно преувеличить.
Между тем 2 марта на сайте правительства РФ был опубликован документ под названием «О решениях по итогам рабочей поездки в Псковскую область». Он содержит 10 пунктов, каждый из которых имеет конкретных адресатов в лице руководителей федеральных министерств и ведомств. А кроме того — четкую дату, к которой то или иное поручение должно быть выполнено.
Фото пресс-службы правительства РФ
Во-первых, министру промышленности и торговли Денису Мантурову, министру экономического развития Максиму Решетникову и министру финансов Антону Силуанову поручено разработать поправки в постановление правительства о внедрении механизма компенсации затрат инвесторов на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков. Срок исполнения поручения – до 15 апреля 2021 года. Собственно говоря, именно об этом и просили премьер-министра резиденты ОЭЗ «Моглино».
Во-вторых, те же министры до 18 мая должны проработать вопрос об увеличении бюджетного финансирования на региональные программы развития промышленности и предоставление субсидий участникам промышленных кластеров, занятых импортозамещением. Кроме того, Денису Мантурову и Максиму Решетникову до 1 апреля поручено представить в правительство предложения по вопросу о возможности снижения требований к кооперации внутри промышленных кластеров до 10%.
Сразу два поручения премьера адресованы главе Минцифры России Максуту Шадаеву. До 1 апреля он должен проработать вопрос обеспечения сотовой связью все населённые пункты страны с числом жителей от 20 до 100 человек. А до конца 2021 года - обеспечить установку базовых станций в 10 населённых пунктах Новоржевского, Новосокольнического, Пыталовского, Опочецкого, Пустошкинского, Бежаницкого и Дновского районов Псковской области.
Министру труда Антону Котякову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко до 1 апреля предстоит проанализировать вместе с властями регионов использование приобретённого в рамках нацпроекта «Демография» автотранспорта для доставки проживающих на селе пожилых людей в медучреждения. По итогам этого анализа до 15 апреля они должны будут актуализировать содержание данной программы. А затем, уже вместе с коллегами из Минпромторга и Минфина - проработать вопрос о дальнейшем приобретении такого транспорта для субъектов РФ.
Отдельного упоминания в документе правительства удостоилось псковское отделение Союза пенсионеров России: министру труда поручено учесть опыт его работы «при реализации мероприятий по поддержке граждан старшего поколения».
Наконец, 10-е поручение адресовано главе Минэкономразвития РФ. До 1 апреля он должен разработать предложения по критериями монопрофильных городов и территорий опережающего социально-экономического развития.
Очевидно, что «10 пунктов Мишустина» так или иначе касаются всех регионов России. Ведь проблема стареющего населения, низкий уровень покрытия сотовой связью и необходимость привлечения инвесторов актуальны для любого субъекта РФ.
Впрочем, властям Псковской области, надо полагать, тут важны не столько «респект и уважуха» от коллег за поднятые проблемы, сколько решение конкретных вопросов, связанных с местными реалиями. И сформулированные по итогам визита Михаила Мишустина поручения правительства в этом плане весьма перспективны.Михаилу Ведерникову и его команде удалось получить от этого визита максимум эффекта: начиная от начала пересмотра важных для эффективной работы ОЭЗ «Моглино» федеральных документов и заканчивая тем, что до конца года качественная сотовая связь придет в десять конкретных псковских деревень.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Кстати, если «хотелки» по «Моглино» были озвучены премьеру из уст крупнейших резидентов ОЭЗ, то пресловутый список «деревенской телефонизации» стал результатом обратной связи, выстроенной в регионе между властью и людьми.
Сигналы от жителей в Псковской области сегодня собирают по всем каналам: от соцсетей до личных приемов граждан. Вот и, к примеру, Новоржевские деревни Жадрицы, Стехново и Дубровы, страдающие без связи, наверняка были упомянуты в очередном обращении в администрацию области. И не остались забыты губернатором, а в нужный момент были включены в правительственный документ. Потому что - «все ходы записаны».