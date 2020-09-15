Нарезка «депутатская»

Депутаты Псковского областного Собрания внесли в Устав региона поправки, согласно которым численность регпарламента в следующем созыве сократится с 44 до 26 народных избранников. Эта реформа призвана сделать более эффективной работу депутатов в районах. А кроме того, неминуемо приведет к росту значимости каждого мандата. На сессии было видно, что «резать по живому» многим законотворцам тяжело. Ведь они понимали, что в новый состав Собрания могут уже и не попасть. Подробности — в репортаже «Псковской правды».

Правила игры

«Гвоздем программы» 49-й сессии, безусловно, был вопрос о поправках в Устав Псковской области. Изменения, касающиеся сокращения численности депутатов областного парламента, активно обсуждаются уже несколько месяцев. И если псковские законотворцы хотели, чтобы новый созыв Собрания в сентябре 2021 года избирался по новым правилам, принять решение необходимо было безотлагательно.

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Александр Котов, являвшийся одним из авторов инициативы, напомнил, что в нынешнем виде — с 44 депутатами, половина из которых избирается по партийным спискам, а половина — по одномандатным округам, псковское заксобрание работает вот уже третий созыв, с 2007 года. Спикер областного парламента, являвшийся одним из авторов инициативы, напомнил, что в нынешнем виде — с 44 депутатами, половина из которых избирается по партийным спискам, а половина — по одномандатным округам, псковское заксобрание работает вот уже третий созыв, с 2007 года. Между тем, подчеркнул он, за это время в регионе существенно изменилась численность избирателей. А кроме того, одномандатные округа нарезаны таким образом, что многие районы раздроблены. Что очень неудобно и для депутатов, и для избирателей, и для местного самоуправления, и для исполнительной власти. Наконец, «еще один вопрос - экономия денежных средств», - резюмировал спикер. «В процессе обсуждения возникла общая позиция, за некоторым исключением. Просьба поддержать поправки в Устав для того, чтобы заранее установить правила игры на предстоящую кампанию», - обратился Александр Котов к коллегам. Напомнив, что после этого депутатам не позднее чем через 30 дней после вступления документа в силу надо будет утвердить новую схему избирательных округов.

Красный вопрос

Петр Алексеенко, первым получивший возможность задать вопрос по сути законопроекта, попытался сформулировать претензии коммунистов. Это было сложно, поскольку они явно оказались в двусмысленном положении. С одной стороны — сокращение числа депутатов определенно будет воспринято «на ура» избирателями. С другой — это означает, что и фракция компартии в облсобрании в новом созыве будет меньше. А значит, кому-то из уважаемых товарищей с партбилетами КПРФ не достанется штатной должности в парламенте и прилагающихся к ней благ и регалий. Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, первым получивший возможность задать вопрос по сути законопроекта, попытался сформулировать претензии коммунистов. Это было сложно, поскольку они явно оказались в двусмысленном положении. С одной стороны — сокращение числа депутатов определенно будет воспринято «на ура» избирателями. С другой — это означает, что и фракция компартии в облсобрании в новом созыве будет меньше. А значит, кому-то из уважаемых товарищей с партбилетами КПРФ не достанется штатной должности в парламенте и прилагающихся к ней благ и регалий. «Я не против поддержать, но против такого резкого сокращения... Как мне голосовать?» - озвучил он свой вопрос. Кроме того, коммуниста смутило, что в законопроект зашиты еще несколько менее значительных поправок в Устав, за которые предлагается голосовать пакетно. «Можно было поправку внести. Это обычная работа над законопроектом», - отреагировал Александр Котов.

Антон Минаков, поставивший свою подпись под проектом поправок в Устав, заявил, что он и его соратники их «безусловно поддерживают», поскольку «ЛДПР не первый год на всех уровнях выступает за сокращение депутатов и чиновников». Руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании, поставивший свою подпись под проектом поправок в Устав, заявил, что он и его соратники их «безусловно поддерживают», поскольку «ЛДПР не первый год на всех уровнях выступает за сокращение депутатов и чиновников». «Вопрос к облизбиркому: когда мы сможем увидеть четкую нарезку округов?» - поинтересовался жириновец. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов к этому был готов. «С каждым из депутатов, кто захочет посмотреть схему нарезки, мы обязательно поработаем», - заверил он. И еще раз подчеркнул, что при проработке новых границ одномандатных округов избирком будет исходить из количества избирателей в них, а также сделает так, чтобы муниципалитеты входили в округа целиком, а не дробились, как сейчас. «Предлагаю посмотреть разные варианты всем желающим. Вынесем их на наше заседание и в конце октября примем решение», - подвел черту Александр Котов.

