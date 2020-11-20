Кто из депутатов следующий на сокращение?

В сентябре депутаты Псковского областного Собрания приняли решение серьезно сократить численность своих рядов. В результате в гордумах Пскова и Великих Лук народных избранников уже скоро станет больше, чем в региональном парламенте. «Псковская правда» вспомнила, как так вышло, и поинтересовалась у местных политиков, считают ли они это нормальным.

Что выросло — то выросло

Первая в новейшей политической истории областного центра Псковская городская Дума, избранная в 1996 году, насчитывала 17 депутатов-одномандатников. На фоне действовавшего в 1990-1993 годах последнего Псковского горсовета, в котором было 150 членов, это число народных избранников могло показаться ничтожным. Но, тем не менее, и среди них кипели настоящие страсти. Кроме того, в связи с общим разочарованием конца 90-х в политике, муниципальные выборы шли не слишком-то бойко. Достаточно сказать, что в третий созыв гордумы Пскова в 2002 году с первого раза удалось избрать лишь 11 депутатов. Довыборы проходили еще четыре (!) раза, так что последний мандат нашел своего счастливого обладателя лишь в 2005 году. В Великих Луках число депутатов в первых созывах гордумы было чуть меньше, чем в Пскове: 15 человек. Это в какой-то мере соответствовало реалиям: ведь жителей в городе на Ловати также было меньше, причем почти в два раза. Однако в 2006 году, в ходе общероссийской муниципальной реформы, великолучане взяли реванш. Тогда численность обоих представительных органов была увеличена. И если в Пскове ее подняли до 25 человек, то в Луках — сразу до 30, максимального согласно федеральному закону уровня. Во многом это стремление «отксерить» депутатов объяснялось тем, что в условиях экономического роста середины нулевых все больше бизнесменов изъявляли желание пойти в политику, дабы закрепить свой коммерческий успех. И, соответственно, они готовы были вкладываться в избирательные фонды политических партий.

Make Great Again

Стоит добавить, что перед глазами у псковских и великолукских народных избранников был пример их старших товарищей из регионального парламента. Ведь областное Собрание для многих муниципальных депутатов являлось вожделенной следующей ступенью политической карьеры. Число региональных законотворцев в 2002 году выросло с 22 до 33. А в 2007 году — и до 44. На региональном уровне действовали те же резоны, что и на муниципальном: спрос на депутатские мандаты, что называется, рождал предложение.

Однако в 2020 году этот пример перестал работать. Накануне выборов в новый, 7-й созыв заксобрания, все громче стали раздаваться заявления о том, что число депутатов избыточно. Это объяснялось тем, что в новых политических и экономических реалиях символическая стоимость мандата все последние годы неумолимо снижалась. А вот стоимость выборов, как по одномандатным округам, так и по спискам, напротив, росла. В этих условиях аксакалы областного Собрания, представляющие «Единую Россию», развернули кампанию по «секвестру» парламента до 26 мест, 13 из которых заполняются посредством выборов в одномандатных округах, а 13 — по партийным спискам. Мотивировали они это тем, что, во-первых, раздутое заксобрание не соответствует неумолимо снижающемуся числу избирателей региона и его финансовым возможностям. А во-вторых тем, что оптимизация одномандатных округов так, чтобы муниципальные районы входили в их состав полностью, а не дробились, сделает эффективнее работу народных избранников «на земле».

Где ж они харчеваться будут?!

Эту инициативу, поддержанную как в администрации области, так и в федеральном центре, скрепя сердце вынуждены были принять и представители большинства других партий. Тем более, что открытое выступление против идеи сокращения не койкомест в больницах или школ, а депутатских кресел, выглядит политическим самоубийством. Псковские либерал-демократы так и вовсе поспешили напомнить, что идею сокращения численности народных избранников, как и чуть ли не все политические новации последних лет, первым озвучил их вождь Владимир Жириновский.

Лев Шлосберг при этом, впрочем, упирал на то, что в результате вырастет число жителей, которых представляет каждый конкретный депутат. Исключение составили представители «Яблока» - партии, по которой «секвестр» очевидно ударит едва ли не сильнее всех. Лидер ее реготделенияпри этом, впрочем, упирал на то, что в результате вырастет число жителей, которых представляет каждый конкретный депутат. Заметно расстроились и коммунисты, для которых областное Собрание на протяжении многих лет было как «стол и дом». Впрочем, в КПРФ понимали, что риторика в стиле Шарикова («Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться?!») не прибавит им политических очков. Для очистки совести ее представители попытались было предложить урезать облсобрание не до 26, а хотя бы до 33 человек, но тщетно. В сентябре областное Собрание большинством голосов приняло решение о внесении соответствующих изменений в Устав Псковской области. Так что выборы следующего созыва регионального парламента в сентябре 2021 году пройдут уже по новым правилам. А значит, неминуемо вырастет политическая конкуренция: причем как между различными партиями, так и внутри них.