Курс на Осетию

Лев Шлосберг. Эта партия в результате сокращения числа депутатов и, соответственно, роста «электорального веса» мандата, рискует оказаться вовсе без представителей в региональном парламенте. Так что именно Шлосберг предсказуемо стал главным противником «депутатского секвестра». Слово наконец получил лидер псковского «Яблока». Эта партия в результате сокращения числа депутатов и, соответственно, роста «электорального веса» мандата, рискует оказаться вовсе без представителей в региональном парламенте. Так что именно Шлосберг предсказуемо стал главным противником «депутатского секвестра». «Яблочник» поинтересовался у Александра Котова, исходя из чего экономия от сокращения числа народных избранников оценивается им в сумму до 100 миллионов рублей, если сейчас годовой бюджет Собрания – 93 миллиона. «Это за 5 лет, естественно», - пояснил Александр Котов. Экономия, по его словам, будет достигнута за счет разного рода компенсаций, полагающихся «лишним» депутатам, фонда оплаты труда их помощников, транспортных и представительских расходов. Которые, особенно с учетом инфляции, влетают региональному бюджету в копеечку.

Лев Шлосберг тем временем от вопросов перешел к выступлению, представив коллегам презентацию, посвященную вопросу численности региональных заксобраний. Чувствовалось, что на ее подготовку ушло не мало времени. Одна из таблиц, подготовленных Львом Шлосбергом, включала все регионы РФ с числом избирателей от 500 тысяч до миллиона. По закону они могут иметь в законодательном органе от 25 до 70 парламентариев. Псковская область в ней «по коэффициенту представительства» была в верхней части рейтинга. «А будем в нижней», - мрачно предрек депутат. При этом, поделился он своими познаниями с коллегами, в Северной Осетии, где избирателей на 10 тысяч меньше, чем на Псковщине, депутатов в местном заксобрании по-максимуму: 70 человек. А единственный регион, в котором 26 депутатов – это Ивановская область, которая, по мнению Шлосберга, никак не может быть примером для Псковской.

Дороже, но лучше

Алексей Севастьянов, который по традиции считает своим долгом оппонировать Льву Шлосбергу. «Если нас будет 60, наши избиратели станут жить лучше? За счет чего?» - поинтересовался он. И высказал мнение, что 26 депутатов, работающих на штатной основе, сделают больше, чем нынешнее число «внештатников»: «Это будет дороже, но результат будет другой». Лидеру «Яблока» не мог не ответить единоросс, который по традиции считает своим долгом оппонировать Льву Шлосбергу. «Если нас будет 60, наши избиратели станут жить лучше? За счет чего?» - поинтересовался он. И высказал мнение, что 26 депутатов, работающих на штатной основе, сделают больше, чем нынешнее число «внештатников»: «Это будет дороже, но результат будет другой». Похвалив «яблочника» за впечатляющую презентацию, Алексей Севастьянов усомнился в верности выводов, сделанных Львом Шлосберга из озвученных цифр: «Хорошо ли быть вторым сверху или четвертым снизу в этих рейтингах? Я не знаю, это большой вопрос».

Тут с мыслями неожиданно собрался лидер фракции КПРФ. Петр Алексеенко поделился с коллегами своими расчетами, по которым число депутатов за последние десять лет в Псковской области сократилось на 10%, а количество депутатов предлагается сократить аж на 40%!!! «Это та же оптимизация! И не только областного Собрания, но и всей политической системы! - возмутился коммунист, - Можно сократить, но не на 40% же!» Представитель КПРФ напомнил, что в ходе последних выборов в районные Собрания ни один представитель оппозиции не смог победить в одномандатном округе. Это, судя по всему, с его точки зрения также являлось доводом против «секвестра». И резюмировал: «Фракция от голосования воздержится, будем выносить свои предложения». Тема, что называется, была раскрыта. Но депутаты по-прежнему тянули руки, желая высказаться по важному поводу. Виктор Антонов, один из иниципаторов «секвестра», заявил, что «качество работы представительного органа зависит не от количества депутатов, а от их качества». И что самый работоспособный парламент за всю новейшую историю Псковской области – это тот, в котором было 22 человека. «Они с чистого листа подготовили регламент, устав, множество других законов», - напомнил он. В заключение своего выступления ветеран псковского парламентаризма камня на камне не оставил от выкладок Льва Шлосберга: «В Ивановской области нищета потому, что там депутатов мало?! Абсурд!»

Навстречу избирателям

«Если депутаты будут работать добросовестно, ни коим образом представительство не пострадает», - подвел итог дискуссии Александр Котов. «Правила игры будут для всех одинаковы. Говорить о том, что у кого-то преимущество на старте - неправильно», - добавил он. А также напомнил коллегам, что сокращение численности - «это еще и движение навстречу пожеланиям избирателей». Коллеги спикера услышали. За внесение поправок в Устав высказались 36 парламентариев: депутаты от «Справедливой России», ЛДПР, «Единой России» (в том числе склонная к фронде экс-председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова, которая передала право голоса Виктору Антонову) и вышедший из фракции «ЕР» Всеволод Козловский. Последний, кстати, в ходе обсуждения тоже вставил «пять копеек», продемонстрировав «мешок поздравительных открыток», которые он получил от псковских властей. И высказавший в связи с этим мнение, что «депутатский секвестр» будет полезен и для местных бюджетов.