Меньше да лучше

В этих условиях нельзя не задаться резонным вопросом о том, как на этом фоне будут выглядеть псковская и великолукская городские Думы. Ведь если 600 тысяч жителей региона будут представлять 26 народных избранников, то 200-тысячный Псков — 25. А 100-тысячные Великие Луки — и вовсе 30. «Псковская правда» поинтересовалась у лидеров партий, имеющих депутатов в представительных органах обоих муниципалитетов, как они относятся к потенциальном продолжению «резьбы по мандатам».

Александр Козловский, добавив, что «все возможно». По словам единоросса, «надо анализировать варианты, смотреть, какая модель лучше для какого города». «Главное — чтобы депутаты свои задачи выполняли», - подчеркнул он, добавив, что вопрос, безусловно, нуждается в обсуждении и принятии консолидированного решения как внутри «Единой России», так и на межпартийном уровне. «Почему бы и нет», - заявил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы, добавив, что «все возможно». По словам единоросса, «надо анализировать варианты, смотреть, какая модель лучше для какого города». «Главное — чтобы депутаты свои задачи выполняли», - подчеркнул он, добавив, что вопрос, безусловно, нуждается в обсуждении и принятии консолидированного решения как внутри «Единой России», так и на межпартийном уровне.

Антон Минаков вынужден был напомнить: «ЛДПР уже не первый год неоднократно делала заявления, что необходимо сокращать количество депутатов и областного Собрания и городских дум и, главное, сокращать чиновников». Руководитель фракции ЛДПР в областном Собраниивынужден был напомнить: «ЛДПР уже не первый год неоднократно делала заявления, что необходимо сокращать количество депутатов и областного Собрания и городских дум и, главное, сокращать чиновников». Жириновец привел в качестве примера грядущее сокращение численности регионального парламента, заметив, что «у депутатов появится больше работы, поскольку идет объединение округов, это да, но если человек решил стать депутатом, значит он должен быть готов работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю». «Уверен, что сокращение никак не скажется на эффективности», - резюмировал либерал-демократ.

Олег Брячак также признал: «Действительно странно, что в Великих Луках, совершенно небольшом городе, который даже меньше Пскова, в гордуме сидят 30 человек». Неформальный лидер псковской «Справедливой России», депутат Псковской городской Думытакже признал: «Действительно странно, что в Великих Луках, совершенно небольшом городе, который даже меньше Пскова, в гордуме сидят 30 человек». «Конечно, депутатский корпус нужно максимально сокращать. Чем меньше депутатов, тем более будет видна их работа, тем выше будет их статус и польза», - уверен справедливоросс. По его мнению, «это целесообразно, логично и правильно».

Маловато будет!

Руководитель регионального «Яблока» Лев Шлосберг, отвечая на вопрос о количестве депутатов гордум, вновь, как и на сентябрьской сессии областного Собрания, где принималось решение о сокращении численности депутатов, сослался на букву закона. «Численность депутатов законодательных собраний и численность представительных органов местного самоуправления регулируется разными федеральными законами», - заявил он. «Эта численность соответствует законодательству, никаких оснований для изменения нет. У нас представительные органы местного самоуправления находятся в том диапазоне, который разрешен федеральным законом», - констатировал «яблочник». Видимо, противоречия в том, что в Псковском областном Собрании будет 26 депутатов, в Великолукской гордуме 30, он не видит. Политика можно понять: чем больше мест в муниципальном представительном органе, тем выше шанс на попадание туда депутата от «Яблока». По крайней мере в Пскове это уже срабатывало.

Петр Алексеенко, судя по всему, переживает грядущее сокращение численности фракции компартии в заксобрании. Именно по этому он счел за лучшее и вовсе дистанцироваться от темы сокращения гордум: «Это вопрос городских депутатов, к которым я не отношусь. Органы работают нормально, зачем сумятицу вносить». Ну а первый секретарь Псковского обкома КПРФ, судя по всему, переживает грядущее сокращение численности фракции компартии в заксобрании. Именно по этому он счел за лучшее и вовсе дистанцироваться от темы сокращения гордум: «Это вопрос городских депутатов, к которым я не отношусь. Органы работают нормально, зачем сумятицу вносить». Надо полагать, с точки зрения лидера псковских коммунистов политик регионального масштаба такими мелочами, как принципы формирования представительных органов крупнейших муниципалитетов области, интересоваться не должен.

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